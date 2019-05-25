Ölmeden önce açıkladı! Schumacher'in durumu...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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70 yaşında hayata gözlerini yuman Lauda, ölmeden önce Alman pilot ilgili dikkat çekici sözler sarf etti.
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Efsane McLaren sürücüsü Lauda, Schumacher gibi Ferrari'de pilotluk yaptı.
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3 kez F1 şampiyonluğu yaşayan Avustralyalı pilot, geçtiğimiz günlerde hayata gözlerini yumdu.
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Lauda, Schumacher'in en yakınında olan isimlerden biriydi. Dolayısıyla onun Schumi'nin sağlık durumunu yakından takip edenlerden birisi olduğu biliniyor. Lauda'nın söyledikleri Alman pilot için pek ümitvari değil...
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Geçen yıl ağustos ayında akciğer nakli yapılan efsanevi sürücü, arkasında unutulmaz izler bırakarak dünyadan ayrıldı.
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1976'da Almanya Grand Prix'inde geçirdiği korkunç kazadan sağ çıkmayı başaran sürücü, sağ kulağının büyük bir kısmını kaybetti ve bu yarayı ömrünün sonuna kadar taşıdı.
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Konu hakkında soğukkanlı açıklamalarda bulunan Lauda, "Yandım ama çabuk iyileştim. Hiç korku duymadım. Emin doktorların elindeydim. Onlara olan güvenimi ortaya koydum." diye konuştu.
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Özel hayatı da dikkat çekici olan efsanevi pilot, 2008'de kendisinden 30 yaş küçük olan Birgit Wetzinger ile evlendi ve 2009'da Max ve Mia isimli ikiz çocukları oldu.
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Alman pilotun talihsiz kazasının ardından konuşan Lauda, "Tanrı'ya her şeyin iyi olması için dua ediyorum; ama şu anda öyle olacak gibi görünmüyor" diyerek Schumacher'in hiçbir zaman iyileşemeyeceğini ima etti...
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Schumacher'in eşsiz bir pilot olduğunu da ekleyen Lauda, "Kararlarını anlayamazdık. Bu harika sürücünün 300 yarışta 7 şampiyonluk alıp, nasıl hayatta kaldığını kendime açıklayamazdım." dedi.
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Niki, "Yukarıda bir yerde ona yardım edecek bir elin olduğuna inanıyorum." demişti.
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Merhum pilotun ailesi, onun ölümünü şu sözlerle duyurdu: "Bizim sevgili Niki'miz, pazartesi günü ailesiyle olduğu sırada yaşamını yitirdi. Hepimiz için örnek bir kişilik olan Niki, her şeyden öte sevgisini ve ilgisini esirgemeyen bir baba ve büyükbaba idi. Onu özleyeceğiz"
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"F1 tarihinin en cesur pilotlarından biriydi"
Red Bull pilotu Pierre Gasly, F1’in efsanelerinden Niki Lauda’nın ölümünün kendisini şok ettiğini söyledi.