Olay yorum! F.Bahçe şampiyon olacaksa...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Ünlü spor yazarı ve yorumcu Hıncal Uluç, Fenerbahçe hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Sarı lacivertlilerin, Medipol Başakşehir karşısında deplasmandaki 2-0'lık galibiyetini değerlendiren ünlü isim Hıncal Uluç, bugün Sabah gazetesinde konuyla ilgili yorumlarda bulundu. Şampiyonluk yarışındaki mücadeleyle ilgili flaş ve tartışılacak tespitler yapan Uluç, şunları söyledi...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Başakşehir 5-0 kazandığı maç dahil, son haftalarda iyi futbol oynamıyor.. Ve de Abdullah Avcı bu durgunlukta, yanlış tercihleri ve maçı adeta okuyamaz hale gelişi yüzünden baş rolü oynuyor. Şampiyonluk yarışındaki hayli önemli İstanbul Derbisini takımlardan çok iki Teknik Direktör oynadılar. Avcı hâlâ silkinmemiş görünürken, rakibini çok iyi analiz eden Aykut Kocaman, hatta 4-5 atabilecek duruma geldi. Ama ne var ki, o da takıntı ve inadının kurbanı oldu.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Maçın sonuna 2-0'la yaklaşırken, yenecek bir tesadüf golü hem Fener'i hem Hocasını panikletebilir, ondan sonra da, o felaket Başakşehir bile en azından beraberliği yakalayabilirdi. Şimdi oyuna ayna tutan bir rakamlar verelim.. İlk yarının sonuna doğru, ekrana rakamlar bindi. Top yüzde 67 Başakşehir'deydi. Yüzde 33 Fenerbahçe'de. Ve Fenerbahçe 1-0 galipti. Başakşehir'in Fener kalesini tutan tek şutu yoktu. Ev sahibi Başakşehir isabetli tek şutunu 40'ıncı dakikada attı iyi mi?
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Ev sahibi takımın, Fenerbahçe'nin 5 puan önünde lider olduğuna inanmak mümkün değildi, bu görüntü içinde. Ne yaptı Aykut Hoca! Başakşehir'in kendi sahasındaki sözüm ona oyun kurması ve topu çevirip çevirip sonunda kalecisi Babacan'a vermesi üzerine kurdu taktiğini.. Başaklılar'da bıraktı topu.. Onlar bu anlamsız ve oyunu geliştirmeyen yan ve geri pasları yaparken, rakibi zaman zaman kendi sahasında bastırdı. Presle kaptığı toplarla sayısız pozisyona girdi. Ancak birini atabildiler.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Oysa sahadaki oyun "Valbuena" diye bağırıyordu. Böyle kapılan topları en götürecek, kullanacak, golü atacak adamı Aykut inatla ve ısrarla oyuna almadı. Abdullah Avcı, Emre'nin bir hafta evvel kendisini adeta zorla attırmasının önlemini almamıştı. Elia iyileşip takıma döndüğüne göre, Clichy ile rakibi çökerten ikili kanat sol akınlarına dönebilir rakibin sağ kanadını çökertebilirdi. Arda da, sol açıkta değil, Mossoro'dan boşalan forvet arkasına yerleşir, Adebayor'la çok etkili bir ileri ikili oluşturabilirdi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Ama Elia kenarda oturdu durdu. Arda da soldan hiç kimsenin vurmadığı vuramadığı ortalar yolladı durmadan. Avcı, bu ortalardan tek bir tanesinde kafa vurulmadığını, tüm hava toplarını Volkan ve Fener savunmasının topladığını 90 dakika fark edemedi ve havadan oyunda direndi. Böylece de çok farklı yönlere gidebilecek maç 2-0'da kilitlendi. Bu Başakşehir'in şampiyonluk yolu artık zor görünüyor.. Bu Fener'in girdiği potada kalması da, Aykut'un kör inatlarından ve takıntılarından vazgeçmesiyle mümkün.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Aykut Kocaman'ın Başakşehir galibiyeti yorumlarını izlemek için videoya tıklayınız...