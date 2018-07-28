Olcay Şahan sürprizi! Geri dönüyor...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Trabzonspor’dan ayrılık kararı alan Olcay Şahan, flaş bir karara daha imza attı.
Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Siyah-Beyazlı formayı 2012-17 sezonları arasında sırtlayan Olcay Şahan, 2017 yılının ara transfer döneminde 200 bin Euro karşılığında Trabzonspor’un yolunu tutmuştu.
Fotoğraflar: Arşiv
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Bordo-Mavililer’de 1,5 sezonda 50 karşılaşmaya çıkıp 6 gol ve 13 asistlik performans sergileyen tecrübeli kanat oyuncusunun Beşiktaş’a geri dönüş yolunda olduğu ortaya çıktı.
Fotoğraflar: Arşiv
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Trabzonspor’la 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan deneyimli ismin, Beşiktaş Yönetimi’nden geri dönmek için talepte bulunduğu ve tarafların görüşmelere başladığı öğrenildi.
Fotoğraflar: Arşiv
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Trabzonspor’da yeni yönetimin mali olarak küçülmeye gitmesi sebebiyle maaşında indirim istenen oyuncular arasında yer alan 31 yaşındaki futbolcunun, bu durumdan dolayı ayrılık kararı aldığı konuşuluyor.
Fotoğraflar: Arşiv
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Olcay’dan gelen bu isteğin ardından konuyu teknik direktör Şenol Güneş’e danışma kararı alan Beşiktaşlı idarecilerin, deneyimli hocayla yapılacak görüşmenin ardından başarılı futbolcuyla ilgili olarak kararı vereceği kaydedildi.
Fotoğraflar: Arşiv
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Teknik direktör Şenol Güneş’in raporu doğrultusunda Orkan Çınar’ın kiralanmasının planlanması sonrasında Beşiktaş’ta kanat bölgesinde; Jeremain Lens, Ricardo Quaresma, Ryan Babel ve Gökhan Töre kalıyor.
Fotoğraflar: Arşiv
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Olcay’ın, kanat hattına ek olarak 10 numara bölgesinde de forma giyebilme özelliği bulunması sebebiyle transferin gerçekleşebileceği belirtildi.
Fotoğraflar: Arşiv
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FİKRET ORMAN: KAPIMIZ ONA AÇIK
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Olcay Şahan’ın Trabzonspor’a transferinin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada yıldız isme geri dönüş kapılarının her zaman açık olduğunu belirtmişti. Orman, “Olcay’ı gözümüzün nuru kadar severiz. Burası Olcay’ın evi, istediği zaman kapımız ona açık” ifadelerini kullanmıştı. (Fanatik)