Olay sözler: Yaptığı tam anlamıyla rezalet

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Maçın ardından spor yazarları değerlendirmelerde bulundu.
2/13
Rüştü Reçber - Hürriyet
Yeni Malatyaspor’un durumu belli. Oynadıkları futbol ve felsefeleri de belli. Agresifler, istekliler. Mücadele güçleri yüksek, gol atma becerileri ise ondan da yüksek. Hal böyle olunca da ligde bulundukları konumu hak ettiklerini söylemeliyiz. Fenerbahçe’yi ise söylememe gerek yok. Taraftarı için ise ne desem az. Yine coşkulu ve büyüklüklerine yakışan bir görüntü sergilediler. Dün akşamki maçta da her şey Fenerbahçe’nin istediği gibi başladı. Erken gelen gol tribünleri de iyice morallendirdi. Oyuna hakimiyetleri bu golden sonra devam etse de bu sadece istatistiklere yansıdı. Pozisyon olarak bir zenginlik yoktu. Aksine birkaç sıkıntıyla da karşılaştılar. En önemlisi top kayıplarıydı. Geriden oyun kurarak çıkmayı bir türlü başaramadılar. Zaman zaman Benzia bu görevi üstlenmeye çalışsa da onun da diğerlerinden bir farkı olmadı, aksine kaptırdığı topun devamı Fenerbahçe’nin kalesinde gol görmesine neden oldu. Bu gol belki Malatyaspor’un ilk şutuydu ama yakaladıklarını atmada becerikli olan bir takımdan da bu beklenir.
3/13
YİNE DURAN TOPLAR VE NEUSTAEDTER
Fenerbahçe’nin duran toplarda sıkıntı yaşadığını dün akşam Mina’nın golunde bir kez daha gördük. Fizikli ve kaleden uzakta duran, hava hakimiyeti iyi olan bir oyuncuyu markaj altında tutmazsan cezayı da ödersin.Bu sözüm aslında Roman Neustaedter’e... Neyse ki golün şokunu atlattıran Mehmet Ekici oldu. Ekici, uzun zamandır bizlere izletemediği mükemmel frikik gollerinden birini attı. Bu golden sonra Soldado devreye girip yakaladığı gol pozisyonlarını değerlendirebilseydi Fenerbahçe’nin farkı artırması işten bile değildi.
4/13
BİRİNCİYİ ES GEÇTİ, İKİNCİYİ VAR'LA VERDİ
Fenerbahçeli futbolcular maçı kazanmayı istediklerini fazlasıyla gösterdiler. Gol arayışları ikinci yarıda da sürekli devam etti. Yaptıkları baskının neticesinde bir penaltı kazandılar. Hakem Ali Palabıyık ‘VAR’a rağmen bir penaltıyı es geçse de ikincisini vermek zorunda kaldı. Verdiği penaltıda da galiba ‘rakibin topu alma şansı var’ diye sarı kartını göstermedi ama VAR’a gittiğinde bile bunu açıkça görebilirdi ama görmedi.
5/13
EKİCİ PENALTIYI ATSAYDI...
Fenerbahçe’nin ikinci yarıda kazandığı penaltıyı ‘gecenin adamı’ Mehmet Ekici kaçırdı. Ne yalan söyleyeyim ‘her şerde bir hayır vardır’ dedim. Çünkü Fenerbahçe skoru korumakta o kadar zorlanıyor ki, o dakikada skor 3-2 olsaydı maçın böyle bitmesi çok zordu. Ancak sonlara doğru atarsa kazanabilirdi ve nitekim öyle de oldu. Ersun Yanal ikinci yarının başında yapmasını beklediğim değişiklikleri geç de olsa sırasıyla yaptı. Önce Benzia çıkıp Moses girdi, ardından Ayew’in yerine Eljif oyuna dahil oldu. Moses ‘Bir ışık verdi mi?’ diye sorarsanız, ben aldım. Fenerbahçe’de Isla ve Dirar sağ kanadı iyi kullandı. Sol taraf ise yokları oynadı. Ayew zaten sahada etkisiz eleman olarak dolaştı. Hasan Ali zaman zaman destek verdiyse de yeterli olmadı. Neustaedter hakikaten koydu. Bereket, Sadık alınmış. F.Bahçe çok zor gol atan bir takım. Böyle bir durumda yapılması gereken belli; gol attıysan rakibine pozisyon vermeyeceksin. Kadıköy’de iki kere öne geçiyorsan bu kadar basit goller yiyip maçı zora sokmamalısın.MAÇIN ADAMI: MEHMET EKİCİ
6/13
Uğur Meleke - Hürriyet
Fenerbahçe'ye 1-2 ofansif oyuncu transferi şart. Fenerbahçe camiasının en büyük yanılgısı, “Bu formayı senben giysek beşinci olurduk” sanrısı... Bu inanış kesinlikle yanlış. Artık devir değişti; büyükler olağanüstü borçlu, Anadolu ekipleriyle İstanbullular arasında makas daraldı ve VAR hayatımıza girdi. Fenerbahçe’nin yukarıya tırmanabilmesi için 72 saate 1-2 iyi ofansif oyuncu transferi sıkıştırması lazım. Dün Kadıköy’de sezonun en sert maçlarından birini izledik. Malatyaspor Boutaib sonrası daha da defansif bir takıma dönüştü. Sadece duran top ve kontra fırsatı arıyorlar ve dün 2 frikik organizasyonuyla sonuca gittiler zaten. Ama bu 2 gol dışında da hiçbir şey yapmadılar. Fenerbahçe’yle ilgili kamuoyundaki genel algınınsa yanlış olduğu kanaatindeyim. Kimle konuşsam, Fenerbahçe kadrosunun söylendiği kadar kötü olmadığını, sarı lacivertlilerin sorununun yürekle ilişkilendirilmesi gerektiğini söylüyorlar.Ben böyle düşünmüyorum; Yanal geldiğinden beri Fenerbahçe arzulu oynuyor. Bence bu takımın esas sorunu ofansif kalite. Evet dün Neustadter de berbattı ama sezonun geneline baktığınız zaman Fenerbahçe’nin ön taraftaki çaresizliği esas sıkıntı. Slimani, Benzia, Ayew, Dirar gibilerinin CV’si aldatıcı. Bugünkü seviyeleri çok düşük. Fenerbahçe’nin ileri uçta Ekici-Soldado ve yarım Valbuena dışında kaliteli oyuncusu yok. Şimdi o listeye Moses da eklendi. Bence yukarıya tırmanabilmeleri için ön tarafa 1, belki 2 transfer daha şart.
7/13
FAUL VARSA KART DA OLMALI
Dün sezonun en sert devrelerinden birini izledik Malatya’da. İlk 45 dakikaya bolca itiş-kakış ve kavganın yanı sıra 21 de faul sığdı. Yıllarca Süper Lig’de çok fazla faul olmasına rağmen az kart gösterilmesinden şikayet ettim. Dün ilk devrede 6 kart çıktı. Olması gereken bu.
8/13
GUILHERME’YE YAKIŞMADI
Dün 22’nci dakikada Fenerbahçe ceza alanı içinde bir Malatyasporlu oyuncu yerdeydi. Top Guilherme’deydi. Guilherme yerdeki oyuncuyu Isla’ya işaret etti ve Şilili rakibi de doğal olarak durdu. Ancak Guilherme bir anda karar değiştirip topu tehlikeli bir noktaya pas olarak kullandı. Oyun durunca doğal olarak ortalık karıştı ve maç bir daha hiç sakinleşmedi. Guilherme’nin yaptığı akıl dışı. Ve çok üzücü. Bu tür bir sportmenlik dışı hareketi daha önce gördüğümü hatırlamıyorum. Brezilyalı oyuncu bu davranışından dolayı takım arkadaşları, rakipleri ve spor kamuoyundan özür dilemeli.
9/13
Erman Özgür - Fanatik
Fenerbahçe, maçın ilk yarısında Malatya’nın sezon boyu gösterdiği futbol sertliğine aynı şekilde karşılık verdi. Sarı-Lacivertliler, Mehmet Ekici’nin uzun zamandır beklenen skorerliğinin hissedildiği maçta 2 kez öne geçmesine rağmen Malatya özellikle stoper Mina’nın yüksek toplarda Fenerbahçe stoperlerine sağladığı üstünlükle içeriye beraberlikle girmeyi başardı.Büyük takımların böyle dönemlerden geçtiği zamanlar futbol kalitesinden çok mücadelenin arandığı zamanlardır. Fenerbahçe için de görüntü iyi mücadele etmeye odaklanmış bir takım görüntüsüydü. Bu görüntü 2. yarıda da galibiyete yakın tarafı Fenerbahçe yaptı. Penaltıyı kaçırmalarına rağmen pes etmediler. Oyunu daha çok Malatya’nın sahasına yıkıp Topal ile golü bularak belki de sezonun en değerli galibiyetlerinden birini aldılar.
10/13
Fenerbahçe’de değişen bir şey var mır? Daha fazla isteyen, daha çok koşan, daha iyi konsantre olan bir Fenerbahçe vardı. Kazanmayı hak eden taraftı. Sadece maçı değil güçlü Malatya’yı yenerek özgüvende kazanmayı başardı. Bir tarafta penaltı kaçırmasına rağmen santrfor performansına muhtaç Fenerbahçe’nin imdadına yetişen Mehmet Ekici, diğer tarafta Malatya’nın attığı golleri atan ve attıran Mina maçın yıldızları oldular.
11/13
Guilherme gibi yetenekli ve formda bir oyuncunun kazanmak uğruna ilk yarıda yaptığı kandırmaca tam anlamıyla rezaletti. Maç sert geçmesine rağmen bu sertlikten çok Guilherme’nin hareketi oyuncuları gerdi.Moses fizik gücünü çabuk hissettirdi. Aynı çabukluğu uyum sürecini atlatmakta da gösterirse Fenerbahçe için doğru transfer denebilir.
12/13
"Slimani'nin Fenerbahçe ile olan bağı ve ilişkileri zayıflamıştır"
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Islam Slimani'ye izin verdiklerini söyledi. Deneyimli çalıştırıcı maçta galibiyeti hak eden tarafın da Fenerbahçe olduğunu sözlerine ekledi.