Olay sözler... 'Küme düşerse o sezon çıkar Süper Lig'e!'

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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İşte spor yazarlarının haftanın maçıyla ilgili yorumları ve görüşleri...
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İLKER YASİN (HÜRRİYET) - Fenerbahçe’nin Koeman ile beraber aldığı skorların camiaya umut verdiğini kabul ediyorum. Ama o karşılaşmalarda da ortaya konulan futbol, aslında bir bakıma bugünlerin habercisiydi. Ben artık sıranın sportif direktör Damien Comolli’ye geldiğini düşünüyorum. Fenerbahçeli futbolculara, yetersiz ve kifayetsiz bu kadronun başına bir dokunuş yapacak yeni bir teknik heyetin gelmesi gerektiği inancındayım.
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ERMAN TOROĞLU (FOTOMAÇ) - Trabzonspor'u takım olarak uzun zamandır böylesine iyi görmedim. Sanki yıllar önceki Tabzonspor sahadaydı. Şunu da söylemeliyim; Fenerbahçe'yi de bu kadar aciz duruma düşmüş vaziyette çok az görmüşümdür. Maçı seyretmeyen birisi skora aldanabilir. En az 6-7 farkla Trabzon'un kazanacağı maç, son anlarda 2-2 de bitebilirdi. Pozisyona girince atacaksın, futbol öyle bir olay.
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CEMAL ERSEN (MİLLİYET) - Son bölümler Trabzonspor için sıkıntılı geçti. Frey’in golüyle umutlanan Fenerbahçe yine aynı oyuncunun vuruşuyla belki de puan çıkarabilirdi Trabzon’dan. Ancak kaleci Oğulcan’ın o refleksi, Harun’un kurtardığı 6 net pozisyondan daha değerli idi. Bu galibiyet Trabzonspor adına bir milat sayılabilir. Bunca olumsuzluktan sonra hedef büyütmek, iddialı olmak onların hakkı. Tebrikler Trabzonspor’a, alkışlar muhteşem taraftara!
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AHMET ÇAKAR (SABAH) - Düşünebiliyor musunuz, bir takımın sol beki kafayla gol atıyor. Bu olabilir ama aynı sol bek Novak, golden sonra iki tane yüzde 100 gol pozisyonunu cömertçe harcıyor. Burada problem Novak'ın gol kaçırması değil, bir takımın sol bekinin art arda pozisyona girmesi ve buna F.Bahçe'nin izin vermesi. İkinci yarıda F.Bahçe sahadan silindi. Trabzon her gelişinde pozisyon buldu.
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ZAFER BÜYÜKAVCI (FANATİK) - Hangisi Fenerbahçe? 82 dakika yokları oynayan mı, yoksa 8 dakikada 1 gol bulup ikincide direğe takılan mı? Koeman, o 8 dakikayı artırabilir mi? Bu kadro, bunu başarabilir mi?
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UĞUR MELEKTE (HÜRRİYET) - Koeman’ın 45’te bir santrforunu çıkarıp Ekici’yi sokmaması, en büyük hatası. Maçın büyük bölümünün tek hâkimi olan, 75 dakika boyunca oynadığı futbolla gözümüzün pasını silen Trabzon’unsa bu sezon bu harika performansı ikinci kez sergilediğinin altını çizmem gerek: İlki G.Saray maçının ilk devresiydi. İkincisi de F.Bahçe önündeki 75 dakika... Ve bu iki maçın ortak özelliği, sahada Burak Yılmaz’ın olmaması. Trabzon’un bu yılki özeti şu: Sahada Burak varsa gol var. Burak yoksa oyun var.
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İSKENDER GÜNEN (SABAH) - Trabzonspor atak girişimlerinin çoğunu sağ kenardan gerçekleştirdi. Pereira, Abdülkadir ve Yusuf, aralarındaki pas bağlantıları ile rakibin dengesini bozdu. İkinci yarıda Trabzonspor'un ilk golünde sağ bek Pereira'nın mükemmel ortasında sol bek Novak'ın kafasını izledik. Bu maçta bir başka gerçek var ki; Abdülkadir ve Yusuf gibi Trabzonspor'un yarınlarında önemli pay sahibi olacak oyuncuların özgüvenleri olduğu zaman takıma yaptıkları katkı.
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EMRE BOL (FOTOMAÇ) - Bu sezon Fenerbahçe için zaten bitti. Bari önümüzdeki yılın çalışmalarını şimdiden yapın. Kiralıkları ilk fırsatta elden çıkarın. Son dakikalarda gelen gol Trabzonsporlu futbolcuları paniğe sevketti. Bu kadar pozisyona girdikleri karşılaşmada bir kaç kez beraberlik tehlikesi dahi yaşadılar. Suçu başkalarında değil kendilerinde aramalılar. Başkan Ali Koç'un artık hem transferleri hem de transferleri yapanı tekrar gözden geçirmesi şart.
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RÜŞTÜ REÇBER (HÜRRİYET) - F.Bahçe pas oyununu oynamakta zorlandı. Bunu yapabilmek için hareketli, sürekli arayış içinde olmak şarttır. O zaman rakibin baskısını ve isteğini kırarsın. Sarı lacivertliler ilk yarıda iki tehlike yarattı. İkisinde de Valbuena başroldeydi ancak sonuç alamadı. Trabzonspor adına ise yüksek tempoda geçen bir ilk yarı izledik. İkinci yarıda da bu futbollarını devam ettirdiler. Gelen ilk gol de ortaya koyulan istekli futbolun karşılığı oldu: Asisti yapan sağ bek (Pereira), golü atan sol bek (Novak).... Takımın ne kadar istekliği olduğunun en güzel kanıtı.
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MEHMET DEMİRKOL (FANATİK) - Slimani... Bir maç yazısında ‘Frey mi gerçekten mi?’ diye sormuştum Comolli’ye. Frey’i Slimani kurtarıyor. Gol bölgesinde etkisi sıfır. Bir de üstüne 3 metreye pas atamayıp 2. golü yedirdi. Akıl almaz bir hayal kırıklığı.
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GÜRCAN BİLGİÇ (SABAH) - Koeman, tabelanın gücüyle "devam" damgasını aldı. Ama takımı hem Anderlecht, hem de Alanya maçlarında rakibe teslim olmuştu. Bu maça da ekstra bir düşünceyle çıkmadı. Rakibi de nasıl analiz ettiyse, topu ayağına alan ceza sahasına kadar geldi. Kaleci Harun'un kahramanlığında, beraberliği getirecek pozisyonun direğe çarpmakta inat eden top olduğunu da iddia edebilir.
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ERCAN GÜVEN (MİLLİYET) - Kimse telaşlanmasın… Fişek gibi takım bu Fenerbahçe. Hocası da cuk oturmuş… Küme düşerse, o sezon yeniden çıkar Süper Lig’e!.. Evet… Hollandalılar elinde oyuncak olmuş, kerameti kendinden menkul sportif direktörü ve işin acemisi yönetimiyle koskoca Fenerbahçe artık bu durumda. Tüm “negatif” rekorları tek tek kırıyor… Yılların geleneklerini bir bir ters yüz ediyor. Dün de sekiz sezonluk Trabzon yenilmezliğine son noktayı koydu hayırlısıyla!
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Fenerbahçe, Trabzonspor deplasmanında hiç bir varlık gösteremedi.
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Bordo mavililer üstün oynadığı karşılaşmayı 2-1 kazanmasını bildi.
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Trabzon'da galibiyet coşkusu!
Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden Trabzonspor’da, maçın ardından büyük sevinç hakimdi. Bordo-mavili taraftarlar, Atatürk Alanı'nı doldurarak galibiyet sevincini meşaleler eşliğinde kolbastı oynayarak kutladı...