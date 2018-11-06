Olay sözler... 'Saçı için Beşiktaş'a aldılar!'

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ünlü spor yazarı ve yorumcu Mehmet Demirkol, spor gündemini değerlendirdi. Çarpıcı açıklamalar yapan Demirkol şunları söyledi...
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1/11
- Caner örnek değil. Caner, hiçbir şey yapmasa da ceza alabilen bir oyuncu. "Ulan" kelimesini dememesine rağmen kart görmüştü. Fırat Aydınus, derbiden 3 kırmızı kart çıkardı. Ciddi cezalar olacağı şeklinde haberler alıyoruz.
2/11
- Fırat Aydınus’un bu maçla ilgili puanı düşecekse, kavgaya müdahale etmemesi ve VAR’ı iyi kullanmaması sebebiyle olur. Herkes birbirini kovalıyor. Nasıl oluyor da 3 kırmızı çıkıyor?
3/11
- Soldado ve Belhanda’nın en az 1.5 dakika süren itiş kakışı nasıl görünmez? Kulübenin arkasında oturan taraftarın da kutlanması lazım. 1-2 kişi sahaya atlasa rezalet de büyüyebilirdi. Bir şeyler atıldı ama... Sahaya atlamamaları güzel.
4/11
- Fenerbahçe’nin bu sene içinde Abdullah Avcı’yı istediği, Başakşehir’in Avcı’yı bu sene veremeyeceğini bildirdiği, gelecek sene için ise bu işin olabileceği şeklinde haberler var. Güçlü bir kaynaktan duydum.
5/11
- Fenerbahçe’nin garanti bir teknik direktöre ihtiyacı var. Sampaoli gereksiz bir risktir. Tabi ki kötü hoca değil. Dünya Kupası performansı kötüydü ama… Herkes Messi’nin altında ezilebilir. Bence çok büyük bir risk. O kadroyu idare etmek kolay değil. Kim idare edebildi ki? Oraya efsane birileri lazım. Dışarıda ne oyuncuları bırakıyorsun. Bazen o acayip kadrolar, senin belalın olabiliyor.
6/11
- Beşiktaş’ın bilinen bir oyunu var. Elbette şampiyonluk şansı var. Şenol Güneş’in, Galatasaray maçına kadar işe yarayan bir metodu var. Bu metodu dolduracak oyuncular var mı? 11 oyuncunun 6’sı tam performans verirse, diğerlerini taşıyabiliyor. Fakat; 8 oyuncu birden yüzde 60’a düşünce olmuyor.
7/11
- Fabri’nin yarattığı bir direnç vardı. O şu anda yok. Karius şu ana kadar olmadı, sıradan göründü. Santrforda yüzde yüz performans yok. Zirveye çıktığında böyle değildi. Savunma ve orta saha da istenilen seviyede değil.
8/11
- Pepe, neredeyse her 3 toptan birini rakibe veriyor. Bu ciddi bir problemdir. Marcelo varken yönetici oydu. O yokken Tosic’in çalışkanlığı dikkat çekiyordu. Caner ve Adriano’nun katkısı vardı. Orada da eksilme var. Orta sahayı da oturtamadın. İşler kötü giderken, 1 gol atıp işi bitirecek adam da yok. Gomez, Talisca gibi… Bir tek Quaresma olduğu yerde duruyor, en çok eleştirilen de o. Oğuzhan başarılı performansına dönebilirse işler değişebilir. Beşiktaş'ın kadrosu halen çok iyi bir kadro. Hoca da çok iyi hoca. Elbette şampiyonluk şansı da var.
9/11
- Domagoj Vida’nın transfer olmasının tek sebebi var; saçı. Gladyatör, Viking havası var. Kötü oyuncu demiyorum. Vida’nın yanına organizatör bir savunmacı koy, Vida da dövüşsün. Marcelo ve Pepe birlikte kalsaydı, bu sene de iş bitti demiştim. Ama adamın gideceği tuttu. Ampute Milli Takımı’na da değinmiş olalım. Osman Çakmak, “Hakkınızı helal edin” demiş. Sen hakkını helal et. Kendisine ve Ampute Milli Takımı’na teşekkür ediyoruz. (Ajansspor)
10/11
"Beşiktaş bu ligi şampiyon bitirecektir"
Siyah-beyazlı takımın sezon başından beri istenen seviyede olmadığını belirten Başkan Fikret Orman, ligde şampiyon olacaklarını söyledi.