Olay sözler... 'Biz vergiden ölüyoruz o 25 milyonu indiriyor!'
Ünlü futbol yorumcusu Mehmet Demirkol çarpıcı açıklamalar yaptı...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kaynak: Hürriyet Arşiv
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NTV Spor Yorumcusu Mehmet Demirkol, Süper Lig takımlarını ve Türkiye Kupası'nda oynanan Osmanlıspor-Beşiktaş maçını yorumladı. İşte, Mehmet Demirkol'un sözleri...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Şenol Güneş’in söylediği bir söz var, Mitrovic ve Talisca dışında herkes çok kötüydü dedi. Normalde isim vererek konuşmaz. 1 ay sonra Bayern Münih ile maç yapacak bir takım böyle oynamaz. Bu kadar gamsız bir oyun olamaz. Lens’in ne yapacağına bir karar vermesi lazım. Bu şekilde kimseyi kesemez.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Dün akşam saat 20.30’da maçın başına geçtim. Ben televizyonun karşısına geçtiğim anda bana bunu izlettirmeye hakkınız yok. Her bir oyuncu, bunun karşılığını verecek. Bugün antrenman varsa enteresan şeyler olabilir.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Şampiyonlar Ligi’nde gruptan lider çıkan bir takım iki forvetini de satmaz. Santrafor deyince aklına kaç tane adam geliyor ki? Cenk vardı, satıldı… Devre arası oyuncu alıp, satmak çok zor iş. Beşiktaş, son 10 yılın belki de en kritik döneminde. Bayern Münih karşısında tur atlamanın değerini anlatamayız. Ejderhayı öldürmek gibi…
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Abdullah Avcı, ‘Oh Türkiye Kupası’ndan da kurtulduk’ diyordur. Aslında Avrupa’ya gitmenin en kısa yolu, ancak Başakşehir’de hedef şampiyonluk olunca Türkiye Kupası yolu uzatan bir şey oluyor. Kerim Frei’in saçmasapan kırmızı kartı maçı etkiledi. Başakşehir’in elenişi; Beşiktaş, Fenerbahçe ya da Galatasaray’ın başına gelmiş olsa şu an ortalık yanıyor olurdu. Başakşehir neredeyse övgü alacak… Bu bir avantaj mıdır, dezavantaj mıdır? Ben elenmenin negatif bir etki yaratacağını düşünüyorum.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Ndiaye için 18 milyon Euro veriyorlarsa hemen satın. Bir santrafor ve orta saha alırsın. İlk uçakla gönder… Ndiaye 18 milyon Euro ediyorsa, Cenk Tosun 40 milyon Euro eder demiştim.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Bir tane Hollandalı (van Persie) geliyor, 25 milyon Euro’yu indiriyor. Bir kuruş vergi vermiyor ve kimse buna ses çıkarmıyor. Bunu Türk oyuncular da yapıyor, farklı yorumlanmasın. ‘Bu adama sakat sakat nasıl kontrat imzalattınız’ diye birisi sorarsa bunlar bir daha olmaz. Vatandaş, ‘Boğazıma kadar vergi ödüyorum, bu adamlar neden ödemiyor?’ demesi lazım.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Cenk Tosun, artık vergisini kendisi ödüyor. Türkiye’de vergiyi kulüp öder diye bir şey var, ödemeyin. Rezillik! Nuri Şahin, Borussia Dortmund’dan başka bir takımda oynayamıyor. Milli Takım’da bile oynayamıyor. Keşke biraz daha evrensel futbolcu olsaydı. Real Madrid’de ve Liverpool’da oynayabilseydi… Zihin olarak bir şey demiyorum.