MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriÖmer Üründül'den çok konuşulacak Cüneyt Çakır iddiası!
GeriFutbol Ömer Üründül'den çok konuşulacak Cüneyt Çakır iddiası!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Futbol
11 Aralık 2019 - 11:53,

Ömer Üründül'den çok konuşulacak Cüneyt Çakır iddiası!

Spor yazarı Ömer Üründül, Cüneyt Çakır'la ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya attı...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Spor yazarı Ömer Üründül, Avusturya - Slovenya maçındaki yönetiminden ötürü UEFA'nın Sloven başkanı Ceferin'in Cüneyt Çakır'a büyük maç verdirmediğini iddia etti

2Üründülün Sabah Gazetesinde yer alan sözleri şöyle;

Üründül'ün Sabah Gazetesi'nde yer alan sözleri şöyle;

Sloven UEFA Başkanı, Slovenya-Avusturya maçında hata yaptığını düşündüğü hakemimizi kızağa çekti, büyük maçlarına taş koydu! EURO 2020 eleme grubu maçında Avusturyalı oyuncuya 'gri pozisyonda' kırmızı kart vermeyen Cüneyt Çakır'ı gözlemci de raporuna 'hatalı' diye yazdı. Slovenya'nın 1-0'lık yenilgisinden hakemimizi sorumlu tutan UEFA Başkanı Ceferin, Çakır'ın 13 Ekim'den bu yana 'büyük' maç yönetmesinin önüne geçti.

3ATAMAYI ÖĞRENDİĞİMDE ANLADIM

ATAMAYI ÖĞRENDİĞİMDE ANLADIM

Dünyanın en iyi hakemlerinden birisi, FIFA ve UEFA'nın senelerdir gözdesi olan Cüneyt Çakır'ın belli bir süredir Şampiyonlar Ligi'nde görev almayışı kafamı karıştırıyordu. Nihayet görev geldi. Ama Napoli-Genk maçı. Alt kategorideki en zayıf hakemin dahi kolaylıkla yönetebileceği tam bir formalite maçıydı. Atamayı öğrendiğimde işin içinde ciddi bir bit yeniği olduğunu anladım.

4KIRMIZI ÇIKSA...

KIRMIZI ÇIKSA...

Araştırma yaptım ve gerçeği öğrendim. Cüneyt Çakır'ın yönettiği 13 Ekim 2019'daki Slovenya-Avusturya maçında, Avusturyalı bir futbolcunun rakibine sert bir hareketi oluyor. Pozisyon gri. Kırmızı da olur, sarı da… Eğer kırmızı çıksa Slovenya büyük bir avantaj yakalayacaktı. Cüneyt Çakır sarı kart gösteriyor.

5CEFERİN ÇOK SİNİRLENİYOR

CEFERİN ÇOK SİNİRLENİYOR

Maçı 1-0 Avusturya'nın kazanmasıyla Slovenya EURO 2020 şansını kaçırıyor. Buna UEFA Başkanı Ceferin çok sinirleniyor. Bu durumu tahmin eden gözlemci de raporunda 'net kırmızıyı vermedi' deyip düşük not veriyor.

6ÇAKIR YÜZÜNDEN KAYBETTİK

ÇAKIR YÜZÜNDEN KAYBETTİK

Bu konuda ilerisi için beni daha da endişelendiren; Ceferin'in Daily Mail'e verdiği röportajda gizli. Ceferin röportajda, "EURO 2020 şansımızı -isim de belirterek- hakem Cüneyt Çakır'ın büyük hatası yüzünden kaybettik" diyor.

7YARDIMCININ DEĞERLENDİRMESİ LAZIM

YARDIMCI'NIN DEĞERLENDİRMESİ LAZIM

Gerçekten üzücü bir tablo. Bütün bu olumsuz gelişmeleri ivedilikle MHK Başkanı Zekeriya Alp, Cüneyt Çakır, en önemlisi de UEFA yönetim kurulu üyemiz Servet Yardımcı'nın iyi değerlendirmesi lazım.

8

Büyük kariyer sahibi Cüneyt Çakır, eğer EURO 2020'de sıradan 2-3 maçla geçiştirilecekse buna hiçbirimizin gönlü razı olmaz.

9

Sloven basını Cüneyt Çakır'a o dönem tepki göstermiş ve gazetelerde 'EURO 2020 hayallerimiz Cüneyt Çakır'ın kararlarıyla sona erdi.' sözlerine yer verilmişti.

10İŞTE O GAZETE BAŞLIKLARI

İŞTE O GAZETE BAŞLIKLARI

Ekipa 24: Cüneyt Çakır'ın Ulmer'in pozisyonunda sürpriz bir şekilde sarı kart göstermesi stadı yıktı.

11

Zurnal24: 30. dakikada beklediğimiz penaltıyı vermeyen Cüneyt Çakır 36. dakikada da Ulmer'in dize attığı tekmeye sarı kart gösterdi.

12

Messi resital sunuyor...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi