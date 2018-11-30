Olay yorum... 'F.Bahçe'ye bakıp ellerini ovuşturuyordur!'

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Sarı lacivertlilerin sergilediği futbol yine beğenilmezken, spor yazarlarından flaş yorumlar geldi...
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RÜŞTÜ REÇBER (HÜRRİYET) - Frey’in takıma bir şey katma isteğine saygı duymak gerekir. Fakat kendisine öncelikli görevini hatırlatmamız şart. Koşu var, mücadele var, pas alışverişi var, yardımlaşma da var ama birçoğu gereksiz. Frey’in önceliği rakip kale önünde bulunmasıdır. Dün akşam özellikle ilk yarıda olması gereken yerlerde çoğu zaman olmadı.
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EDİZ SIRAPINAR (MİLLİYET) - Dün gece sahaya heyecan katan tek isim Barış Alıcı idi. Ama onun iştahı, arayışı, heyecanı tek devre sürdü. O da ikinci yarıda Fenerbahçe’nin uyuşuk oyununa ayak uydurdu... Valbuena da 60’dan sonra yorulunca pozisyonsuz maça nokta kondu... Koeman’ın doksan dakika oyuna tek bir müdahalede bulunmaması da şaşkınlık vericiydi... Can sıkıcı, tatsız, gamsız futbol herhalde hoşuna gitmiş olacak ki kulübesine hiç dönüp bakmadı bile...
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GÜRKAN KUBİLAY (FOTOMAÇ) - Zagrep pozisyona giriyor, şansımıza direkler bizi koruyordu. Koeman " bişey" denedi sanırım değişiklik yapmamakla, ya da bir mesaj vermek istedi, içeriğini sadece kendinin bildiği. Ama şu net idi ki, zamanında Topal-Slimani girip, Frey ve Benzia çıksa 3 puan bizim olurdu. Yine de Trabzon travması sonrası oyun kabul edilebilir düzeyde idi.
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SERKAN AKCAN (FANATİK) - Frey iyi niyetli ama yeteneği çok sınırlı. Büyük takım santrforu değil, olma ihtimali de bulunmuyor. Barış, Valbuena ve Benzia’nın getirdiği toplara vuracak santrforun ceza sahasında olması gerekirdi. Ama Frey hep dışarıda gezdi, yanında Slimani varmış gibi oynadı. Dün Fenerbahçe’de en dikkat çeken isim Barış Alıcı’ydı. Sıfıra indi, orta yaptı, adam eksiltti daha da önemlisi ceza sahasına doğru koşuları vardı. Sadece ilk yarıda 6 kez rakip cezasında topla buluştu. Cocu olmadı ama umarım Koeman, Barış’ta ısrarcı olabilir.
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GÜRCAN BİLGİÇ (SABAH) - Valbuena'nın sahanın her yerine koşup, topu isteyip, sorumluluk alması elbette önemli. Ancak bu arzunun sadece duran toplar veya defans arkasına pas arayışları dışında etkinliğini göremedik. Oyun tarzı Fransız yıldız için biçilmiş kaftan olduğundan kimsenin sesi çıkmıyor. Çünkü "tarz" yok. Sistem, Valbuena "bir şeyler" yapsın üstüne kuruldu.
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MEHMET DEMİRKOL (FANATİK) - Sonuç olarak Fenerbahçe doğru hücum etti, doğru savundu ama kalite eksik kaldı. Bu kadar yarı alana yerleşmişken işi bitirecek oyuncu bulunamaması aslında bu sezonu anlaltıyor. Fenerbahçe ya dirençli bir takım sahaya sürebiliyor ya da kağıt üzerinde kalitesi olan ama sahaya bir türlü yansımayan. Fenerbahçe açısından en kötüsüyse bu oyununun Kasımpaşa karşısında ne kadar işleyeceğini bilmiyor olamamız. Mustafa Denizli ellerini ovuşturuyordur.
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EMRE BOL (FOTOMAÇ) - Fenerbahçe taraftarına bir kez daha hayran oldum. Yağmurda, çamurda hiç susmadan, takımlarını desteklediler. Süper Lig'de taraftarı üzdünüz, bari Avrupa Ligi'nde gidebildiğiniz yere kadar gidin. Koeman'ın hiç oyuncu değiştirmemesi karşılaşmanın en garip olayıydı!
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AHMET ÇAKAR (SABAH) - Dün gece şunu gördüm ki Damien Comolli, Fenerbahçe'yi ciddi anlamda sabote etmiş. Frey, Benzia ve diğerlerini takıma getirtti, takımın en iyi ikiüç oyuncusunu da sattırttı. Örneğin Frey... İyi niyetli, kuvvetli ama kalite olarak ancak Fenerbahçe PAF takımında oynar. Kaleye 15 metre uzaklıkta şutu çekiyor, bakın top kaleye gitmiyor. Auta da gitmiyor, taca gidiyor! Böyle kaliteye sahip bir oyuncuyu 2.5 milyon Euro bonservisle Fenerbahçe'ye getiren Comolli ya futbolu bilmiyordur ya da gizli bir ajandası vardır.
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Fenerbahçe, Dinamo Zagreb ile Kadıköy'de oynadığı maçta berabere kaldı ve UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkmayı garantiledi.