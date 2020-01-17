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Haber Giriş: 17 Ocak 2020 - 11:13, /

Ölümle dans eden adam: Donald Cerrone

Spor dünyasının kilitlendiği maçın yıldızlarından Donald Cerrone'nin hayatı filmlere konu olacak cinsten...

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Spor Arena Dış Haberler - Barlas Ateşli | Geçtiğimiz yıl Khabib Nurmagomedov karşısındaki mağlubiyetinin ardından dövüş kariyerine son verdiğini açıklayan Conor McGregor, 1,5 yıl aradan sonra ringlere dönüyor.

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Conor McGregor, UFC'ye geri dönüşü manasına gelen karşılaşmada 19 Ocak Pazar günü 'Kovboy' lakaplı Donald Cerrone ile kozlarını paylaşacak.

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Bu müsabakaya uzun soluklu bir kamp programı dahilinde hazırlanan Conor McGregor’ın ringlere dönüşü şimdiden 2020 yılının en önemli spor olaylarından biri haline geldi.

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Dolayısıyla Conor McGregor'ın rakibi Donald Cerrone'nin kariyeri ve özel hayatı da spor basını tarafından detaylı olarak mercek altına alındı.

5ADRENALİN VE TEHLİKE BAĞIMLISI

ADRENALİN VE TEHLİKE BAĞIMLISI

Dünyaca ünlü İngiliz gazetesi The Sun, 36 yaşındaki dövüşçünün şimdiye dek sayısız kez ölümün kıyısından döndüğünü satırlarına taşıdı.

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Gazetede yer alan haberde; Donald Cerrone'nin ölümü dahi aldatabiliyor olması ön plana çıkartılarak 'adrenalin ve tehlike bağımlısı' yakıştırması yapıldı.

7MOTOR KAZASI

MOTOR KAZASI

Deneyimli dövüşçü, 2006 yılında geçirdiği motosiklet kazasında karnından ağır yaralanmış ve iki hafta boyunca komada kalmıştı.

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İki hafta boyunca komada kalan Donald Cerrone'nin kalbi bu süreçte 3 kez durdu ancak yapılan tıbbi müdahaleler sayesinde hayata döndürülebildi.

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Doktorlar, Donald Cerrone'yi hayatta tutabilmek için karnının ve bağırsaklarının bazı bölümlerini almak zorunda kaldı.

10DAĞDAN DÜŞTÜ

DAĞDAN DÜŞTÜ

Ekstrem sporlara olan ilgisiyle de bilinen Cerrone, bir kez de tırmanış yaparken düştü ve kalçasını kırdı.

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Yaklaşık 12 metreden sırtüstü düşen dövüşçü, kalçasının yanı sıra ayağını da sakatladı.

12AZ KALSIN BOĞULUYORDU

AZ KALSIN BOĞULUYORDU

Donald Cerrone'nin ölümden döndüğü bir başka vukuatı ise 2016 yılında yaşandı.

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O dönem 32 yaşında olan Cerrone, New Mexico'da 18 metreye dalış yaptığı esnada hayatını kaybetme noktasına geldi.

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Dalış kıyafeti delinen Cerrone'nin giysisi su almaya başlamış ve aynı delikten hava kaçırdığı için boğulma tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştı.

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Neyse ki ekibin yardımıyla yüzeye tek parça çıkmayı başardı.

16MAĞARADA KAYBOLCU

MAĞARADA KAYBOLCU

Bu olaydan birkaç yıl sonra bu kez mağara dalışına merak salan Cerrone, aynı kaderi burada da yaşadı.

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Mağara dalışında ekibinin takip ışığını kaybeden Cerrone kaybolmuş ve havasının tükenme tehlikesiyle karanlıkta tek başına hayata tutunmaya çalışmıştı.

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Adrenalin bağımsızı dövüşçü burada da inadı ve şansının da yardımıyla yüzeye sağ salim çıkmayı başarmıştı.

19OĞLUNUN İSMİ TEHLİKE

OĞLUNUN İSMİ TEHLİKE

Donald Cerrone hakkında en fazla şaşıracağınız bilgi ise oğlunun ismi. Cerrone, minik oğluna 'tehlike' anlamına gelen Danger adını koymuş.

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Tüm dünyada milyonlarca izleyicinin takip edeceği ve biletlerin aylar öncesinden tükendiği karşılaşma, Türkiye’de canlı yayınla sadece S Sport Plus’ta yayınlanacak.

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