Olay sözler... 'Kimse Beşiktaş şampiyon olsun istemiyor!'

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Erman Toroğlu, maç hakkında değerlendirmelerde bulundu. A Spor’a konuşan Toroğlu’nun mücadeleye dair değerlendirmeler yaparken çok tartışılacak açıklamalar da imza attı... İşte o sözler...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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- Beşiktaş hiç zorlanmadı. Klasik bir Talisca golü gördük yine. Talisca’ya vurdurursan atar golü. Medel de güzel bir gol attı. Doğrusunu yaptı. Talisca’dan yedikleri gol acemice bir gol. Göztepe, Beşiktaş’a karşı iyi bir performans ortaya koyamadı. Demba Ba konusu konuşuldu. Ciklet verirsen çiğnerler. Demba Ba’nın karaktersiz bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Pozisyon icabı o pozisyonu kaçırdı diye gördüm. Konuşulacak konu mudur? Direkten dönen topu da var. Futbolun dışındaki adamlar geliyor sonra futbol bu hale geliyor.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- 2 sene evvel herkes Beşiktaş şampiyon olsun diyordu. Şimdi Beşiktaşlılar hariç kimse Beşiktaş şampiyon olsun demiyor. O zaman aynaya bakacaksın. Beşiktaş rahat oynuyor. Daha da farklı olabilirdi. Medel’in stoper oynama şansı sıfır. Medel uzun bir aradan sonra gol atmış. Bu adam stoper oynamaz, oynayacağı yer orası. Tolgay ile oynar. Atiba ile birlikte oynarlarsa aynı işi yaparlar.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Atiba ile Medel aynı tip iki adam. Atiba uzun boylu. Medel’in hava topu var mı? Eğilerek vuruyor. Eğilip adama vuruyor. Medel hava topuna nasıl vuracak? Atiba uzun, o kısa. Bu adam stoper oynamaz. Orta sahada banko oynar. Necip’ten iyi. Caner de iyi ortalar yapıyor. Caner orta atacağı zaman frene basmıyor. Quaresma ise kendini tatmin ediyor bazen. İkisi arasında farklar var.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Göztepe’den daha farklı bir futbol bekliyordum. Göztepe, tahmin ettiğim gibi çıkmadı. Daha çok basan bir Göztepe bekliyordum. Topla oynama verileri çok önemli değil. Maça baktığında Beşiktaş’ın bariz üstünlüğü var. Ayrıca sahada Talisca varsa serbest vuruşu o atar. Herhalde gideceği için kimseyi kırmak istemiyor. Siz hevesinizi alın diyor herhalde.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Beşiktaş’ın gole en yakın adamı Talisca. Çünkü o bir şey yaparsa farklı şeyler oluyor. Al Talisca’yı Beşiktaş’tan… Gücü yüzde 40 azalır. Ne kadar iddialı söylüyorum. Talisca’nın varlığıyla diğerleri de hareket ediyor. Çakmak gibi. Ateşliyor takımı. Bu benim görüşüm. Talisca varsa Beşiktaş farklı. İnşallah seneye gitmez. Giderse de görürsünüz. Talisca ile Beşiktaş’ın aşısı tuttu. Başkası yerini dolduramaz, olmaz. Karşı takıma tehlike üreten adam Talisca. Diğerleri etrafında iş yapıp, oynuyorlar. Talisca ve saz arkadaşları. Öyle diyelim.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Nasıl bir Türk futbolu bu yahu? Muharrem Usta ağlıyor. Giden başkan ağlıyor, hakem ağlıyor, futbolcu ağlıyor, öteki başkan “En büyük Galatasaray” diyor. Arabesk gibi. Orhan Gencebay çıkıp söyleyecek, batsın bu dünya diye…