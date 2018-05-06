Olay sözler: Tam anlamıyla kaşar, eski kaşar!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hakemlik tam profesyonel olmuş. Helal olsun. Akıllı hakem ile zeki hakem farklıdır. Çok zeki hakem iyi değildir. Bu kadar fazla zekilik iyi değil. Kendimi iki takım oyuncularının yerine koyuyorum. İnanılır gibi değil. Hakem gerçekten de çok profesyonel. O kadar işin sonuna kadar gelmiş ki gerçekten çok profesyonel. İşi öğrenmiş. Pozisyonları üst üste koyduğun zaman görüyorsun, olmuyor. Fıray Aydınus'un öyle enteresan yerlerde çalmadıkları ve vermedikleri var ki… Tam anlamıyla kaşar. Eski kaşar!
Foto: AJANSLAR, HÜRRİYET
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'Moussa Sow kendi kalesine gol attı, Erman Hoca onu niye konuşmuyor' diyenler tam geri zekalı. Demba Ba’nın markaj şekli ve Sow’un golü farklı. Sow müdafaya gelmiş, çıkartırken gol oldu. Rahat bir şekilde topa çıkamadı. Demba Ba, “bunu diyenler aptal” demişti beni kastederek. Kimin aptal olduğunu da görmüştük. Onu da o hale getiren Beşiktaş Başkanı Fikret Orman. Demba Ba’yı alacağım diye 2 gün daha sabredemedi. Pozisyonlara bir bakmak lazım. İzlemeden yorum yapanlar geri zekalı.
Foto: AJANSLAR, HÜRRİYET
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Fenerbahçe’de kenar bekler hep sıkıntılı. Seyirciyle çok yakınlar. Hep iç içeler. Bu arada maçta 90 dakika inanılmazdı. Hakem Fırat Aydınus’u dikkatle izledim. Bazı pozisyonlara artık bakmadım bile. Günah yahu. Kendimi Bursasporlu futbolcu olarak düşünüyorum. Titi’nin kırmızı kart gördüğü pozisyonu tartışabilirsiniz. Valbuena ikinci sarıdan gitmeli. Hiç kimse görmüyor belki de. Hakem gerçekten de enteresandı. Ben böyle bir şey görmedim. Fırat Aydınus, "Ordinaryus" olmuş, yalamış, yutmuş hakemliği. Dünyanın en büyük hakemi şu anda.
Foto: AJANSLAR, HÜRRİYET
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Bu haftaya kadar bazı şeyleri düşünüyordum. Sonraki hafta için çok şey düşünmüyorum. Galatasaray bugün yenemeyebilir diyorum. Bunca yıldır futbolun içindeyim. Şu son haftalar bana tuhaf geliyor."Yarın Fenerbahçe şampiyon olamazsa Akhisar sayesinnde şampiyon olamamış oluyor. Bir de ben kupayı alırsam düşünebiliyor musun yapabileceğim havayı. Futbolcuların ilerde ailelerine söyleyeceği olaylar. Biz bastıra bastıra kupayı aldık. Önce Galatasaray'ı eledik ardından Fenerbahçe'yi yendik kupayı aldık demeleri. Çok büyük faktör. Futbolcu onun için yüzde yüzünü veremez. Kimse beklemesin onu. Ben de olsam perşembe günü oynanacak olan Fenerbahçe maçını düşünürüm."
Foto: AJANSLAR, HÜRRİYET
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"Anlamakta güçlük çekiyorum!" Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Fırat Aydınus ile ilgili soruları yanıtladı. Kocaman'ın açıklamalarını izlemek için videoya tıklayınız...