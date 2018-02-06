Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Olay yorum... "Ozan Tufan, İskenderci dükkanı açacak!"
Mehmet Demirkol gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu, Ozan Tufan için flaş sözler sarfetti...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Ünlü spor yazarı ve yorumcusu Mehmet Demirkol, NTV Spor'da yayınlanan Spor Servisi programında gündemi değerlendirdi. İşte Mehmet Demirkol'un açıklamalarından önemli satır başları...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Anadolu'da bir takımın hocası aylık 110 bin Dolar kazanıyor. Almanya'da bu parala mümkün değil. Hele Fransa'da hiç değil. Türkiye'de hocalar çok iyi para kazanıyor ama gelişmiyorlar. Abdullah Avcı, Başakşehir’den ayrılırsa en büyük aday Erol Bulut olacaktır. Orada bir teknik direktör takımı var.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- MHK’den yapılan açıklama, Mustafa Çulcu’nun hakem değişikliğiyle ilgili değişiklik yapıldığı iddiasına bir yanıt değil. Mete Kalkavan ile Caner Erkin arasında ne gibi bir sorun var ki? Mete Kalkavan, Caner’in söylediklerini duymadı bile. Caner’in en sevdiği hakemin Mete Kalkavan olması lazım. Halis Özkahya da Emre Belözoğlu’nu duymadı, Emre’nin en sevdiği hakem de Halis Özkahya olmalı. Federasyon’un neresinden tutsan elinde kalıyor. Sen; Mete Kalkavan’a, ‘Beşiktaş maçını yönetemezsin’ diyorsun. Mete Kalkavan, o yüz ifadesiyle hakem olamaz. Mete Kalkavan’ı hakem materyali olarak görmüyorum.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Para veren taraftardır, para almaya başladığın an taraftarlıktan çıkarsın. Futbolcu taraftar falan değildir, profesyonellerin oy kullanması da doğru değildir. Mahmut Uslu’nun ne demek istediğini anlıyorum. Galatasaray tribününde Beşiktaşlı tribün lideri gördüm. Fenerbahçe tribününde de Beşiktaşlı ya da Galatasaraylı tribün lideri gördüm. Çünkü bu bir iş, bundan para kazanıyorlar. Bunlara taraftar diyemezsin. Bazı taraftar Ali Koç’u ister, bazısı Aziz Yıldırım’ı ister. Ancak maç oynanırken bu işlere girmenin doğru olduğunu düşünmüyorum.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Ozan Tufan ile ilgili eski teknik direktörler, Aykut Kocaman ya da yönetimi suçlamıyorum. Sorun, Ozan’ın kendisinde. Belki de Ozan Tufan, bu seviyenin oyuncusu değildi. Ozan Tufan belki de Bursa'nın en iyi İskenderci dükkanını açacak. Bunun kararını kendisi verecek. Ya futbol oynamaya devam edecek ya da başka işlere girecek. Yine söylüyorum Şenol Hoca belki de bizi kandırdı.Şenol Hoca’yı bilmiyorum ama Fatih Terim, Ozan’ı havada kapar.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Mustafa Cengiz, gelir gelmez 30 Milyon TL ödeme yapmış. Dursun Özbek, verdiklerini geri istiyor sanırım. Galatasaray’da futbolcuların, parayı alamadığı için performansları düşüyor. Cavanda, üstüne para verilerek Trabzonspor’dan gönderilecek durumdayken, Galatasaray bonservis ödeyerek bu oyuncuyu transfer etti. Bunu ben biliyorum, Galatasaray’da bu işi yapanlar nasıl bilmez. Galatasaray bu oyuncu için 1.8 milyon Euro verdi, Trabzonsporlular horon tepti. Şimdiki Galatasaray Başkanı, ‘Hırsızlık var mı bilemem’ diyor. Bu, ‘Hırsızlık var’ demektir. Bir önceki kulübünden 700 bin Euro alan adama, 4.5 milyon Euro verirseniz sorun çıkar. 2 milyon Euro verseniz gelmeyecek mi?
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Göztepe kalecisi Beto, maçın kahramanı ama Trabzonspor’un da vuruş yeteneğini konuşmak lazım. Yapılan vuruşlarının hepsinin iyi olduğu söylenemez. Trabzonspor’da bir santrafor sorunu olduğu gerçek. Santrafor kalitesinde bir düşüklük var. Rıza Çalımbay, Sosa’ya merkezde yer veremiyorsa bir de kanatta denesin. Beşiktaş’a kanat oyuncusu olarak transfer edildi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Burak Yılmaz, çok yüksek standart bir oyuncu, hangi takımda olursa olsun bulunduğu takımı yukarı çeker. Trabzonspor’un puanlarının yarısından fazlası Burak Yılmaz’ın. Bugün Fenerbahçe’de olsa, Fenerbahçe öndeydi. Galatasaray’da santrafor performansı olduğu için onlara bir şey demiyorum. Beşiktaş’ta olsa Beşiktaş da öndeydi. Türkiye ligindeki dünya standardındaki tek isim Burak Yılmaz. Çok iyi bir oyun vardı ama Rıza Çalımbay’ın dediği gibi mükemmel bir oyun yoktu, mükemmel olması için 5-0 falan olmalıydı. Seneye Galatasaray ve Trabzonspor, Beto için Göztepe’nin kapısını çalar.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Trabzonspor, pas takımı. Abdülkadir ve Sosa’ya topu ver 5 kişinin arasından çıkar. Oyunun bu tarafa evrilmesi lazım. Pas oyunu, Rıza Çalımbay’ın çok sevdiği bir şey değil. Rıza Hoca, vasatın üstü teknik direktörlükten; top teknik direktörlüğe geçip geçemeyeceğini gösterecek. Şenol Güneş’in söylediklerini unutmayalım; ilişkilerinize değil, yeteneklerinize yatırım yapın.