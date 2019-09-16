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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena Dış Haberler
16 Eylül 2019 - 10:22,

Olmaz böyle maç! Kanlı bitti, hakem...

Vegas'ta uzun yıllar unutulmayacak bir mücadele oynandı.

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ABD'nin Las Vegas kentinde gerçekleştirilen boks gecesinde Tyson Fury ile İsveçli Otto Wallin karşı karşıya geldi.

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12 raunt süren zorlu mücadelenin başında Wallin, rakibinin kaşını bir sol kroşe ile açtı.

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Bu noktadan sonra maçın gidişatı da değişti.

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6. raund itibarıyla kontrolü eline alan Furry, Tony Week'in yönettiği karşılaşmanın ardından hakemler tarafından galip ilan edildi.

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Maçta iki boksörün şortları ve hakemin gömleği kana bulandı.

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Fury, 'yenilgisizlik' unvanını devam ettirdi.

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Wallin zorlu maçın ardından kariyerindeki ilk yenilgisini aldı.

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Daha önce Avrupa'da ağır siklet boks şampiyonu olan Fury, bu maçtan 12 milyon sterlini cebine koydu.

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Fury maç sonrası açıklamasında Deontay Wilder'e meydan okurken bir sonraki maçı onunla yapmak istediğini söyledi.

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İşte dünyanın konuştuğu maçtan görüntüler...

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