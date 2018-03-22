Olay sözler! 'Kimsin sen Aziz!'

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Fenerbahçe'deki kongre süreci öncesi Hıncal Uluç'un yazısı gündeme oturdu.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın "Ali Koç, Fenerbahçe'yi böldü" sözü üzerine bir yazı kaleme alan ünlü gazeteci ve yorumcu Hıncal Uluç, tartışmaları daha da alevlendirdi... İşte, spor gündemine oturan Hıncal Uluç'un o yazısı...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- "Fenerbahçe artık bölünmüştür!." Halt!.. Kimdir bu küstahça lafı eden?. Aziz Yıldırım nam, 19 yıldır Fener'in başına çöreklenen ve tarihin en fazla Galatasaray şampiyonluğu gören başkan.. Niye bölünmüş Fener?
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Ali Koç, başkanlığa aday olduğunu açıklamış da ondan.. Sen kimsin Ali Koç da, Aziz'e karşı aday olduğunu açıklarsın! Bre cahil!. Sen bilmez misin ki, Aziz demek "Fenerbahçe" demektir. O giderse Fener biter.. Şimdi bu Aziz'e karşı aday olmak, Fenerbahçe'yi bölmek değildir de nedir?
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Ben Aziz'e şaşmıyorum da.. Bu nasıl bir rezilliktir ki, medyada kimsenin gıkı çıkmaz?. Bu kadar mı esir, bu kadar mı köle bu medya?. Fener'e değil, Aziz'e köle.. Dahası var.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Bu Aziz denen adam "Alex'i Türkiye'ye getirmek Fenerbahçe'ye dinamit koymaktır. Alex ihanet etmiştir" demiş bir de.. Adam İmparator, diktatör falan değil, Tövbe yarabbim "Tanrı" sanıyor kendini.. O "Hain" dediğin Alex'in heykeli var, Kadıköy'de, biliyor musun, Aziz!. Senin adını yarın Fener tarihinden silerler.. Onu da biliyor musun?. Bu ülkenin her ama her sahasında, hatta Fener maçı yokken bile sana sövüyor tribünler, niye acaba?. Niye durmadan cezalısın da Fener Stadına bile giremiyorsun aylardır?. Seçimde karşına aday çıkmayacak. Çünkü sende demokrasi inancı yok.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Alex canı isteyince Türkiye'ye gelemeyecek, heykelini diken Fenerbahçesi'nin maçına giremeyecek. Çünkü sende İnsan Hakları diye bir şey de yok. Seyahat hakkı yok.. İstediği maçı izleme hakkı yok.. Ne demek "Hak?." Aziz'e karşı hak mı olur?. Senin korkundan kimse Alex'i locasına alamamış, iyi mi?. Senin ihraç ettirdiğin, ama mahkeme kararı ile kulübüne dönen Sadettin Saran duymuş da, seni zerre sallamadığı için "Buyur" demiş, Alex'e.. Hadi bir daha ihraç ettir, Saran'ı.. Hadi durma, ettir de görelim, boyunu! (Sabah)