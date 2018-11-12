Olay sözler... 'Yuhalanıyorsun, anla artık!'

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Beşiktaş evinde Sivaspor'a yenildi, ortalık karıştı.
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Ağır eleştirilere maruz kalan siyah beyazlılarda Teknik Direktör Şenol Güneş ile birlikte tek bir isim ön plana çıktı...
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KENAN BAŞARAN (HÜRRİYET) - 1-1’den sonra Güven’in şutu dışında Beşiktaş’ın Sivas kalesini yokladığı doğru düzgün pozisyonu yok. Ayağı top yapan çok sayıda isim sahada olsa da ataklar bir türlü sonuçlandırılamadı. Güneş, Oğuzhan’ı kazanmak istiyor ama o pek istemiyor. Bu çocuğun bir sırrı mı var, anlayamıyorum. Ayağı en düzgün adam pas hatasıyla 2. golü yedirdi. Ve taraftarla arasında bir yara daha açıldı. Yazık!
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CEM DİZDAR (FANATİK) - Akılda kalan tek şey buluştuğu ilk topu gol yapan Güven’in çocuksu sevinci... Oysa teknik direktörsüz sahaya çıkan Sivas sakin. Sadece bu sakinlik bile daha çok pozisyona girmelerine yetiyor ilk devre boyunca. İkinci devre de aynı düzen sürüp gitti. Bireysel kaliteye bel bağlayan Beşiktaş hızlı değil telaşlı oynarken, defans arkasındaki boşlukları gözleyen Sivas, Emre Kılınç ve Robinho ile rakibini sürekli sıkıntıya sevk etti. Skor rahatlığıyla da son dakikaları keyfince oynayıp üç puanı aldı.
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ATİLLA GÖKÇE (MİLLİYET) - Hazin ve dramatik. Bu takımda tüm enerjisini arkadaşları için tüketen Gökhan Gönül de top oynuyor, tükenmiş hevesi, düşmüş motivasyonu ile Caner Erkin de. Maaşallah (!) Caner’in hücumda kaybettiği hemen her top rakibe pozisyon, şut ve gol fırsatı oluyor. Tabii, oyun disiplini denen kavram da Beşiktaş’ta anlamını kaybediyor.
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AHMET ÇAKAR (SABAH) - Beşiktaş son yılların en iyi takımıydı. Fakat takımın yaşlı oluşu ve özellikle Talisca gibi tüm organizasyonlarda başrolü üstlenen, maç kurtaran bir oyuncunun gitmesi, Beşiktaş'ı korkunç etkiledi. Yavaş yavaş şampiyonluktan uzaklaşıyorlar. En kötüsü de amatör takımların bile yapmayacakları defansif hataları yapıp komik goller yiyorlar.
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HAKAN ÜNSAL (HÜRRİYET) - İkinci yarı maçın hakimi Beşiktaş’tı ama Sivas kale alanı içinde etkinlik nerdeyse yoktu. Genç Güven golünü attı ve gelecek adına umut veren bir golcü izlenimi bıraktı ama bu maçın özelinde Beşiktaş’ın ihtiyacı olan önde pozisyon hazırlama işini iyi yapamadı. Babel maçın en kritik anında ayağına gelen pozisyonu auta atarken aslında hal-i pürmelalini anlattı. Bu pozisyonlarda müthiş vuran adam adeta geri pas verdi. İkinci yarı telaş, panik ve taraftar baskısı içinde geçince kayıp kaçınılmaz oldu. Elbette içerideki bu kayıp 3 puandan fazlası demek ve etkisi fazlaca hissedilecek.
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OKTAY DERELİOĞLU (TAKVİM) - Saha içi sorunları çözecek olan isim Şenol hoca.. Ama onun da kafası sahada değil artık. Ya oyuncular! Oğuzhan, Caner, Quaresma, Babel, Gökhan. Hepsi kötü. Neden? Beşiktaş'ta sorunlar çok. Bir takım bu kadar top kaybeder mi? Sivas adeta zaman zaman tek kale oynadı. Beşiktaş pozisyona bile giremedi. Tablo acıydı. Yönetim, teknik kadro, taraftar, camia. A'dan Z'ye sıkıntı büyük. Acaba nerede bir kan değişikliği lazım!
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TURGAY DEMİR (FOTOMAÇ) - Devre arasında çok iyi bir golcü alınmaz ve Şenol hoca da aynı Beşiktaş gerçeklerini inkar eden arayışlarına devam ederse Kartal'ın bu sezon ilk dörde girmesi bile başarı olur. Benden söylemesi...
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ALİ ECE (FANATİK) - Oğuzhan, artık yuhlanmasına sebep olan büyük düşüşünün sebeplerini anlayıp düzelmek için gayret gösterecek mi? İç sahada yenikken saçma stoper Roco’yu santrfora gönderip Tolga’ya uzun atamaması için geri pas vermek dün gecenin olayıydı. Ve en önemlisi Beşiktaş’ın asıl sahibi yani taraftarı her şeyin farkında.
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Beşiktaş evinde Sivasspor'a 2-1 yenildi...
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Karşılaşma sonunda taraftarlar siyah beyazlı oyunculara ve teknik heyete öfkeliydi...
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"Sorumlu benim. Oyuncuya hesap kesersek oyuncu bulamayız. Oğuzhan hata yapabilir"
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2-1 kaybettikleri Sivasspor maçının ardından, tribünlerden yükselen protesto sesleri hakkında konuştu...