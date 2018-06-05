YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.
1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.
O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.
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ÃœnlÃ¼ spor yazarÄ± ve yorumcu, hayranlarÄ±nÄ± Ã¼zdÃ¼.
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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Emektar spor yorumcusu iÃ§in sÃ¼rpriz bir karara imza atÄ±ldÄ±... Ä°ÅŸte o detaylar...
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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14 Haziran'da Rusya'da baÅŸlayacak 2018 DÃ¼nya KupasÄ± Ã¶ncesi Ã–mer ÃœrÃ¼ndÃ¼l sÃ¼rprizi yaÅŸandÄ±. Daha Ã¶nceki bir Ã§ok DÃ¼nya KupasÄ±'nda yorumculuk yapmasÄ±na alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z usta yorumcu TRT'nin bu yÄ±lki kadrosunda yer almadÄ±.
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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14 Haziranâ€™da Rusya-Suudi Arabistan maÃ§Ä±yla baÅŸlayacak olan DÃ¼nya KupasÄ±â€™nÄ±n yayÄ±ncÄ±sÄ± TRTâ€™nin kadrosu belli olduâ€¦ 8â€™i spiker olmak Ã¼zere 32 kiÅŸilik ekiple Rusyaâ€™ya giden TRTâ€™nin DÃ¼nya KupasÄ± kadrosunda Ã–mer ÃœrÃ¼ndÃ¼l yer almayacak.
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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Daha Ã¶nceki bir Ã§ok uluslararasÄ± turnuvada yorumculuk yapan ve gÃ¼ndemden hiÃ§ dÃ¼ÅŸmeyen Ã–mer ÃœrÃ¼ndÃ¼lâ€™Ã¼n 2018 DÃ¼nya KupasÄ±â€™nda olmayÄ±ÅŸÄ± sosyal medyada da geniÅŸ yankÄ± buldu.
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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Ã–mer ÃœrÃ¼ndÃ¼lâ€™Ã¼n yorumlarÄ±nÄ±n yer almayacaÄŸÄ± 54 maÃ§, TRT 1'de olacak, 10 maÃ§ ise TRT Spor'da yayÄ±nlanacak. TRTâ€™nin DÃ¼nya KupasÄ± yorumcularÄ± ÅŸu ÅŸekilde...
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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Mustafa Sapmaz
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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TarÄ±k ÃœstÃ¼nÂ
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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Cenk ErgÃ¼n
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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Mustafa DoÄŸanâ€¦
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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Rusya'da dÃ¼zenlenecek DÃ¼nya KupasÄ±'na sayÄ±lÄ± gÃ¼nler kaldÄ±. ÃœnlÃ¼ menajer Jose Mourinho ve Rus sporcular, turnuva tanÄ±tÄ±mÄ± iÃ§in harika bir video klibe imza attÄ±lar. Ä°zlemek iÃ§in videoya tÄ±klayÄ±nÄ±z...