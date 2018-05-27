Önce basketbolda, sonra futbolda, şimdi de F1'de...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Dünyaca ünlü ABD'li model Bella Hadid, vaktini spor organizasyonlarında geçiriyor. Güzel manken bu kez Fransa'da boy gösterdi.
Foto: AP, Reuters,AFP,Getty Images
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Foto: AP, Reuters,AFP,Getty Images
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Monaco Grand Prix'inde Bella Hadid rüzgarı vardı. Güzelliğiyle dikkat çeken ABD'li model, objektiflere pozlar verdi.
Foto: AP, Reuters,AFP,Getty Images
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Bella Hadid geçen sene New York Knicks'in Madison Square Garden'da oynadığı bir mücadelede heyacan dolu tavırlarıyla dikkat çekmişti. Hadid'in coşkulu halleri medyada ses getirmişti.
Foto: AP, Reuters,AFP,Getty Images
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Hadid bu sezon da Şampiyonlar Ligi'ndeki Real Madrid - PSG maçında görüntülenmişti. David Backham ile birlikte Parc des Princes'te mücadeleyi seyreden Hadid, dedikodulara da sebebiyet vermişti.
Foto: AP, Reuters,AFP,Getty Images
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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 6. yarışı Monaco Grand Prix'sinde, Red Bull-TAG Heuer takımının Avustralyalı pilotu Daniel Ricciardo birinci oldu. Formula 1'de sezonun altıncı mücadelesi, Monaco'nun Monte Carlo kentinin sokaklarında oluşturulan 3,337 kilometrelik pistte 78 tur üzerinden yapıldı. Yarışa "pole" pozisyonunda başlayan Red Bull sürücüsü Daniel Ricciardo'nun yanı sıra arkasındaki Sebastian Vettel (Ferrari), Lewis Hamilton (Mercedes), Kimi Raikkonen (Ferrari) ve Valtteri Bottas (Mercedes), startta yerlerini korudu.
Foto: AP, Reuters,AFP,Getty Images
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Öndeki pilotlar, 19. tur sonunda "pit stop"larını tamamladı ve 5'i de aynı sırada piste döndü. 29. turdan itibaren otomobilinin motorunda yaşanan güç kaybına rağmen liderliğini koruyan Ricciardo, bu sezon 2'nci, kariyerinin 7. birinciliğine ulaştı. Ricciardo'nun 7.3 saniye arkasındaki Vettel 2'nci, liderden 17 saniye sonra bitişe gelen Hamilton ise 3. oldu. Bu sonuçla puanını 110'a çıkaran Hamilton, şampiyona liderliğini sürdürdü. Büyük Britanyalı sürücüyü, 96 puanla Vettel ve 72 puanla Ricciardo takip etti. Sezonun 7. yarışı Kanada Grand Prix'si, 10 Haziran'da yapılacak.
Foto: AP, Reuters,AFP,Getty Images
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Roma'nın futbol figürü Francesco Totti de yarışı karısı Ilary Blasi ile yerinde seyretti.
Foto: AP, Reuters,AFP,Getty Images
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Monaco Prensi Albert II ile karısı Prenses Charlene podyumdaydı.
Foto: AP, Reuters,AFP,Getty Images
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Zafere ulaşan Ricciardo'yu tebrik eden prens ve prenses şampanya dev şişesinden yudum aldılar.