Ömer Üründül'den çok konuşulacak Cüneyt Çakır iddiası!

ATAMAYI ÖĞRENDİĞİMDE ANLADIM Dünyanın en iyi hakemlerinden birisi, FIFA ve UEFA'nın senelerdir gözdesi olan Cüneyt Çakır'ın belli bir süredir Şampiyonlar Ligi'nde görev almayışı kafamı karıştırıyordu. Nihayet görev geldi. Ama Napoli-Genk maçı. Alt kategorideki en zayıf hakemin dahi kolaylıkla yönetebileceği tam bir formalite maçıydı. Atamayı öğrendiğimde işin içinde ciddi bir bit yeniği olduğunu anladım.