YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.
1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.
O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.
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Siyah beyazlÄ±larÄ±n futbolu tatmin edici bulunmasa da BeÅŸiktaÅŸ'ta Ã¶yle bir isim Ã¶n plana Ã§Ä±karÄ±ldÄ± ki Ã¶vgÃ¼leri topladÄ±... Ä°ÅŸte o yorumlar...
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KENAN BAÅžARAN (HÃœRRÄ°YET) - Topa daha Ã§ok hÃ¼kmeden BeÅŸiktaÅŸ, ilk 45â€™te hÄ±zlanÄ±p kanatlardan her gittiÄŸinde pozisyon Ã¼retti. Partizanâ€™Ä±n savunmasÄ± hakikaten Ã§ok kÃ¶tÃ¼. Daha Ã§ok gol atÄ±lmalÄ±ydÄ±. Buna karÅŸÄ±n Tolgayâ€™Ä±n 37â€™de kaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± topta Zakaric mutlak bir golÃ¼ kaÃ§Ä±rdÄ±. Tolgay, hÃ¼cum halinde geÃ§en sezon da Ã§ok kritik toplar kaybediyordu ama Ã§oÄŸunlukla hakem faul Ã§aldÄ±ÄŸÄ± iÃ§in kurtarÄ±yordu. DÃ¼n de faul bekledi fakat bu kez dÃ¼dÃ¼k Ã§almadÄ±. Elbette Liverpoolâ€™a attÄ±ÄŸÄ± tarihi golden yÄ±llar sonra Avrupaâ€™da nihayet gol atmasÄ± da Ã¶nemli kazanÃ§.
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OKTAY DERELÄ°OÄžLU (TAKVÄ°M) - MaÃ§la ilgili Ã§ok bahsedilecek birÅŸey yoktu. OÄŸuzhan Ã–zyakup'u kesmesi doÄŸruydu Åženol hocanÄ±n... Siyah-BeyazlÄ±lar'da Åžilili futbolcu Medel, Adriano ve Caner Ã¶n palana Ã§Ä±kan isimlerdi. Bunlara Ricardo Quaresma'yÄ± da ekleyebiliriz. KÃ¶tÃ¼ bir maÃ§ oldu ama BeÅŸiktaÅŸ istediÄŸini aldÄ±.
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METÄ°N TEKÄ°N (SABAH) - GÃ¼neÅŸ'in, Erzurum maÃ§Ä±nda OÄŸuzhan'la baÅŸlayÄ±p daha sonra devre bitmeden bu oyuncuyu Ã§Ä±karmasÄ± pek de gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z bir karar deÄŸildi. O da Ã§ok iyi biliyor ki, takÄ±m iÃ§i organizasyonu olarak deÄŸil, sadece oyuncu olarak baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda OÄŸÄ±uzhan donanÄ±m olarak Necip'in Ã§ok Ã¶nÃ¼ndedir. Ama dÃ¼n seÃ§imini Necip'ten yana kullandÄ±. Tolgay Arslan'Ä± da onun yerine oynattÄ±. Tolgay da, Quaresma'nÄ±n ortasÄ±nda kafayla golÃ¼nÃ¼ attÄ±. Bir daha yapÄ±labilir mi? HiÃ§ sanmÄ±yorum... Ben OÄŸuzhan gibi bir yeteneÄŸin takÄ±m iÃ§inde olmasÄ± gerektiÄŸine inanÄ±yorum. GÃ¼nÃ¼n sonunda skora baktÄ±ÄŸÄ±mda ise iÃ§ sahada Ã§ok rahat turu geÃ§en bir BeÅŸiktaÅŸ olacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum.
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GÃ–KHAN DÄ°NÃ‡ (VATAN) - BeÅŸiktaÅŸ'Ä± gÃ¼zel yapan Atiba-OÄŸuzhan yerine dÃ¼n Necip-Medel ikilisi ile benzer performans yakalamaya Ã§alÄ±ÅŸan Åženol hoca, bu ikiliden olmayacaÄŸÄ±nÄ± biliyor olsa gerek. Kenarda oturan OÄŸuzhan da forma ÅŸansÄ± bulduÄŸunda bu soruna Ã§Ã¶zÃ¼m olmadÄ±ÄŸÄ±, transfer ihtiyacÄ± gibi ortada.
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TAYFUN ER (TAKVÄ°M) - Karius'un Åžampiyonlar Ligi finalinde oynamasÄ± deÄŸil Liverpool'un kalecisi olmasÄ± Ã¶nemlidir. Boyko kaledeyken takÄ±mÄ± UEFA KupasÄ±'nÄ± kazandÄ±. O takÄ±m ÅŸimdi amatÃ¶re dÃ¼ÅŸtÃ¼. Boyko'yu satÄ±n almayÄ±n kiralayÄ±n demiÅŸtik. BeÅŸiktaÅŸ'tan baÅŸka talibi de olmadÄ±. Vida iÃ§in de aynÄ± ÅŸeyi sÃ¶ylÃ¼yoruz. Finalde oynamasÄ± Ã¶nemli deÄŸil, hangi kulÃ¼p takÄ±mlarÄ±nda oynadÄ± ve yaÅŸÄ± kaÃ§ dedik. AbartmayÄ±n ve yanÄ±ndaki stoper nerede oynuyor, ona bakÄ±n dedik. Avrupa'nÄ±n en Ã§ok orta yapan futbolcusu Quaresma herkese gol attÄ±rÄ±yor. Santrafor atamÄ±yorsa da birisi gelip kafasÄ±nÄ± uzatÄ±yor. O yoksa BeÅŸiktaÅŸ da hÃ¼cumda yok. Åžut atan 10 numara ve dripling yapan santrfor olmadÄ±ÄŸÄ± sÃ¼rece bu takÄ±m kÄ±sÄ±r ve golde zorlanan bir ekip olur.
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ERTEM ÅžENER (FOTOMAÃ‡) - 3 gun once Erzurum macÄ±nda 83. dakikada oyundan alÄ±nan Tolgay, "gercek profesyonel" olduÄŸunu ve kusmeden sadece iÅŸine odaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± gosterdi. Mustafa Pektemek'i bilmem de Talisca'nÄ±n yerine "zaman zaman" oynayabilecek adam Tolgay'dÄ±r. Bunu taaaa Liverpool macÄ±nda gostermedi mi? BeÅŸiktaÅŸ her ÅŸeyi Quaresma'dan bekliyor. O arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n aÄŸzÄ±na top atarsa, BeÅŸiktaÅŸ gol atÄ±yor. Bu takÄ±m ne oynar, ne inÅŸa eder oyunda tahmin yurutemiyorsun. Kopuk kopuk oynuyor BeÅŸiktaÅŸ.
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GÃœNTEKÄ°N ONAY (VATAN) - BeÅŸiktaÅŸ, 7 gÃ¼nde 3. deplasman maÃ§Ä±nÄ± oynadÄ±. Linz-Erzurum-Belgrad.. Kolay bir hadise deÄŸil. Eksikleri de gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde bulundurursak dÃ¼nkÃ¼ karÅŸÄ±laÅŸmada Ã¶zellikle 2. yarÄ±da temponun dÃ¼ÅŸÃ¼k kalmasÄ± son derece normal. Ä°stanbulâ€™daki rÃ¶vanÅŸa avantajÄ± taÅŸÄ±yabilecek skor odaklÄ± bir oyun bu koÅŸullarda fazlasÄ±yla yeterliydi. Fakat her ÅŸeyden Ã¶nce Lizn ve Erzurum maÃ§larÄ±na oranla BeÅŸiktaÅŸâ€™Ä±n Partizan karÅŸÄ±sÄ±nda daha organize ve yÃ¼ksek konsantrasyonla oynadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rdÃ¼k. TakÄ±m mesafesi ve saha iÃ§i yardÄ±mlaÅŸma son 2 maÃ§a oranla daha iyiydi. TecrÃ¼beli oyuncular Quaresma ve Adrianoâ€™nun devreye girmesi, Vida ve Pepeâ€™nin dikkatli oyunu, Necip ve Tolgayâ€™Ä±n Ã§alÄ±ÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, Medelâ€™in ustalÄ±ÄŸÄ± BeÅŸiktaÅŸâ€™a istediÄŸini almak iÃ§in yeterli oldu. Caner de fizik olarak her geÃ§en gÃ¼n daha iyiye gidiyor.
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AHMET Ã‡AKAR (SABAH) - BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n, Ã§ok altÄ±nda bir takÄ±mla deplasmanda 1-1 berabere kalmasÄ± iyi bir sonuÃ§ ama oynanan futbol fazla keyif vermediÄŸi gibi bazÄ± sÄ±kÄ±ntÄ±lar ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Larin, iyi hoÅŸ Ã§ocuk da BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n bÃ¼yÃ¼k hedefleri iÃ§in golcÃ¼sÃ¼ deÄŸil... BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n turu geÃ§memesi iÃ§in hiÃ§bir neden yok ama bu kadro bazÄ± eksikliklere raÄŸmen siyah-beyazlÄ±larÄ± ligimizde ne kadar taÅŸÄ±yacak iÅŸte orasÄ± koskoca bir soru iÅŸareti.
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TURGAY DEMÄ°R (FOTOMAÃ‡) - Bu kadar kÃ¶tÃ¼ ve duraÄŸan baÅŸlayan bir maÃ§ta gol olmaz diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼rken ilk Ã§eyrek dolmadan bir dakikaya iki gol sÄ±ÄŸdÄ±rmak, forvetlerin becerisinden ziyade savunmalarÄ±n beceriksizliÄŸiydi. BeÅŸiktaÅŸ gol yemese atmak aklÄ±nÄ±n ucundan bile geÃ§mezdi. TÄ±pkÄ± LASK Linz maÃ§Ä± gibi sahaya top Ã§evirmeye Ã§Ä±kmÄ±ÅŸlar vesselam. Al gÃ¼lÃ¼m, ver gÃ¼lÃ¼m futbolu bu; hedefi yok!Partizan genÃ§, dinamik ama tecrÃ¼besiz bir takÄ±m. MarkoviÃ§, Pantic gibi alt yapÄ±dan yetiÅŸen genÃ§lerin yanÄ±na bir-iki de nispeten tecrÃ¼beli oyuncu koymuÅŸlar. HÄ±rslarÄ± var ama gÃ¼Ã§leri yok... Yani... Yanisi ÅŸu; BeÅŸiktaÅŸ turu evinde geÃ§er orada bir sÄ±kÄ±ntÄ± olmaz. Beni asÄ±l endiÅŸelendiren BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n hala ritim tutturamamasÄ±. Ã‡ok iyi bir 10 numara gelmeden bazÄ± ÅŸeylerin dÃ¼zelmesi hiÃ§ kolay deÄŸil. NET!Â