Ömer Şişmanoğlu Bodrum'da stres attı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriÖmer Şişmanoğlu Bodrum'da stres attı
GeriFutbol Ömer Şişmanoğlu Bodrum'da stres attı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Futbol
İHA
18 Temmuz 2019 - 12:01,

Ömer Şişmanoğlu Bodrum'da stres attı

Geçen sezon Evkur Yeni Malatyaspor forması giyen Ömer Şişmanoğlu Bodrum’da tatil yaparken objektiflere takıldı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

 Şişmanoğlu’nun flyboard’un üzerine çıkarak uzun süre deniz üzerinde şov yaptı.

2

Sezon öncesi bol bol tatili tadını çıkaran Şişmanoğlu’nun Bursaspor’a transfer olacağı ise kulislerde konuşulmaya başlandı. 

3

Çoğu futbolcunun kamp dönemi geçirdiği günlerde Ömer Şişmanoğlu ise Flyboard yaparken objektiflere takıldı.

4

Önceki gün Yalıkavak’da tatilin tadını çıkaran Şişmanoğlu denizin ve güneşin tadını doyasıya çıkardı.

5

Süper Lig'de forma giydiği takımlarda golcü kimliği ile öne çıkan Şişmanoğlu'nun Bursaspor’da forma giyeceği öne sürülürken Şişmanoğlu’nun ise bu duruma sıcak baktığı söyleniyor. 

6

Ömer Şişmanoğlu’nun lig başlamadan önce son kez bir tatil yaptığı ve daha sonra transfer tekliflerini değerlendireceği öğrenildi. 

7

Bursaspor'un yeni sezonda giyeceği formalar taraftarların beğenisine sunuldu...

8

Kupon sizden, Phuket’e tatil Misli’den! Katılmak için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İlginizi Çekebilir

Sıradaki Galeri
Ömer Şişmanoğlu Bodrum'da stres attı
"Parası bitti, dövüşmek için yalvarıyor"
Agüero yeni sevgilisiyle Bahamalar'da
Galatasaray'ın yeni transferi için ilginç iddia! 'Soğuk havada futbol oynayamıyor'