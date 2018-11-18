Olay yorum... 'Ne var Almanlar da düştü!'

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Milli Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi'ndeki son maçında Konya'da İsveç'e 1-0 mağlup oldu. Ay-yıldızlıların bu sonucun ardından C Ligi'ne düşmesi kesinleşti.
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1/10
Ünlü spor yazarı ve yorumcu Serdar Ali Çelikler ise Habertürk'teki yazısında farklı bir yorumda bulundu... İşte o yazıdan önemli bölümler...
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- Açık konuşalım; hepimiz şu ikilemdeyiz: A-) Bu ekipten daha yetenekli oldukları kesin olan, ama daha öncesinde yaptıkları yanlışlarla; çeteciliklerle meşhur bir takım 'yaramaz adamlar'la oynamalıyız.. Bu durumda belki bir kaç turnuvaya katılabiliriz. Ama en azından C Ligi'ne düşmez B Ligi'nde kalırız. B-) Aman kardeşim, bu 'adamsın' familyasından gelecek hayır Allah'tan gelsin. Bu genç ve sempatik ekip oynasın... Sonuçlar şimdilik çok da önemli değil.. Almanya da küme düştü sonuçta..
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- Bu birinci dilemma kesin olarak hepimizin konuştuğu konular. Benim tercihim B şıkkı. Futbol dünyasının da en tepeden aşağı doğru bu fikirde olduğunu sanıyorum. Gelelim ikilem dışı gerçeğe.. Santrforumuz ve birinci stoperimiz yok. Kalecimiz zaten yok. Gerçekçi olup Çalhanoğlu'nun da ayda yılda bir gol atabilen bir oyuncu olduğunu kabul etmeliyiz. Cengiz dışında üst kalite oyuncumuz yok.
4/10
- Başlangıç kadrosunda 4 büyüklerimizde oynayan sadece Hasan Ali vardı. Serdar Aziz olsaydı sayı 2 olacaktı. Giren çıkan toplam 14 oyuncunun sadece 3'ü 4 büyüklerdendi..
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- A-) Almanya altyapısı iyi hoş da Almanya'da ya da diğer Avrupa'da yetişen oyuncularımız gerçekten "bu seviye"nin oyuncusu mu? Hayır değiller.. B-) Evet, bu seviyenin oyuncuları. Hemen hepsi yetiştikleri ülkelerden önemli takımlara gittiler. Gelişiyorlar ama bir sistem içinde değerli olan oyuncular olduklarından bizim 'sistemsizliğimizle' bu kadar oynayabiliyorlar..
6/10
- Bu ikilemde de A şıkkını işaretliyorum.. Almanya'dan yetişen oyuncularımızın birkaçı hariç bu seviyenin isimleri değiller.
7/10
- Bir çıplak gerçek var ki dün oynayan toplam 14 oyuncudan Çağlar-Okay-Zeki-Mahmut ve Cengiz dışında Türkiye topraklarında yetişen ismimiz yoksa hiç boşuna "altyapı" diye bağırmayalım. Bence Almanya'dan yetişen futbolcu alacağımıza Almanya'dan altyapı sistemi uzmanı getirmeliyiz..