Olay sözler! 'Sen kaybettin Fatih hocam...'

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Karşılaşma sonrası ise hedefteki isimlerden biri de spor yazarları tarafından ağır eleştirilen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'di... İşte o çarpıcı yorumlar...
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KANAT ATKAYA (HÜRRİYET) - MAÇIN sonunda yaşananlar utanç verici, tam bir rezalet. Maçın futbol açısından hikayesini çöpe atıp “Kim kimi itti, kim kime vurdu” tartışmasına kapı aralayarak başta kendi emeklerine yazık ettiği için tüm futbolculara yazıklar olsun... Derbilerde hırgürün azaldığını ve futbolcuların bu konuda olgunluklarıyla önemli bir rol üstlendiğini “Düşünmeyi düşünmüştüm” hatta! Durup dururken, maç sona ermişken, el sıkışıp vedalaşacağına çirkin mi çirkin bir kavgaya tutuşan, efendilikten, sportmenlikten hiçbir şey anlamamış tiplere dönüşüverdiler.
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LEVENT TÜZEMEN (SABAH) - Ve olaylar.... Tek kelimeyle derbiye gölge düşürdü. Özellikle Hasan Şaş'ın kavgalara karışması yakışmadı. Şaş kavgaya değil olayları ayırmaya gitmeliydi. Olayların başlangıcında hakem Fırat Aydınus'un büyük payı vardı. Soldado ve Belhanda'ya kart göstermemesi yangının kıvılcımı oldu.
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CEM DİZDAR (FANATİK) - Fakat o ne? Bir VAR penaltısı oluyor ve maçın rotasını yeniden değişiyor. Bu kez Galatasaray manasızca dağılıyor ve akan oyunda Galatasaray defansı öylece bakarken, beraberlik geliyor! Ve maç sonu.. Fatih Terim aldığı maçı ‘yedek teknik direktör’e hediye ediyor.
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ŞANSAL BÜYÜKA (MİLLİYET) - Galatasaray beş maçtır Fenerbahçe’ye gol atamıyordu, iki gol birden attı. Fenerbahçe’yi 7 maçtır yenemiyordu, bu maçla özlem 8 maça çıktı. Bu kadar avantajı yakalamışken, bunu nasıl kaçırırsın? Açıkçası maçın eleştirilecek bir tarafı varsa, o da Galatasaray...
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OSMAN ŞENHER (MİLLİYET) - Fenerbahçe üçüncü, dördürcü golü bulacak fırsatları da yakaladı. Ne olursa olsun Şampiyonlar Ligi’nde oynayan bir takımın futbolcuları bu kadar kırılgan olmamalı ve paniklememeli. Donk, Ömer, Onyekuru, Sinan, Ndiaye olsun, son bölümde tanınmayacak kadar kötü futbol oynadılar. Evet bir kaleci hata yapabilir ama penaltıdan yenen bir gol bir takımı bu kadar demoralize etmemeli.
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ERMAN TOROĞLU (SABAH) - Nereden bakarsanız bakın kalitesi olmayan ama heyecan düzeyi yüksek bir maç oynandı. 4 gol oldu, maç 2-2 bitti. Burada futbola yazık oldu. Daha da yazık olan maçtan önce kalp krizi geçiren Fenerbahçe taraftarına... Onun ruhu şad olsun. Sahada bize bu çirkinlikleri yaşatanlara da yuh olsun!
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HAKAN CAN (FANATİK) - Biraz dikkat Galatasaray’a farklı galibiyeti bu kadroyla bile getirebilirdi. Santrfor yok, kanat oyuncuları Rodrigues ve Onyekuru berbat oynarken Galatasaray farkı kaçırdıysa o santrforu satan ve yenisini almayan yönetim hep sorgulanacak!
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SERKAN KORKMAZ (FOTOMAÇ) - G.Saray'ın F.Bahçe'den tek bariz iyi yanı ligdeki yeri. Hiçbir maç, hiçbir kupa, hiçbir insanın sağlığından önemli değil. Stada takımını desteklemeye gelen bir genç F.Bahçe taraftarının fenalaşması üzerine kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği haberi hepimizi derinden yaraladı. Ben bu büyük acının G.Saray camiası tarafından da samimiyetle paylaşılmasına tanıklık etmemizi çok değerli buluyorum.
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EVREN TURHAN (TAKVİM) - Orta saha da üstünlüğü ele alan Galatasaray, maçın her bölümünde iyi oynadı.Penaltıdan yediği golle bocalayan Galatasaray, rakibine bir kaç posizyon verdi. Ardından, çok geriye çekildiği için ikinci golü yedi. Ndiaye ve Donk 2.yarının son bölümünde oyundan düştü. Galatasaray basit hatalar neticesinde dün akşam çok farklı bir skorla kazanacağı maçı berabere bitirdi.
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HAKAN ÜNSAL (HÜRRİYET) - Her şeyin iyi gittiği anda gelen penaltı, kırılma noktası oldu. Panikleyen Galatasaray, kontrolü Fenerbahçe’ye kaptırdı ve beraberlik golü geldi. Fatih Hoca’nın hem bu bölümde hem de öncesinde oyuna ve takıma müdahale etmemesi sorunu büyüttü. Eren’in oyunda olmaması bir yana, Selçuk ile yaptığı hamle bir yana, Rodrigues’in çıkması kazanmak isteyen bir teknik adam tercihi değildi. Maçın son bölümü net Fenerbahçe pozisyonları içinde geçerken, hala golü atacak adamı kenarda tutan Fatih Hoca maçın kaybedeniydi. Eğer Eren sahaya çıkamayacak kadar kötüyse niye kadroda?
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Dev derbi 2-2 sonuçlandı...
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Karşılaşma sonunda istenmeyen olaylar yaşandı.
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Derbi büyük çekişmeye sahne olsa da sevinen olmadı.
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"Maçı Fırat’a kadar ve Fırat’tan sonrası olarak ikiye ayırıyorum. Hakkımı helal etmiyorum."
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 2-2 sona eren derbi maçın ardından, hakem ekibinin performansından memnun olmadıklarını söyledi.