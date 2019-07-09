Olay yaratacak iddia! Fatih Terim, Arda Turan...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriOlay yaratacak iddia! Fatih Terim, Arda Turan...
GeriFutbol Olay yaratacak iddia! Fatih Terim, Arda Turan...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Futbol
Takvim
09 Temmuz 2019 - 09:08,

Olay yaratacak iddia! Fatih Terim, Arda Turan...

Spor Toto Süper Lig'de yılın transfer bombası patlamak üzere.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1/14

Daha önce Arda Turan'ın Galatasaray'a transfer olacağı iddia edilmişti.

2/14

Fakat Fatih Terim ile Arda Turan arasındaki gerinlik nedeniyle transferin gerçekleşmeyeceği düşünülüyordu.

3/14

Herkes transfer rafa kalktı derken Fatih Terim, Arda Turan ile ilgili kararını yönetime iletti.

4/14

İşte ayrıntılar...

5/14

Bir süredir yuvaya geri döneceği söylenen yıldız futbolcu konusunda son günlerde önemli gelişmelerin yaşandığı ortaya çıktı.

6/14

Takvim Gazetesi'nde yer alan habere göre; Fatih Terim'in de Arda Turan'ın transferine onay vermesi yönetimi harekete geçirdi.

7/14

Arda'nın Galatasaray'a gelmeyi çok istediği ve gelişmeleri izlediği belirtildi.

8/14KIRGINLIKLAR GERİDE KALDI

KIRGINLIKLAR GERİDE KALDI

Milli Takımı çalıştırdığı dönemde Arda ile kırgınlık yaşayan Terim'in eski öğrencisiyle buzları erittiği ileri sürüldü.

9/14BAŞAKŞEHİR GÖNDERMEK İSTİYOR

BAŞAKŞEHİR GÖNDERMEK İSTİYOR

Bonservisi Barcelona'da olan Arda Turan'ın Başakşehir'le 1 yıllık kiralık sözleşmesi daha bulunuyor.

10/14

Takvim'in haberine göre; Başakşehir'in yüksek bedeli nedeniyle Arda'yı göndermek istediği belirlendi.

11/14YÖNETİM TERİMLE GÖRÜŞECEK

YÖNETİM TERİM'LE GÖRÜŞECEK

G.Saray Yönetimi'nin Arda Turan transferini bitirmeye yakın olduğu öğrenildi.

12/14

Yönetim Terim'le görüşerek transferi mutlu sonla bitirmeyi hedefliyor.

13/14
14/14

Kupon sizden, Phuket’e tatil Misli’den! Katılmak için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İlginizi Çekebilir

Sıradaki Galeri
Beşiktaşlıları çıldırtan Lens fotoğrafı! Sergen Yalçın...
Olay yaratacak iddia! Fatih Terim, Arda Turan...
Futbolcuların tatil paylaşımları
49 milyon Euro'ya yeni Fenerbahçe