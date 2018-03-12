Olay sözler... '3 gün uyuyamaz. Kalan siyah saçları da beyazlar!'

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Olay sözler... '3 gün uyuyamaz. Kalan siyah saçları da beyazlar!'
Bu hafta cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi iki takımın son durumunu değerlendiren Mehmet Demirkol, çarpıcı açıklamalara imza atarken şunları söyledi...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
1 / 8
- Galatasaray'da bir gerçek var ki Selçuk İnan artık daha basit oynuyor sanki. Hataya kapalı bir tarzı var. Fatih Terim'in Donk'tan hiç memnun olmadığını söyleyebilirim. Oyuncu kendi etrafında dönmeye başlayınca olmuyor. At topu, yap servisi ve git. Selçuk bunu yapıyor. Kızacak çok fazla şey var.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
2 / 8
- 85 dakika Konyaspor zaman geçirdi ama sen golü attın, 10 dakika da sen yattın. Kızmayacaksın, Konuşmayacaksın. Bundan şikayet edeceksek, hep beraber çalışmamız lazım. Hakem bunu tek başına yapamaz. Sinan Gümüş'ün şutu tam bir vole değil ama bilekle vurulmuş, yön verilen bir vuruş. Kalçadan çıkmadı, bilekten çevirdi o ayağı. Çok ama çok güzel bir vuruş. Nagatomo'nun asisti de aynı derecede o kadar güzel.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
3 / 8
- Sinan Gümüş madem bu kadar değerli ve önemli, peki Fenerbahçe maçında ilk 11 oynar mı? Ben hiç zannetmiyorum, Sinan değişik bir futbolcu, Fenerbahçe maçında 10 üzerinden 9'da oynayabilir, 1'de oynayabilir. Dün takımın en iyisiydi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
4 / 8
- Fenerbahçe cephesine gelirsek. Kazanmak her zaman güzeldir. Zirve yarışında kalmışsın. Ben neden maçı izledim bilemedim. Bunun böyle olacağını bilsem bu işi yapmazdım. Volkan'ın performansı, takımın oyunda kalışı... Ama Volkan'ın çok daha iyi maçları var.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
5 / 8
- Sahaya bakıyorsun Galatasaray çabalıyor bunu görüyorsun. Fenerbahçe'den iyi bir şey bulacaksak Volkan'ı söyleyebiliriz. 25-45 arası biraz önde durunca topu tutabildiler. Ama bu kadar. Malatya'da da güzel bir hava vardı. Seyirci de gelmemiş. Şimdi seyirciye mi kızacağız! Çay bahçeleri var, park var.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
6 / 8
- Fenerbahçe standardında üstüste 3 maç oynayamıyor. Fenerbahçe nasıl hücum edeceğini bilmiyor. Bilse zaten iç saha takımı olurdu. Seyircin var, medya var. Alper sahaya girdiği zaman koşuyor o zaman hücum yaptığını anlıyorsun gibi. Koşuyor. Onun da zaten bireysel planı var. Takım planı yok.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
7 / 8
- Böyle olunca da Souza ve Topal basit kalıyor. O ikili Aykut hocanın en güvendiği ikili ama seviye düşünce onların da durumu basitleşiyor. Aykut hoca 'Doğru oyun bu!' diyor ama bu sektör öyle bir sektör değil. Doğru oyun bu değil. Böyle olsaydı Fenerbahçe'nin bu kadar taraftarı olmazdı. Belhanda-Selçuk orta sahasıyla oynayacaksın' desen, Aykut Kocaman 3 gün uyuyamaz. Kalan siyah saçları da beyazlar. Büyük takım antrenörlüğü böyle risk alarak olur.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
8 / 8
Fatih Terim Galatasaray'a 3 puanı kazandıran Sinan Gümüş hakkında özel açıklamalar yaptı. İzlemek için videoya tıklayınız...