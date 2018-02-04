Olay sözler... 'Sen ukalanın kralısın!'

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Ünlü futbol yorumcusu ve yazarı Erman Toroğlu, Sivasspor-Galatasaray maçıyla ilgili çarpıcı yorumlar yaptı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Eski hakem Erman Toroğlu, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in tercihlerini eleştirirken, sarı kırmızılıların performansını da değerlendirdi... İşte, Erman Toroğlu'nun sözleri ve tartışılacak açıklamaları...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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- Bu Belhanda nerede ağabey? Nerede bu adam? Yedek bekliyor. Bunun menajeri kim? Bizim halimiz bu. Galatasaray’ın orta sahası yok. 40 trilyon kenarda bekliyor. Selçuk kenarda bekliyor. Hani Burak Yılmaz diyor ya yabancı futbolcu alınmasın diye. Burak’a soruyorum, arkadaşın Selçuk nerede? Orta sahası yürüyor bu Galatasaray'ın. Galatasaray ile orta sahada dalga geçtiler.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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- Selçuk ölmüş ağlayanı yok. Samet Aybaba bazen mizah falan yapıyor. Selçuk uzun zamandır yok. Futbolda tarihle yaşayamazsın. Maç biter dün olur. Haftaya tekrar başlar. Yerli futbolcular oynasın diyorlar ya. Geceleri gezmelere gidiyorlar. Orta sahaya 300-400 bin Euro’ya çok iyi oynayacak oyuncular var. Bu Belhanda’ya nasıl o kadar para verdiler yahu?
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Muslera, iyi güzel de… Adamına top atıyorsun, ayak dışı var ya öyle stop eden adam çok fazla yok. Sen o dönen topu ayak içi alırsan garanti. Ama sen ayak dışı yaparsan ukalanın kralısın. Dün Volkan demiştik, bugün yüzde yüz Muslera. 100 adamdan ancak 2 tanesi yapar. Bir kaleci o topu öyle stop etmeye çalışırsa ukaladır. Sen kalecisin yahu. Sen sağlam basacaksın.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Fatih Terim’in bir görüntüsü var. Golü yediği an. Böyle bir görüntü görmedim. Sağ kaşı kalktı, tek kaşım kalkmıyor benim. Muazzam bir şey. Bu yılın görüntüsü. Yayıncı kuruluş bize göndersin. Fatih Terim de aptallaştı o golü görünce.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Galatasaray yönetimi sol bek almaya karar vermiş, biz oyuna bakarız eleştirimizi yaparız. Teknik adamlar bize sallıyorlar iyi de sahaya bakın bir Sivas topçuları kaç para kazanıyor bir de Galatasaray'ın topçularının kazandığı paraya bakın. Galatasaray'ın yedek oyuncularının 7 tanesi yerli oynayanlar arasında ise 2 yerli var. Yabancıyı alıyorsun neden oynatmıyorsun? Sol bekim yok diyorsun Japon'u alıyorsun, yöneticileri anlamıyorum nasıl bir yönetcilik bu? Galatasaray'ın orta sahası ne olacak?