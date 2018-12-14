Olay sözler! 'Ya Güneş'e teşekkür et ya da...'

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Beşiktaş, Malmö'ye 1-0 yenilerek Avrupa'ya evinde veda etti.
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Karşılaşma sonunda ise siyah beyazlıların futboluna tepki vardı. Spor yazarları ise ağır sözlerle Beşiktaş'ı eleştirdi, hedefte ise iki isim vardı.
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ATİLLA GÖKÇE (MİLLİYET) - İyi başlayan oyun dökülme görüntüleri eşliğinde Beşiktaş’a hak ettiği bir yenilgiyi yaşattı. Artık Avrupa’da söyleyecekleri söz de kalmamıştı. Şimdi soğukkanlılıkla itiraf etmekten kaçınmayalım: Onca sakatlık, tartışma, verimsizlik ve kadro dağınıklığından sonra galiba o aşk bitti!
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CEM DİZDAR (FANATİK) - Günümüz futbolunda ‘vakit nakittir’. Beşiktaş, çoğu maçta olduğu gibi ilk devreyi durağan geçerdi. Bu nedenle ilk devre için yazılacak aksiyon sayısı ikiyi aşamadı. İlkinde Dorukhan’ın kenardan getirdiği top üst üste direkten dönerken ikincisinde rakip kornerden golü buluyordu. Onun dışında Beşiktaş ayağında tuttuğu topu gezdirip durdu sadece.
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SİNAN VARDAR (FOTOMAÇ) - Dorukhan ve zaman zaman Adriano dışında sahada yokları oynaması Beşiktaşlı futbolcuların gönülden destek veren taraftara yaptığı kocaman bir ayıptı. Tabii ayıbın yanında rakibine acımasızca tekme atıp kırmızı kart gören Quaresma'nın yaptığı ayıbın ötesinde bir hiyanetti. Yazıklar olsun! Beşiktaş dün biraz şansı olsa tur gelebilirdi ama şans da direkten döndü. Taraftar inanıyor ama bu takımın maalesef malzemesi bu! Beyler artık şapkalar öne... Beşiktaş gün geçtikçe kan kaybediyor.
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FATİH DOĞAN (SABAH) - Geçen yıl Şampiyonlar Ligi'nde gruplardan namağlup çıkmış ve Avrupa Ligi'nde grubunun favorisi olan takımın işi bu maça bırakması da elenmesi de ayıptır. Buna imza atanların vebali ağırdır. Paraları ve alkışları alırken profesyonel olanların, tribünden yükselen ıslıkları hak ettikleri şuuruyla "Nereden nereye geldik" sorusuna cevap vermeleri şart. Bu eleniş, tek kelimeyle rezalettir...
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ALİ ECE (FANATİK) - Guardiola’nın “Savunma biçiminiz hücum biçiminizi belirler” sözünü bir kez daha en acı şekilde andım. Lakin bunu asıl anlaması gereken Beşiktaş futbolcuları, teknik heyeti ve yönetimi! Beşiktaş sezonun kalanında sadece 19 maç daha oynayacak. Bu kalan 19 maçın hiçbirinde dün gece sezon başından beri sürekli tekrarlanan kötü oyunu bir kez daha tekrarlama lüksü yok. Bunu başarabilmek için de dün gece ve bu sezon daha önceki maçlardakine göre farklı şeyler yapması gerek.
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TURGAY DEMİR (FOTOMAÇ) - Al Mustafa'yı ortaya, çıkar Vagner'i, koy Gökhan'ı sol kanada… Neyse ben futboldan pek anlamam… O nedenle koşmak şöyle dursun yürümeye üşenen Tolgay ve Oğuzhan'ı ben altı-yedi maç üst üste inatla birlikte oynatmam… Derbide Adem Ljajic gibi bir kreatif oyuncuyu göbekten alıp sol kanada koymak da benim yapabileceğim bir şey değil… Sahada kendisinden başka kimseye saygısı olmayan bu Quaresma'ya değil üç sezon üç maç katlanmak bile bana göre değil… Dedim ya ben futboldan anlamam...
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MURAT ÖZBOSTAN (SABAH) - Quaresma sorumsuz.. Bu soğukta tribünlere, taraftara yapacağın asist ya da atacağın gol ya da gollerle katkı vermen beklenirken rakibe hareketinin izahı var mı? Göz göre göre kırmızı kart gördü Quaresma.. Resmen takımını bile bile yalnız bıraktı.. Seneye Beşiktaş'ta kalırsa en az 3-4 maç cezalı olacağı için Avrupa'da da oynayamaz. Devre arasında talibi varsa yollayın gitsin..
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KENAN BAŞARAN (HÜRRİYET) - Fikret Orman, olağanüstü seçime gitse de ruhbirliği içinde olduğu bir yönetim oluşturamadı. Teknik heyetiyle yönetim arasında eskisi gibi bir kan uyuşması yok. Orman, elinde kalan son hedef olan ligi de pazar akşamı erkenden kaybetmek istemiyorsa ya Güneş’ten memnun olmayanların önüne o sözünü ettiği beyaz A4 kağıdını koyacak ya da Güneş’e teşekkür edecek.
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Beşiktaş, seyircisi önünde Malmö'ye 1-0 yenildi.
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Siyah beyazlılar bu sonuçla UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti.
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Şok sonuç Beşiktaş'ta taşları yerinden oynatacak gibi duruyor.