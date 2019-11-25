Ölen futbolcunun kardeşinden çarpıcı iddia! 'Yaşıyor...'

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Geçen yıl hayatını kaybeden eski futbolcu Jlloyd Samuel için çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.
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İngiltere'de Aston Villa, Bolton ve Cardiff gibi takımların formasını giyen Jlloyd Samuel, geçtiğimiz sene geçirdiği trafik kazasının ardından hayatını kaybetmişti.
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Futbol dünyasını üzen haberin üstünden bir sene geçmesinin ardından çarpıcı bir iddia geldi.
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İddiayı gündeme getiren kişi ise Jlloyd Samuel'in kardeşi Leslie-Ann Samuel...
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Leslie-Ann Samuel, abisinin hala yaşadığını ve eşi ile birlikte 'yalan bir hayat' sürdürdüğünü iddia etti.
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İngiliz basınına konuşan Leslie-Ann Samuel, ''Abim ve eşi, sigortadan para alabilmek için böyle bir yalan uydurdular. Sigorta parasını da eşi aldı. Şu an mutlu bir hayat yaşıyorlar. Kanıtlarım var...'' diye konuştu.
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Leslie, Jlloyd Samuel yerine kazada bir başkasının ölü gösterildiğini ve abisinin DNA'sının başka bir hastaneden çıktığını söyledi.
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Jlloyd Samuel'in kız kardeşi, ölüm haberinin ardından da sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapmıştı.
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Leslie, paylaşımında ''Seni yakında göreceğim. Bu hayatta hem de... Kardeşim senin yaşadığını biliyoruz.'' sözlerini kullanmıştı.
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İngiliz polisi ise bu iddialar karşısında ''Otopsi raporu için 28 gün itiraz hakkı vardır. Kimse o hakkı kullanmadı. Maalesef soruşturma açılamaz.'' açıklamasını yaptı.
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Tottenham'ın yıldızı Harry Kane'in müthiş gollerini izliyoruz...