Ömer Onan'ın babası son yolculuğuna uğurlandı

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Türkiye Basketbol Federasyonu Genel Koordinatörü Ömer Onan'ın geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden babası Utku Onan, son yolcuğuna uğurlandı. Spor camiasının tanınmış isimleri Onan'ı cenazede yalnız bırakmadı...
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Zincirlikuyu Mezarlığı'nda öğle namazına takiben kılınan cenaze namazına Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca, TBF Yönetim Kurulu üyeleri, Fenerbahçe Kulübü 2. Başkanı Semih Özsoy, Fenerbahçe Beko Takım Kaptanı Melih Mahmutoğlu, oyuncular Luigi Datome, Ahmet Düvelioğlu, Fenerbahçe Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım, eski yöneticilerden Şekip Mosturoğlu ile Mahmut Uslu, Medipol Başakşehirli futbolcular Emre Belözoğlu ve Arda Turan ile spor, sanat ve iş dünyasından birçok isim katıldı.
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Ömer Onan ve ailesi cenaze namazı öncesinde taziyeleri tek tek kabul etti. Utku Onan'ın naaşı kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedildi.
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Fenerbahçe Kulübü Eski Başkanı Aziz Yıldırım başkanlığı döneminde baskketbol şubesinde hem oyunculuk hem de yöneticilik yapan Ömer Onan'ın yanındaydı...
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Zincirlikuyu Camii’nde düzenlenen cenaze töreninde Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım ve Medipol Başakşehirli futbolcular Arda Turan ve Emre Belözoğlu buluştu.
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Ömer Onan’a taziye dileklerini ileten Yıldırım ve arkadaşları, camii çıkışında ise Medipol Başakşehir’in futbolcuları Emre Belözoğlu ve Arda Turan ile karşılaştı.
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Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Emre Belözoğlu da yakın arkadaşını zor gününde yalnız bırakmadı.
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Daha sonra Emre Belözoğlu da Fenerbahçe'nin eski yöneticileriyle sohbet etti. Aziz Yıldırım da iki oyuncu ile uzun süre sohbet etti.