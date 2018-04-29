Olay sözler! 'Süt Kupası, faturası...'

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Spor Arena yorumcuları Galatasaray'ın 2-0 galibiyetiyle sonuçlanan Beşiktaş derbisini yorumladı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kaynak: Hürriyet Arşiv
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İlker Yasin, Rüştü Reçber, Hakan Ünsal, Uğur Meleke, Kanat Atkaya ve Kenan Başaran'ın dev derbiyle ve iki takımla ilgili görüşleri şöyle...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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RÜŞTÜ REÇBER - Stres düzeyinin yüksekliği, baskının ağırlığı ve doğal olarak bununla beraber gelecek sinir katsayısını tahmin etmek böyle bir maç öncesinde güç olmazdı sanırım. Sakinlik, soğukkanlılık, az hata yapmak ve kazanmayı istemek böyle maçların şifresidir. Bunu sahada hangi takım başarıyla uygularsa avantajı eline geçimiş olur. İki takımın da kalitesini tartışmaya gerek yok. Sadece bireysel performanslarının durumu ve taktiksel anlamda takımınlarına yaptıkları katkıların derecesi belirleyici olur.Galatasaray klasik iç saha oyununda beklediğimiz gibiydi. Agresif, sert, rakibi çıkarmayan pres yapan ve hareketli oyun şekliyle başladılar. Öyle ki, daha 1. dakikada Rodrigues’le gol pozisyonu yakaladılar.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Topa sahip olmanın derbilerde önemi büyüktür. Bu, rakibini moral olarak bozmada temel noktadır. Beşiktaş, Galatasaray’ın baskısını 15. dakikada kırmayı başardı ve oyuna ortak oldu. Hatta Negredo ile net bir pozisyondan da yararlanamadı. Tam iyi oynayamaya başlamışlardı ki, golü yediler. Golde, hava toplarında etkili olan Gomis’in katkısının yanında, orta sahadan desteğe gelen Fernando’nun takip edilmeyişi Beşiktaş takım savunmasındaki zaafın ürünüydü.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Beşiktaş, atağa çıkarken, Galatasaray’ın yaptığı presin de etkisiyle çok fazla top kaybı yaptı. Medel ve Tolgay, topu ileri taşımakta zorlandı. Maçın ikinci yarısı bu kez Beşiktaş’ın ilk dakikada bulduğu gol pozisyonuyla başladı ve arkasından heyecanlı anlar yaşadık. Beşiktaş her türlü riski alıp gol atmak için pozisyonlar yakalasa da golü bulamadı. Eksik kaldılar ama bu düşünceden vazgeçmediler. Galatasaray da ikinci gol için çabaladı. Bir penaltı kaçırsalar da, aradıkları golü ‘maçın adamı’ Rodrigues’le buldular. Her iki takım da bize ‘sezonun maçı bu maç’ dedirtecek şekilde hareket etti. Tempo, pres, istek, coşku, agresiflik ve en güzeli de ‘birbirlerine olan saygılı oyunları’ ile centilmence bir maç izletti. Bu ortamı özlemiştik. Muhteşem bir taraftar eşliğinde unutulmayacak bir futbol gecesi yaşattılar. Bunun için kendilerine bir sporsever olarak teşekkür etmek görevimdir. Galatasaray iç sahada bambaşka bir takım. Bunu dün akşam bir kez daha gördük ve sezonun 7. haftasında dediğim gibi futbolun azizliği olmazsa Galatasaray burada kolay kolay yenilmeyecektir.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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UĞUR MELEKE - Eğer bu sezonu Galatasaray şampiyon tamamlar, Gomis de kupanın yarısını ben eve götüreceğim derse, pek fazla itiraz edemezsiniz herhalde! Türkiye’ye belki bu adamdan daha iyi gol koklayanı gelmişti, daha kuvvetlisi gelmişti, ama onun kadar komple bir santrfor gelmemişti bence. Gomis’e bir takma isim verecek olsam, “Bay Doğru” derdim; çünkü bu adam kadar doğru oynayanını, efektif oynayanını, her zaman/her durumda gerekeni yapanı görmemiştik bu ülkede… Dün 23’te gelen Galatasaray’ın ilk golü, aslında Muslera’yla Gomis arasında defalarca denenmiş ve başarılmış bir senaryonun sonucuydu. Daha birinci dakikada da Gomis aynı yerde aynı topu Rodrigues’e indirmiş, oradan gol çıkmamıştı. 23’te bir daha indirdi, o hücumun sonunda Fernando golü geldi. Gomis’in hava toplarındaki farkı şu: Sadece en yükseğe çıkıp hava topunu kazanmakla kalmıyor, meşin yuvarlağı en doğru yere atıp, bir de pozisyon üretiyor...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Dün neredeyse maçın her anında o var: 66’daki penaltıyı kazandıran, Tosiç’i attıran o. 70’te Linnes driplingi yaparken sağa harika bir çapraz koşu yapıp Rodrigues’i markajdan çıkaran yine o... Gomis’in performansıyla ilgili bir küçük detay da şu: Özellikle oyun soğuduğunda havayı çok iyi koklayıp, savunmaların bir anlık savrukluğundan da muazzam faydalanıyor Fransız forvet. 23’teki Fernando sayısı öncesi Negredo’nun kaçırdığı gol ve Mariano’nun sakatlığıyla soğuyan oyundan hemen faydalandığı gibi. Hemen her hareketi zekice, her hareketi faydalıydı Gomis’in… Şapka çıkarılacak bir performanstı gerçekten.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Tabii ki Galatasaray’ın 3 haftada iki direkt rakibini 2’şer farkla yenip şampiyonluk kupasının kulpundan tutmasını sadece Gomis performansıyla açıklamak diğerlerine haksızlık olur: Terim’in dünkü ikinci devre başlangıcının da altını çizmeliyiz mutlaka. Böyle bir maçta ilk devreyi 1-0 mağlup kapayan her takımın ikinci devreye baskıyla başlamasını beklersiniz. Beşiktaş da bunu denedi, ama karşınızda bir Fatih Terim takımı varsa, onlar otomatik olarak 1-0’ı koruma psikolojisine bürünmüyorlar. Dolayısıyla size de bir otomatik baskı fırsatı vermiyorlar. Bu da Fatih Terim farkı kesinlikle. Dün Galatasaray, Beşiktaş’ı 2-0 yenerken tabelada Fernando ve Rodrigues’in isimleri yazıyordu ama o gollerin altına Fatih Terim ve Galatasaray tribünlerini yazsanız, asistler de Gomis’ten deseniz, çok yanılmış olmazsınız bence.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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HAKAN ÜNSAL - Ve geldik haftanın, ayın, yılın, sezonun maçına... Bir sezona bedel, bütün emeklerin karşılığını alacağı, kazanıp kaybetmenin çok ama çok önemli sonuçlarının olacağı harika derbiye. Taraftarın tribünleri tamamen doldurmuş olması, stadın içindeki ambiyans ve hava, maçın önemine ekstra değer katan güzellikteydi. Beşiktaş’ta maç kazandıran formda, kaliteli Quaresma, Talisca ve Babel üçlüsü öne çıkarken, Galatasaray’ın Rodrigues, Feghouli ve Belhanda’dan oluşan üçlüsü rakiplerinden biraz geri kalıyordu. İşte tam da burası derbiyi kazanmanın anahtarıydı. Feghouli, Rodrigues ve özellikle Belhanda iyi oynarsa maçı kazanmak Galatasaray adına daha kolay hale gelirdi. Diğer bir açıdan, hangi üçlü pasif hale gelirse o takımın kazanması zorlaşırdı. Mücadeleyi de, maçı da kazanan Galatasaraylı oyuncular oldu.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Galatasaray için en önemli risk, verilen pozisyonlarda olduğu gibi bireysel hatalardı. Beşiktaş gibi özgüveni yüksek, formda bir takıma karşı çok az hata ile oynamak mecburiyetin vardır. Galatasaray, öne geçmiş olmanın verdiği rahatlıkla oynarken aynı zamanda sabırlı davrandı. Çünkü, Galatasaraylı oyuncular, önde geçilen dakikaların Beşiktaş’ın risk alması ile fırsatlar sunacağını biliyordu. O fırsat önce Feghouli’nin ayağına geldi ama çok kolay harcandı. Ama fırsatın büyüğü kaçmamıştı. Penaltı ve kırmızı kartla gelen büyük fırsatı bu sefer Gomis harcadı. Ama gelen şansı geri çevirmeyecek biri vardı ve taraftarı rahatlatan, maça noktayı koyan kişi Rodrigues oldu.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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İkinci yarı, müthiş temposu, pozisyonları, hataları, kartları, kaçırılan golleri ile tarihi derbiye yakışır oynandı. Beşiktaş’ın 10 kişi kalması ve sonrasında gelen Rodrigues’in golü kalan bölümde tempoyu düşürse de maçın genelindeki oyun, şampiyonluğa oynayan iki takıma yakışan bir mücadeleye sahne oldu.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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KANAT ATKAYA - Galatasaray, ligin bitiş çizgisi netleşmişken koşuyu önde sürdürmek için, şampiyonluk hayalini yaşatabilmek için tek ihtimalin zafer olduğu bir maça çıktı. Peki Beşiktaş? Koşuda rakibinin gerisinde olmasının haricinde aynı durum onun için de geçerliydi. Her derbi önemlidir ama bazı derbiler daha da önemlidir, ölüm/kalım savaşıdır ya; işte bu derbi tam öyleydi.Maç 20’nci saniyede Rodrigues’in girdiği pozisyonla başladıktan sonra bir süre orta sahada trafik sıkışıklığı ve seri taç atışlarıyla devam etti. Topa hâkim taraf Galatasaray’dı ama topa hâkim olmak bu sıkı düğümü, bu çatır çatır süren mücadeleyi lehine çevirmeye yetmiyordu.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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22’nci dakikada, o ana kadar zerre esnemeyen siyah-beyaz savunma hattı umulmadık şekilde kolayca deliniverdi. Muslera’nın rakip alana şavulladığı topu Gomis Rodrigues’e indirdi, o da ekürisi Yuto Nagatomo’nun önüne yuvarladı. Rakip savunmayı kilitleyen gol pasını sürpriz isim Fernando noktaladı. Büyük ölçüde denge içinde ilerkeyen maçta topa hâkim olma sırası Beşiktaş’a geldi. Ancak Beşiktaş pozisyonları koklasa da gol üretemedi. Bu süreçte Galatasaray da Gomis’le yakaladığı türden pozisyonlar üretti fakat heyecan fırtınasından yalnızca bir gol çıktı işte. İkinci yarı Beşiktaş toplanmaya çalıştıysa da açık konuşmak gerekirse rakibini yıpratacak aşamaya taşıyamadı oyunu.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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66’ncı dakikada Gomis, Tosiç tarafından yaka paça indirilince hem penaltı kazanıldı hem de rakip 10 kişi kaldı. Ancak sezonun kahramanı topu direğe nişanlayarak hem golü kaçırdı hem de kendisini oyundan düşürdü. Moral üstünlük için beliren bu ışığı kovalamaya başlayan Beşiktaş’ı yıkan isim Rodrigues oldu. Maç boyunca aradığı ama bir türlü bulamadığı fırsatı yakaladı ve sarı kırmızlı camiaya “Size bayram havası getirdim” diyerek golünü attı. Ligin ilk yarısında rakibine boyun eğen, belki de tarihinin en kötü performanslarından birini gösteren Galatasaray bu galibiyetle birkaç kuş birden vurmuş oldu. Kalan haftalarda önde koşmak için Başakşehir ve Beşiktaş maçlarındaki ciddiyetini ve hırsını koruması yeter. Esas bayram o zaman kutlanır. Galatasaray’ı can-ı gönülden kutlarım. Yürüyedur!..
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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İLKER YASİN - Türk futbolunda yabancı resitali... 11 yabancı ile maça başlayan G.Saray ve 9 yabancılı Beşiktaş... Premier Lig'i, La Liga'yı kıskandıracak, kendini zengin zanneden bir ülkenin şampiyonluk hesapları yapan takımları... Başakşehir'in Ankara'daki galibiyeti şu demekti; G.Saray kazanırsa şampiyon olur, beraberlikte Başakşehir ligi zirvede bitirir. Sistem böyle kurgulanmış.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Artık mucizeler olmaz ve G.Saray mevcut gücünü kullanırsa şampiyon olur. Bu andan sonra G.Saray da, Terim de bunu noktalayabilecek güçte. Terim'in takıma verdiği motivasyon ve maç maç oyun taktiklerini kimse inkar etmemeli. Beşiktaş stres oyununu seven ve kazanmaya odaklı oyun anlayışıyla elinden geleni yaptı ama Terim duvarına çarptı. Asist krallığına soyunurken gol atmayı unutan veya golün nasıl yapıldığını hatırlamayan Negredo, 20. dakikada Muslera ile karşı karşıya kaldığında golü bulsa belki de maça önde başlayan Beşiktaş için çok şey farklı olacaktı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Ama temel kuralın, "Atamayana atarlar" olduğu bir futbol sisteminde 3 dakika sonra G.Saray atağında Rodrigues, Nagatomo ve son vuruşu yapan Fernando'yla top ağlara giderken Beşiktaş defansının hâli içler acısıydı. Dört savunmacı, aralarına giren Fernando'ya bakmaktan ziyade birbirlerine bakıyordu. Özbek'in oluşturduğu bu takım, Terim'in de Özbek tarafından ekibe dahil edilmesiyle şampiyonluğun en büyük favorisi. Ve bu saatten sonra kaybetmeyeceği inancındayım. Güneş'in dünkü performansı, F.Bahçe ile yarıda kalan kupa maçının verdiği negatif tabloyu dağıtamadığının göstergesi. Ve bu tabloyla geride kalan haftalarda yürümek, gelecek haftaya 4. sırada başlamak, Beşiktaş'ın Avrupa'ya gitme şansını da azaltabilir. Onun için kupa yarı finalindeki rövanş maçı oynamakla oynamamak arasında büyük önem arz ediyor. Fırat Aydınus, hakemliğe başladığı günden bu yana sergilediği performansın dün de aynını sergiledi. Anlayan anlar...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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KENAN BAŞARAN - Başakşehir, puan kaybetmesi umulan Osmanlı deplasmanından 4-1 galip ayrılınca G.Saray için de kazanmak tek opsiyona dönüştü. İlk 15 dakika tartma evresiydi. Top daha çok G.Saray’da ama genelde de Muslera ile savunması arasında dolaşıyordu. Oyun karakterine ters biçimde topla ilişkisi çok az olan Beşiktaş, buna mukabil Negredo ile iki pozisyon buldu ki ikincisi inanılmazdı. Kayıtlara ‘kırılma anı’ olarak geçti. Negredo’nun içine adeta Almeida kaçtı ve mutlak golü kaçırdı. Terim’in ekibi ilk organize atağında golü buldu ki Pepe’li bir savunma hattına yakışmayan hatalar yapıldı Beşiktaş’ta.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Negredo sakatlanınca Lens’i sahaya süren Güneş, Babel’i santrfora çekti. Kağıt üzerindeki en makul hamleydi lakin Lens, bildiğiniz gibi oynamaya yeminli! İkinci 45’e Terim, G.Saray gerideymişçesine önde basarak başladı. Maç müthiş bir gel git içinde cereyan etti. Terim’in bu riskli tercihini Babel cezalandıramadı. 53’te karşı karşıyada yüzde yüzlük golü kaçırdı. Diyebilirim ki onun içine de bir değil, iki Almeida kaçmıştı! 61’de Medel, önlediği golle Beşiktaş’a bir kredi daha sağladı. Ama 4 dakika sonra derbinin kaderi belli oldu. Her ne kadar Gomis penaltıyı kaçırsa da 10 kişi kalan Beşiktaş’ın maçı çevirme olasılığı kalmamıştı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Beşiktaş neden yenildi? 1-Negredo ve Babel, iki inanılmaz pozisyonu harcadı. Biri öne geçme, diğeri beraberliği yakalama fırsatıydı. 2-Quaresma, dün oyuna hiçbir şekilde ağırlığını koyamadı. 3-Savunmayı Medel tek başına yapmaya çalıştı. 4-Merkezden derin top katkısı olmadı. İki önemli pozisyon da G.Saray savunmasının hatasından doğdu. 5-Zihinsel olarak da Beşiktaş dağınıktı. Geçen sezon başkanının ‘Süt Kupası’ diye küçümsediği Ziraat Türkiye Kupası’nda yaşananlardan ötürü bu derbi hazırlığı kaotik bir havada geçti. 6- Ve Terim farkı… İkinci devreye 1-0 önde girmesine rağmen Terim, bu bölümü risk alıp ‘Atan kazanır’ formatında oynadı. Temel olarak Beşiktaş, ‘Süt Kupası’ dediği Ziraat Türkiye Kupası yarı finalini gereksiz yere önemseyip tarihi bir hata yaptı ve Süper Lig; daha da önemlisi Şampiyonlar Ligi’ni de feda etti…