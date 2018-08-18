YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.
1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.
O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.
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Olay sözler... 'Senin kalecin Volkan Demirel ise...'
ÃœnlÃ¼ spor yazarÄ± ve yorumcusu Serdar Ali Ã‡elikler yine Ã§ok tartÄ±ÅŸÄ±lacak bir yazÄ± kaleme aldÄ±.
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
SON GÃœNCELLEME
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
SON GÃœNCELLEME
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Ã‡elikler HabertÃ¼rk'teki kÃ¶ÅŸesinde, FenerbahÃ§e'de 3 Haziran'da baÅŸlayan Ali KoÃ§'un baÅŸkanlÄ±k dÃ¶nemini deÄŸerlendirdi ve Ã§ok Ã§arpÄ±cÄ± tespitlerde bulundu... Ä°ÅŸte, Serdar Ali Ã‡elikler'in o olay yazÄ±sÄ±...
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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- 3 Haziran'da FenerbahÃ§e taraftarÄ± bir devrim yaptÄ±. Bu devrimin Ã¶znesi Ali KoÃ§'tu. 4 Haziran itibariyle saymaya baÅŸlarsak Ali KoÃ§ ve yÃ¶netiminin 45. gÃ¼nÃ¼ doldu. Bu sÃ¼re bir kritik yapmak iÃ§in yeterli zaman. Ã–ncelikle Ali KoÃ§ ve yÃ¶netimi Ã§ok ciddi bir enkaz devraldÄ±. Bu enkaz altÄ±ndan kalkÄ±lmasÄ± Ã§ok ama Ã§ok zor yÃ¼k. BaÅŸkanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k artÄ±sÄ± bu tabloyu tÃ¼m ÅŸeffaflÄ±ÄŸÄ± ile kamuoyuna aÃ§Ä±klamasÄ±ydÄ±. Mali tedbirler konusundaki Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n da baÅŸarÄ±lÄ± gittiÄŸini sanÄ±yorum. Burhan KaraÃ§am ve Åžaban Erdikler'in yÃ¶nettiÄŸi ekonomik kÄ±smÄ± baÅŸarÄ±lÄ± ve iyi idare ediliyor. Daha da iyi idare edilecektir.
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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- Bu geliÅŸmeler Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nda baÅŸkanÄ±n cebinden 50 milyon dolar vermiÅŸ olmasÄ± asla yadsÄ±namaz. HenÃ¼z 50 milyon dolarlÄ±k sponsorluÄŸu gÃ¶remedik ama yakÄ±ndÄ±r. DiÄŸer 50 milyon dolarlÄ±k uzun vadeli dÃ¼ÅŸÃ¼k faizli kredi ise oluÅŸturuldu, aktarÄ±lmak Ã¼zere.. Ã–zetle finans iÅŸi iyi iÅŸliyor. Gelelim amatÃ¶r branÅŸlara. BaÅŸkan, sÃ¶z verdiÄŸi gibi E-Spor branÅŸÄ±nÄ± aÃ§tÄ±. Basketbolda bÃ¼tÃ§e kÄ±sÄ±tlamasÄ±na gidilmedi. GeÃ§en yÄ±ldan 1 Euro bile eksik verilmeyecek. Ãœstelik geÃ§en yÄ±l 15 milyon Euro veren DoÄŸuÅŸ'un yokluÄŸuna ve ekonomik Ã§Ã¶kÃ¼ÅŸe karÅŸÄ±n.
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
SON GÃœNCELLEME
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- DiÄŸer branÅŸlarda da transferler yapÄ±lÄ±yor. BaÅŸkan, sÃ¶z vermesine raÄŸmen en bÃ¼yÃ¼k eksikliÄŸi ÅŸu ana kadar daha da kÃ¶tÃ¼ye giden iletiÅŸim konusunda yaÅŸÄ±yor. Ä°letiÅŸim namÄ±na bir tek ÅŸey yapÄ±lmÄ±yor. Tersine dedikodu mekanizmasÄ± Ã¶yle bir iÅŸliyor ki herkes Emre Akbaba'nÄ±n FenerbahÃ§e'ye transferinin bittiÄŸini sandÄ±. Oysa bizzat G.Saray BaÅŸkanÄ± Mustafa Cengiz'den Ã¶ÄŸrendik ki F.BahÃ§e'nin Alanya'ya resmi bir teklifi yokmuÅŸ. O zaman 2 gÃ¼n boyunca kopan bu fÄ±rtÄ±na neden dindirilmedi diye sormak gerek.
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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- AyrÄ±ca adeta paranoyaya dÃ¶nÃ¼ÅŸen ve muhabirleri dahi dÃ¼ÅŸman gÃ¶ren "Aman tek bir bilgi dahi sÄ±zmasÄ±n" mantÄ±ÄŸÄ± kulÃ¼bÃ¼ taraftardan kopartÄ±yor. Comolli ve Onur BaÅŸar'Ä±n paranoyalarÄ± ve herkesi kulÃ¼be zarar verme potansiyeli olan dÃ¼ÅŸmanlar ÅŸeklinde gÃ¶rmesi muhabirler dÄ±ÅŸÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± da etkiliyormuÅŸ. Ã–te yandan taraftar ve camia baÅŸkan dÄ±ÅŸÄ±nda kimseden bilgi akÄ±ÅŸÄ± alamadÄ±ÄŸÄ±ndan dedikodu kazanlarÄ± kaynamaya baÅŸladÄ±. Ali Bey'in "En hÄ±zlÄ± ve Ã§abuk mesafe alacaÄŸÄ±mÄ±z konu" dediÄŸi iletiÅŸim konusunda geriye gidiÅŸ var.
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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- Gelelim Futbolaaa... Daha Ã¶nce de sÃ¶ylemiÅŸtim, Aykut Kocaman meselesi Ã§ok ve gereksiz uzatÄ±ldÄ±. Cocu iyi bir tercih gibi duruyor. Bu ekonomik sÄ±kÄ±ntÄ±da, 621 milyon Euro borÃ§ ile sadece kur farkÄ±yla 300 milyon lira ek maliyetle yaÅŸanÄ±lan ortamda BarÄ±ÅŸ-Berke-Ferdi-Ayew ve Slimani transferleri baÅŸarÄ±dÄ±r. Ancak Comolli ve futbol ÅŸubesi bana gÃ¶re ÅŸu ana kadar en baÅŸarÄ±sÄ±z birim.
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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- 100'e yakÄ±n futbolcu izliyoruz. 1.5 yÄ±ldÄ±r Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz" sÃ¶zlerinin karÅŸÄ±lÄ±klarÄ±nÄ± gÃ¶rmÃ¼ÅŸ deÄŸiliz. BarÄ±ÅŸ ve Berke'yi Batur AltÄ±parmak getirdi. Ferdi'nin menajeri Cocu'nun menajeri Rob Janssen. Onu da Cocu aldÄ±rdÄ±. Ayew ve Islam Slimani ise bilinmeyen ve "1.5 yÄ±l Ã§alÄ±ÅŸmayÄ± gerektirecek" isimler deÄŸil. AsÄ±l Ã¶nemlisi satÄ±ÅŸ konusunda ciddi baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±k var. Åžu ana kadar kimsenin satÄ±lamamÄ±ÅŸ olmasÄ± en basit tabirle skandaldÄ±r. Ãœstelik Ali Bey, bizzat satÄ±ÅŸ konusunda BeÅŸiktaÅŸ'Ä± Ã¶rnek gÃ¶stermiÅŸken..Bu zamana kadar kimseyi satamayan Sportif DirektÃ¶r maaÅŸ yemiÅŸtir sadece. (Salih de Batur AltÄ±parmak tarafÄ±ndan gÃ¶nderildi. SatÄ±lmadÄ±, bedavaya gÃ¶nderildi)
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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- Gelelim futbol yÃ¶netiminin asÄ±l bombalarÄ±na.. SÃ¼rekli ve haklÄ± olarak eski yÃ¶netimi "Transferleri zamanÄ±nda yetiÅŸtirememek" baÅŸlÄ±ÄŸÄ± ile eleÅŸtiren Ali Bey, kendi ekibi eliyle aynÄ± hataya dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Benfica maÃ§larÄ±na Alper ile Ã§Ä±kÄ±ldÄ±. Comolli efendi de "Bu Alper'e ayÄ±ptÄ±r. Belki 9 numaraya evrilecek" diye daÄŸlara taÅŸlara gidecek bir aÃ§Ä±klama yaptÄ±. Jack Wilshere konusu ise baÅŸka bir bomba. Bu oyuncu memleketinden ayrÄ±lmak istemedi ve dÃ¼nyalarÄ± talep etti. BaÅŸkan da yolu gÃ¶sterdi. Peki gÃ¼zel de bu arkadaÅŸÄ± neden Ä°stanbul'a getirdiniz? Ä°stanbul'a turistik gezi yapÄ±p gitti, 1.5 yÄ±ldÄ±r 100 futbolcu izleyen ekip seyretti.
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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- Gel gelelim Emre Akbaba iÅŸine. F.BahÃ§e bu oyuncuya madem resmi teklif yapmadÄ±, o zaman Comolli neden "Ä°lgilendiÄŸimiz iyi bir futbolcu" dedi. F.BahÃ§e bu oyuncuya resmen talip oldu mu? Olduysa tam anlamÄ±yla transfer dayaÄŸÄ±dÄ±r. Yok olmadÄ±ysa halen tatmin edici bir aÃ§Ä±klama yapÄ±lmamasÄ± ayÄ±ptÄ±r. Emre Akbaba'ya transfer teklifi yapÄ±lmadÄ±ysa ve bu aÃ§Ä±kÃ§a ifade edilmediyse hatadÄ±r. Emre iÃ§in devreye girilip alÄ±namadÄ±ysa dayaktÄ±r. Emre iÃ§in devreye girilip alÄ±namadÄ±ktan sonra "zaten istemiyorduk" imasÄ± yapmak ise komiktir.
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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- Bir de 1.5 yÄ±ldÄ±r Ã§alÄ±ÅŸÄ±p 100 futbolcu izlediÄŸini iddia eden adamlarÄ±n takÄ±mÄ±nÄ±n kalecisinin hala Volkan Demirel olmasÄ± ise bana gÃ¶re Ali KoÃ§ yÃ¶netiminin en temel hatasÄ±dÄ±r. Volkan, eski yÃ¶netim zihniyetinin saha iÃ§i temsilcisidir ve ayrÄ±ca son 6-7 yÄ±ldÄ±r iyi kaleci de deÄŸildir. Ã–zetle. Finans , taraftar baÄŸÄ± ve amatÃ¶r branÅŸlarda baÅŸarÄ±lÄ± olan Ali KoÃ§ yÃ¶netimi futbol takÄ±mÄ± konusunda mevcut ÅŸartlarda iyi iÅŸler yapmÄ±ÅŸ olsalar da henÃ¼z sÄ±nÄ±fÄ± geÃ§ememiÅŸtir. Comolli ise hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±dÄ±r. Dost acÄ± sÃ¶yler. (HabertÃ¼rk)Â