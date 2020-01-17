Ölümle dans eden adam: Donald Cerrone

Spor dünyasının kilitlendiği maçın yıldızlarından Donald Cerrone'nin hayatı filmlere konu olacak cinsten...
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Spor Arena Dış Haberler - Barlas Ateşli | Geçtiğimiz yıl Khabib Nurmagomedov karşısındaki mağlubiyetinin ardından dövüş kariyerine son verdiğini açıklayan Conor McGregor, 1,5 yıl aradan sonra ringlere dönüyor.
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Conor McGregor, UFC'ye geri dönüşü manasına gelen karşılaşmada 19 Ocak Pazar günü 'Kovboy' lakaplı Donald Cerrone ile kozlarını paylaşacak.
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Bu müsabakaya uzun soluklu bir kamp programı dahilinde hazırlanan Conor McGregor’ın ringlere dönüşü şimdiden 2020 yılının en önemli spor olaylarından biri haline geldi.
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Dolayısıyla Conor McGregor'ın rakibi Donald Cerrone'nin kariyeri ve özel hayatı da spor basını tarafından detaylı olarak mercek altına alındı.
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ADRENALİN VE TEHLİKE BAĞIMLISI
Dünyaca ünlü İngiliz gazetesi The Sun, 36 yaşındaki dövüşçünün şimdiye dek sayısız kez ölümün kıyısından döndüğünü satırlarına taşıdı.
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Gazetede yer alan haberde; Donald Cerrone'nin ölümü dahi aldatabiliyor olması ön plana çıkartılarak 'adrenalin ve tehlike bağımlısı' yakıştırması yapıldı.
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MOTOR KAZASI
Deneyimli dövüşçü, 2006 yılında geçirdiği motosiklet kazasında karnından ağır yaralanmış ve iki hafta boyunca komada kalmıştı.
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İki hafta boyunca komada kalan Donald Cerrone'nin kalbi bu süreçte 3 kez durdu ancak yapılan tıbbi müdahaleler sayesinde hayata döndürülebildi.
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Doktorlar, Donald Cerrone'yi hayatta tutabilmek için karnının ve bağırsaklarının bazı bölümlerini almak zorunda kaldı.
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DAĞDAN DÜŞTÜ
Ekstrem sporlara olan ilgisiyle de bilinen Cerrone, bir kez de tırmanış yaparken düştü ve kalçasını kırdı.
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Yaklaşık 12 metreden sırtüstü düşen dövüşçü, kalçasının yanı sıra ayağını da sakatladı.
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AZ KALSIN BOĞULUYORDU
Donald Cerrone'nin ölümden döndüğü bir başka vukuatı ise 2016 yılında yaşandı.
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O dönem 32 yaşında olan Cerrone, New Mexico'da 18 metreye dalış yaptığı esnada hayatını kaybetme noktasına geldi.
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Dalış kıyafeti delinen Cerrone'nin giysisi su almaya başlamış ve aynı delikten hava kaçırdığı için boğulma tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştı.
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Neyse ki ekibin yardımıyla yüzeye tek parça çıkmayı başardı.
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MAĞARADA KAYBOLCU
Bu olaydan birkaç yıl sonra bu kez mağara dalışına merak salan Cerrone, aynı kaderi burada da yaşadı.
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Mağara dalışında ekibinin takip ışığını kaybeden Cerrone kaybolmuş ve havasının tükenme tehlikesiyle karanlıkta tek başına hayata tutunmaya çalışmıştı.
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Adrenalin bağımsızı dövüşçü burada da inadı ve şansının da yardımıyla yüzeye sağ salim çıkmayı başarmıştı.
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OĞLUNUN İSMİ TEHLİKE
Donald Cerrone hakkında en fazla şaşıracağınız bilgi ise oğlunun ismi. Cerrone, minik oğluna 'tehlike' anlamına gelen Danger adını koymuş.
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Tüm dünyada milyonlarca izleyicinin takip edeceği ve biletlerin aylar öncesinden tükendiği karşılaşma, Türkiye’de canlı yayınla sadece S Sport Plus’ta yayınlanacak.