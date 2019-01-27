Olay sözler: Kimseyi kandırmasın...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Bu karşılaşmanın ardından spor yazarları değerlendirmelerde bulundu.
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İlker Yasin - Hürriyet
Don Kişot’luk yapmaya gerek yok. Sinan ve Onyekuru ile son iki haftada gelen iki galibiyet kimseyi kandırmasın. Maç kötü zemin, zor şartlar altında oynandı. Göztepe, düşme korkusunun yaşandığı alt potaya gitmemek, G.Saray ise şampiyonluk hesaplarının içinde olup üst potadan kopmamak için karşılaşmaya çıktı. Oyun genelinde G.Saray daha iyiydi. Ama direkten dönen iki Göztepe topunu, bir de Borges’in kaçırdığı penaltıyı düşününce, G.Saray dün akşam maçı şansıyla kazandı. Don Kişot’luk yapmamıza gerek yok. G.Saray’ın çok iyi iki golcüye ihtiyacı var. Bunu herkes biliyor. Sinan Gümüş ve Onyekuru ile son iki haftadaki 6 puan kimseyi kandırmasın. Eğer şampiyon olacaksa G.Saray mutlaka kazanmalıydı. Belhanda yokluğunda Selçuk İnan’dan daha çok verim almalıydı G.Saray. Oyunun sağ tarafında Mariano, Feghouli; solda Linnes ile Onyekuru, bindirmeleri ile bu ikilileri tamamlayacak Selçuk’un yaratıcı oyunu ve pas trafiğini yönetecek zeka yapısına ihtiyacı vardı. 73’te Sinan’ı bir göğüs darbesiyle gole götüren bu kanat aktivasyonunda Feghouli’nin ve Mariano’nun rolü büyüktü. Maçın hakkı beraberlikti. Göztepe kaybetmeyi hak etmedi.
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VAR NEYE YARAR?
VAR sisteminin futbolun boynunda yavaşça sıkılan bir ip olduğunu düşünüyorum, karşıyım. Maicon’un eline çarpan topa ‘penaltı’ demek, futbolun tüm kurallarını inkar etmek olur. Takdir tecelli etti ve Borges de kullandığı penaltıda topu dışarı attı.
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MARCAO'YA TAM NOT
Serdar Aziz, Maicon, Ahmet Çalık kaldı. Yeni gelen Marcao iyi bir transfer. İki lig maçında tam not aldı. Serdar Gürler de İspanyol Huesca’dan Göztepe’ye geldi ve katkı verecek bir isim. Yağmur yağmasaydı, zemin kuru olsaydı Onyekuru dün iki gole daha imza koyacaktı, o da çıkışta. Sözün özü; G.Saray yarışta ama bu kadroyla 15 hafta daha bu performans ve skorlarla devam etmez.
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YARIN İÇİN BUGÜNÜ FEDA ETMEK
İsterseniz ironi yapalım. Bir takımın teknik direktörü hem de şampiyonluk mücadelesi veren biri ise, Gomis’i, Rodrigues’i, Ozan’ı Serdar Aziz’i Derdiyok’u neden kaybetsin? Yönetime verdiği ikisi santrfor olmak üzere, 7-8 kişilik transfer listesinin görmezden gelinmesine neden susar... Terim, başka hesaplar yapıyor. Kulübün borçlarının azaltılması için en elzem isimlerin satılmasına seyirci kalıyor, bas bas bağırdığı santrfor için yönetimin kulak üstüne yatmasına ses çıkarmıyor. Terim, uzun dönemdeki başkanlık hesapları için kısa dönemdeki şampiyonluk hedefinden vazgeçmiş görüntüsü veriyor.MAÇIN ADAMI: MARCAO
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Hakan Ünsal - Hürriyet
Güzel bir şarkının sözlerinde şunlar yazar: Unutturamaz seni hiçbir şey, unutulsam da ben, her yerde sen, her şeyde sen, bilmemki nasıl söylesem... Galatasaray’ın taraftarından teknik ekibine, basınından camiasına herkesin beklentisini özetleyen bu şarkı olsa gerek. Forvet oyuncusu ihtiyacı ve beklentisi o kadar tavan yaptı ki, artık durumu caps’ler, videolar, şarkılarla anlatır hale geldi insanlar. Galatasaray taraftarı artık forvetten başka bir şey düşünemez durumda. Çünkü, iyi bir forvet almanın ve almamanın sonuçları gece ve gündüz gibi net ortada. Transferin son gününe kadar beklemenin mantığını geçen haftaya kadar anlarım. Fiyat düşmesini beklemek, ilk maçı içeride oynamak ve zayıf rakiple oynamak geçerli sebeplerdi. Fakat, içeride son 2 lig maçında gol atamayan ve kazanamayan Göztepe deplasmanı bile olsa forvetsiz çıkmak plansızlık ve beceri sorunu var anlamını çıkartır. Kaldı ki, Galatasaray’ın forvet ihtiyacı Gomis’in gittiği günlerden beri var. Son anda ortaya çıkan yada 1-2 aylık mevzu değil. Ayrıca iyi fiyatlara oyuncu satarak gelir elde edilmiş. Bütün bunlara rağmen, bırakın transferin son günlerini, forvetler kampın ilk günlerinde takımla çalışıyor olmalıydı. Galatasaray’ın forvet ihtiyacı, oyuncu satılmasından ve transferin ucuza yapılmasından çok daha öncelikliydi.
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ÜRETKENLİK ZAYIFTI
Göztepe karşısında oynanan oyun, yağmurun etkisi de olsa, ligin ilk yarısındaki gibi dengesiz, git geli fazla, üretkenliğin zayıf olmasındandı. Maçın hikayesi; yağmur, mücadele, orta sahada savaş ve kalecilerdi. İlk yarıda sahaya alışamama ve zeminin yaptırdığı hatalar öne çıktı. İkinci yarı bambaşkaydı. Kaçırılan penaltı, direkten dönen toplar, pozisyonlar. İşin açıkcası Galatasaray ve yönetim için şanslı bir akşamdı. Alınması gereken mesaj net. Bu takım forvetsiz şampiyonluk yarışında olamaz. Göztepe deplasmanında kazanmak, beraberliğin bile ciddi sonuçlarının olacağı bir dönemde çok değerli. Ama bu kadro ile devam edip eksikleri tamamlamamak her şeyi çöpe atacaktır.
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BATANLAR ÇIKANLAR
A.GÜCÜ karşısında şov yapan Feghouli ve Mariano etkisizken, Ndiaye ve Selçuk ağır orta sahada kaybolmuşken, Maicon ağır kalıp hata yaparken, Onyekuru suyun üzerinde bale yaptı, Fernando çamur içinde pırlanta gibi parladı, Marcao zamanlaması ve kritik müdahaleleri ile güven verdi.Maçın adamı: Onyekuru.
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Levent Tüzemen - Fotomaç
Marcao Galatasaray'a gelirken keşke yanında kendisi gibi güçlü bir santrfor getirseydi.Marcao kuvvetli oluşunun yanı sıra yüksek top tekniği, kademe anlayışı, gelişigüzel pas vermemesiyle ve topu oyuna etkili sokmasıyla göz doldurdu. Zorlu zeminde sezonun ilk yarısında Galatasaray'da görmediğimiz fiziksel direnci gördük. İtalyan kondisyoner Alberto Bartali'nin Antalya kampında çalıştırma metodları o kadar etkili olmuş ki; hep ayakta kaldı.Çalışkanlığı ve hızıyla ön plana çıkan, Linnes'ten etkili destek alan Onyekuru Galatasaray'ı sürekli hücuma taşıdı. Ancak gol vuruşu konusunda etkisiz kaldı. Feghouli istekliydi. Sinan'ın arka direğe kestiği mükemmel topu gol yapmalıydı.. Galatasaray'ın 35 ile 45 dakika arasında kurduğu 10 dakikalık baskıda Ndiaye, Feghouli, Sinan ve Onyekuru final vuruşlarını etkisiz yaptı. Kaptan Selçuk İnan'ın ağır zeminde kaybolacağını düşündüm ama yanıldım. Selçuk paslarını etkili kullandığı gibi Onyekuru'yu sürekli Göztepe savunmasının arkasında topla buluşturdu. Maicon'un takımı sabote edercesine yaptığı penaltı kaçmasa Galatasaray, kritik ve zorlu maçı kaybedebilirdi. Mariano'nun ortasında günün çalışkan ismi Sinan'ın göğsü ile attığı fantastik gol Galatasaray'ın zirve yürüyüşünü sürdürmesini sağladı. Onyekuru, sol tarafa geçtikten sonra etkili oynuyor. Ama gol vuruşlarını nedense Göztepe karşısında gerçekleştiremedi. Onyekuru, korkak bir oyuncu.Baskı altında olmadığında mükemmel vuruşlar yapıyor rakibi ensesinde hissettiğinde ise doğru düşünemiyor.
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Ömer Üründül - Sabah
İzmir'de şiddetli yağmur yüzünden çok ağırlaşan zemine rağmen futbol kalitesi vasatı aşmasa da tempolu ve korakor bir mücadele izledik. İlk devreyi üç bölüme ayırmak gerekir. Galatasaray oyuna alışılmış ofansif klasiği ile başladı. 15'inci dakikadan sonra kontrol tempoyu yükselterek hücum girişimlerine başlayan Göztepe'ye geçti. Ama Galatasaray'ın takım savunması baskı altında hata yapmadı. Tek tehlike Muslera'nın ayağında topu fazla tuttuğu pozisyonda Jerome'un yaptığı baskıda oluştu. Devrenin son bölümünde Galatasaray oyunu domine etti; tehlikeli ataklar yaptılar. Bilhassa Gassama'nın Onyekuru'yu sürekli kaçırması Göztepe adına önemli bir olumsuzluktu. Göztepe bu maçta çok sayıda korner kazandı ama bir türlü net pozisyon üretemedi. Ancak bir korner sonunda VAR'ın devreye girmesiyle penaltı kazandılar. Ama Borges bunu değerlendiremedi. Sonrasında da Galatasaray'ın golü geldi. Ardından Galatasaray kontrataklarla tehlikeli oldu. Onyekuru iki net gol kaçırdı. Göztepe'nin ise gol kokan atakları duran toplardı. Bunların sonucunda iki vuruşları direkten döndü. Galatasaray çok önemli bir üç puan aldı. Ben goller kaçırsa da en çok Onyekuru'yu beğendim. Ankaragücü maçı tam bir test değildi ama dün gördüm ki Marcao faydalı olacak. Artık her gün Galatasaray'ın santrfor sıkıntısı gündeme geliyor. Ama ikinci yarının ilk iki maçı toplam 6 puan; santrfor Sinan'dan da üç gol. Göztepe iyi mücadele etti ama üretkenlikte ciddi sıkıntı yaşadılar. Bana göre Özdeş'in tek hatası takımın ilerideki en iyi ismi Serdar Gürler'i çıkarmasıydı. Yasin girmeliydi ama Halil'in yerine...