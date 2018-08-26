Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Olay sözler: Ülke futbolunu Comolli'nin elinden alın! Üzülürsünüz...
Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'ya 3. ön eleme turunda elenen Fenerbahçe, ligde ise Bursaspor'u mağlup ettikten sonra Evkur Yeni Malatyaspor ve Göztepe deplasmanlarında 3'er puan bıraktı. Transferde hareketli günler geçiren, Giuliano ve Josef de Sozua'yı Suudi Arabistan ekiplerine sattıktan sonra Michael Frey, Diego Reyes'i transfer eden, Marco Fabian'ı da İstanbul'a getirmekte olan sarı-lacivertlilerde son durumu Habertürk yazarı Serdar Ali Çelikler değerlendirdi.
Foto: AJANSLAR - HÜRRİYET
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Foto: AJANSLAR - HÜRRİYET
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Fenerbahçe'nin sportif direktörü Damien Comolli'nin Türk futbolunu küçümsediğini dile getiren Serdar Ali Çelikler, Comolli ve Cocu'ya sorular yönelterek Başkan Ali Koç'a da önerilerde bulundu
Foto: AJANSLAR - HÜRRİYET
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"Kısa bir Göztepe maçı analizi yapayım. Sonra genel duruma göz gezdirelim...Göztepe, tek bir organize atak geliştiremediği, bir tane bile hücum planı uygulayamadığı, kaybettiği ilk iki maçtan daha kötü oynadığı maçta, kaleyi bulan tek şutu ile maçı kazandı. Geçen hafta Malatya'da Volkan, üstüne gelen tek topu içeri almıştı bu maçta Halil mükemmel bir vuruş yaptı. Bu şahane vuruş dışında Göz Göz'ün gol atabilmesi ancak mucizelerle mümkündü.
Foto: AJANSLAR - HÜRRİYET
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Fenerbahçe ise tıpkı Malatya'daki gibi Islam Slimani ile iyi ve net bir pozisyon yakaladı ve harcadı. Topal ile bir vuruş direğe çarptı ve Alper de sol ayakla arka direkte kötü vurdu. Aslında 3 tane net 5 civarında pozisyona girdiler. Bunları atamaz; kalenize gelen her isabetli şut da gol olursa kaybedersiniz. Son 2 haftanın da hatta ilk Benfica maçının da özeti aşağı yukarı budur. Peki sorun ne o zaman? Fenerbahçe iyi oynamıyor, oynaması da mümkün değil. Isla-Hasan Ali Kaldırım-Skrtel-Dirar-Alper ve dahi Ayew ile top tutulması; minimum top kaybı yapılması mümkün değil de ondan.
Foto: AJANSLAR - HÜRRİYET
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Skrtel ve Roman iki kenara açılıyor, Topal aralarına girip beklere topu atarak seti kurmaya çalışıyorlar. Ama ya bekler ya da önlerindekiler (Dirar-Alper) sürekli top kaybediyor. Top sadece Islam'a ve biraz da Eljif'e gelince rakip yarı alanda kalabiliyor. Bu şartlar altında, bu kadar yüksek oranda top kaybı ile baskı kurmanız imkansız oluyor. Buna karşın bulduğunuz pozisyonları da gole çeviremiyorsanız kazanamazsınız.
Foto: AJANSLAR - HÜRRİYET
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Fenerbahçe haftaya da kazanamaz. Sonraki hafta da... Çünkü Fenerbahçe futbol takımı yönetimi doğru işlemiyor. Ali Koç'un mükemmel işleyen finans ve idare birimi, eleştirilerimizin ardından düzelme belirtileri gördüğümüz iletişim birimi ve amatör şubeler iyi gidiyor. Ama futbol şubesi son derece başarısız. Neden mi?
Foto: AJANSLAR - HÜRRİYET
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İzninizle Comolli ve Cocu'ya bir takım sorular soracağım. Ali Koç başkan bu ikiliyi basın toplantısına çıkarsın ve bu soruları bir zahmet yanıtlasınlar:
1- Sayın Comolli; 1.5 yıldır 100 futbolcu izlediniz ve hala kaleciniz neden Volkan?
2- 1.5 yılda 100 futbolcu izlediniz ve Marco Fabian dışında bir 10 numara bulamadınız mı?
3- 1.5 yılda 100 futbolcu izlediniz ve son 1 yıldır oynamayan, Rusya Dünya Kupası'nda mücadele eden Meksika Milli Takımı'nda yer almayan iki Meksikalı'yı size kim tavsiye etti?
Foto: AJANSLAR - HÜRRİYET
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4- Jack Wilshere'i izlediniz ve sonra 8 numara transferini birden rafa kaldırdınız. Neden sonra Renato Sanches ve Lo Celso ile ilgilendiniz? Her ikisi de gelmemiş olabilir ama bu takımın 8 numaraya ihtiyacı var mı yok mu?
5- Bu takıma 2 bek, 1 kaleci ve bir 8 numara şart iken 2 santrfor, iki kanat forveti bir stoper ve 10 numara aldirdınız. Siz 1.5 yıldır hangi takımı izlediniz?
6- Sizden önce bu görevi yapan, Terraneo'nun zamanında alınan Josef ve Fernandao 15.5 milyon Euro'ya; sizden sonra panik transferi ile alınan Giuliano 10.5 milyon Euro'ya satıldı. Sizin aldırdığınız. Reyes kaça satılabilir? Frey kaça satılabilir? Ayew-İslam-Fabian zaten kiralık. Barış ve Ferdi'yi zaten tanımıyordunuz bile. Acaba aldığınız kadrodan daha zayıf bir kadro haline getirdiğinizi düşünebilir miyiz?
Foto: AJANSLAR - HÜRRİYET
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7- Ve size en önemli sorum: Cocu, hayatı boyunca 4-3-3 oynamış ve oynatmış. Bu hocanın taktiğine ve sistemine göre Kanat forveti transferleri de yaptığınızı kabul etsek dahi Giuliano'yu da satmışken CV'si çok tartışmalı Fabian'ı hangi akla hizmet aldırdınız? Bu takım 4-3-3 oynayacaksa en az 1 sol ayaklı 8 numara ihtiyaçken; doğru adres gibi gözüken Sanches ve Lo Celso transferlerinden neden vazgeçtiniz?
8- Ayda 100 bin Euro'luk kazancınızı hakediyor musunuz?
Ve gelelim Cocu'ya? Ona sadece üç sorum var;
A- Sayın hocam, Erwin Koeman'ın size ne gibi bir katkısı olacak? Türk bir yardımcı için daha neyi bekliyorsunuz?
B- Sizin sisteminiz ve dizilişiniz nedir? 4-3-3 mü? 4-2-3-1 mi? 4-1-4-1 mi? Bunların hangisine göre planlama yaptınız? Comolli'den memnun musunuz?
C- Bu kadar top kaybı yapan, hücumda top gezdiremeyen bir takım nasıl maç kazanacaksınız?
Foto: AJANSLAR - HÜRRİYET
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Sayın Ali Koç, bu soruları emrinizdeki adamlara sorun. Bu sorular son derece mantıklı sorulardır. Oyuncu satışlarında Comolli'den çok daha fazla etkili olduğunuzu ikimiz de biliyoruz. Kendinize yazık etmeyin. Futbol şubesi yönetimini bu sizi, bizi, ülkeyi, ülke futbolunu, Türk futbolcuları ve gazetecilerini küçümseyen arogan ve dahi hodbin Fransız Comolli'nin elinden alınız. Benden size söylemesi daha çok üzülürsünüz..."