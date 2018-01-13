Olay sözler... Terim'in sözleşmesi ölü diriltir!

Habertürk gazetesi yazarı Meriç Müldür, Fatih Terim'in sözleşmesiyle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Büyük tartışma yaratan o yazıda sözleşmeyle ilgili ilginç detaylar paylaşıldı. İşte o yazı:
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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"Futbol Federasyonu ile Fatih Terim mahkemelik. İlk duruşma yapıldı. İkincisi 7 Mart tarihinde. Federasyon, “Terim yüzünden Dünya Kupası’na gidemedik. Bir çalışan olarak yöneticisini darp etti. Üstelik ‘Yaptım, yine yaparım’ dedi” tezini savunsa da ortada kapı gibi bir sözleşme var. İşte o sözleşme Fatih Terim’in elini güçlendiriyor. Terim 3.5 milyon Euro’yu tahsil etmek istiyor.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kimileri, “Öyle bir sözleşme şartları var ki. Sanırsınız Terim bu parayı da alsın diye federasyondaki görevine son verilmiş. Bunları bile bile hocayı gönderiyorlarsa tazminat kazansın istiyorlar demektir! Çünkü federasyonun davayı kazanma şansı sıfır” diyor...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Abartılı ve belki de maksatlı bir görüş. Federasyonun sözleşmeyi neden feshettiği ortada. Ama bunları söyleyenler de sade vatandaşlar değil, hukukçular. Federasyon hukukçuları arasında da böyle düşünenler var.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Hatta daha da ileri götürüyorlar işi. “Bu sözleşme şartları ile ölü bile dirilir, para alır!” diyen var örneğin.. Bu cümle işin bir anlamda esprisi tabii. Ama bu esprili cümle gerçeği de yansıtıyor. İşin özü ortadaki sözleşme o derece Terim’in lehine yani." (Ajansspor)