Ömer Üründül'den çok konuşulacak Cüneyt Çakır iddiası!

Spor yazarı Ömer Üründül, Avusturya - Slovenya maçındaki yönetiminden ötürü UEFA'nın Sloven başkanı Ceferin'in Cüneyt Çakır'a büyük maç verdirmediğini iddia etti
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Üründül'ün Sabah Gazetesi'nde yer alan sözleri şöyle;
Sloven UEFA Başkanı, Slovenya-Avusturya maçında hata yaptığını düşündüğü hakemimizi kızağa çekti, büyük maçlarına taş koydu! EURO 2020 eleme grubu maçında Avusturyalı oyuncuya 'gri pozisyonda' kırmızı kart vermeyen Cüneyt Çakır'ı gözlemci de raporuna 'hatalı' diye yazdı. Slovenya'nın 1-0'lık yenilgisinden hakemimizi sorumlu tutan UEFA Başkanı Ceferin, Çakır'ın 13 Ekim'den bu yana 'büyük' maç yönetmesinin önüne geçti.
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ATAMAYI ÖĞRENDİĞİMDE ANLADIM
Dünyanın en iyi hakemlerinden birisi, FIFA ve UEFA'nın senelerdir gözdesi olan Cüneyt Çakır'ın belli bir süredir Şampiyonlar Ligi'nde görev almayışı kafamı karıştırıyordu. Nihayet görev geldi. Ama Napoli-Genk maçı. Alt kategorideki en zayıf hakemin dahi kolaylıkla yönetebileceği tam bir formalite maçıydı. Atamayı öğrendiğimde işin içinde ciddi bir bit yeniği olduğunu anladım.
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KIRMIZI ÇIKSA...
Araştırma yaptım ve gerçeği öğrendim. Cüneyt Çakır'ın yönettiği 13 Ekim 2019'daki Slovenya-Avusturya maçında, Avusturyalı bir futbolcunun rakibine sert bir hareketi oluyor. Pozisyon gri. Kırmızı da olur, sarı da… Eğer kırmızı çıksa Slovenya büyük bir avantaj yakalayacaktı. Cüneyt Çakır sarı kart gösteriyor.
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CEFERİN ÇOK SİNİRLENİYOR
Maçı 1-0 Avusturya'nın kazanmasıyla Slovenya EURO 2020 şansını kaçırıyor. Buna UEFA Başkanı Ceferin çok sinirleniyor. Bu durumu tahmin eden gözlemci de raporunda 'net kırmızıyı vermedi' deyip düşük not veriyor.
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ÇAKIR YÜZÜNDEN KAYBETTİK
Bu konuda ilerisi için beni daha da endişelendiren; Ceferin'in Daily Mail'e verdiği röportajda gizli. Ceferin röportajda, "EURO 2020 şansımızı -isim de belirterek- hakem Cüneyt Çakır'ın büyük hatası yüzünden kaybettik" diyor.
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YARDIMCI'NIN DEĞERLENDİRMESİ LAZIM
Gerçekten üzücü bir tablo. Bütün bu olumsuz gelişmeleri ivedilikle MHK Başkanı Zekeriya Alp, Cüneyt Çakır, en önemlisi de UEFA yönetim kurulu üyemiz Servet Yardımcı'nın iyi değerlendirmesi lazım.
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Büyük kariyer sahibi Cüneyt Çakır, eğer EURO 2020'de sıradan 2-3 maçla geçiştirilecekse buna hiçbirimizin gönlü razı olmaz.
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Sloven basını Cüneyt Çakır'a o dönem tepki göstermiş ve gazetelerde 'EURO 2020 hayallerimiz Cüneyt Çakır'ın kararlarıyla sona erdi.' sözlerine yer verilmişti.
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İŞTE O GAZETE BAŞLIKLARI
Ekipa 24: Cüneyt Çakır'ın Ulmer'in pozisyonunda sürpriz bir şekilde sarı kart göstermesi stadı yıktı.
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Zurnal24: 30. dakikada beklediğimiz penaltıyı vermeyen Cüneyt Çakır 36. dakikada da Ulmer'in dize attığı tekmeye sarı kart gösterdi.