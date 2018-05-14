Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Olay sözler... 'Kebapçı Selahattin'in heykeli dikilmeli!'
Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, çarpıcı açıklamalarda bulundu...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Beyaz Futbol programında çok konuşulacak sözler sarfeten Ahmet Çakar, yeni tartışmaların fitilini ateşledi... İşte, Çakar'ın o sözleri...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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- Abdürrahim Albayrak çok sevimli bir insan. Uzun yıllar önce kendisiyle yaşadığım bir anı var. Melek gibi bir adam. Bana göre Galatasaray’ın berabere kalsa bile şampiyon olması demek; yüzde 90 şampiyon olması demek. Seyrantepe’nin müthiş bir atmosferi var tabi. Fatih Terim ve Abdürrahim Albayrak’ın yanında heykeli dikilmesi gereken bir adam var. Düz mantık sistemine konuşuyorum. Heykeli dikilecek adamı Türk insanı belirleyecek. Tudor denilen bir adam. Dışarıda kötü, içeride iyi oynuyor. Tudor’un görevine son veriliyor. Sonra çevreye bakıyorlar kimi göreve getirebiliriz diye. 14 Temmuz 2017, Cuma gününü Cumartesi’ye bağlayan gece saat yarım… Türkiye’nin batısında harika bir semtte bir olay cereyan ediyor. Türkiye, 15 Temmuz’da alçak bir darbe girişiminin tam 364 gün sonrasında Çeşme-Alaçatı’da bir olay cereyan ediyor. Bu olay her şeyi değiştirdi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Belki de hiçbir Türk teknik direktörün yaşamadığı, yaşatamadığı başarıları yaşamış bir adamdır Fatih Terim. Heykelinin dikilmesi de normaldir. Şimdi bir olay anlatacağım. Bahsettiğim kişi; Edirnekapı-Habipler arasında minibüs şöförüydü. Çorabının içinde de sigara taşırdı. İşte o adamın da heykeli dikilmeliydi. O adam Abdürrahim Albayrak'tır. Onun da heykeli dikilmeli.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Terim konusuna ve kırılma anına gelince... Düz mantıkla, Fatih Terim ve yanındakiler bir kebapçıyı bastılar. Kavga çıktı ve 3 ya da 5 gün sonra Fatih Terim, TFF tarafından kovuldu. Daha sonra boşa çıktı. Tudorlu Galatasaray kötü gitti ve Aralık’a kadar geldi. Daha sonra Terim göreve, Dursun Özbek yönetimi tarafından getirildi. Fatih Terim, Milli Takım’da göreve devam etseydi Galatasaray’a getiremezdin. Bana göre Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nin yanına Selahattin Aydoğdu’nun heykelinin dikilmesi lazım.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Fatih Terim’in kollanmaya ihtiyacı yok. 2004’te 5 kurşunla vuruldum. Beni kimin vurduğuyla ilgili 3 ismi verdim. O kayıtlarda duruyor. Ama halen faili meçhul bir konu. Fatih Terim ile ilgisi yok tabi. Terim’e helal olsun. Programdaki arkadaşlarım beni sindirmeye çalışıyorlar. Terim’i kolluyorlar. Yine söylüyorum. Ayıyla dansa kalkarsanız, ne zaman oturacağınıza ayı karar verir.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Galatasaray, yüzde 90 şampiyon oldu. Türkiye’de 4 büyükten 3’ü bir gün geldi ağır acılar çekti. 1987 senesiydi. Vodafone Stadı’nın yerinde İnönü Stadı vardı. Denizlispor’dan sol bek Erol 35 metreden gol attı ve Beşiktaş şampiyonluğu kaybetti. Yıl 1996 yılıydı. Trabzon ile Fenerbahçe oynadı. Fenerbahçe 2-1 kazandı ve şampiyon oldu. 2007 yılında da Fenerbahçe son maçta şampiyonluğu kaybetti. Galatasaray ise şampiyonluğu kaybetmedi. Futbolun ruhani devinimi, artık ne derseniz deyin… Galatasaray da bir gün bunu yaşayacak.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Uyudum ve bir rüya gördüm. Programı İzmir’de bir stüdyoda yapıyoruz. Ben, bir takım adamlarla Galatasaray maçı izliyorum. Rüyamda Galatasaray şampiyonluğu kaçırdı mı bilmiyorum. Ancak; İspanyol bir adamla program yapıyorduk. Sürekli gülüyordu. Ben, Galatasaray şampiyonluğu kaçırırsa güler demem. Bu terbiyesizlik olur. Bu bahsettiğim İspanyol adamı rüyamda görmem enteresan.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Bu şampiyonlukta Fatih Terim kadar, eski başkan Dursun Özbek’in de katkısı var. Bu takım da Tudor’un takımı. Tudor’u göreve getirmek riskti. Daha sonra Fatih Terim gelmeseydi bu sezon şampiyon olmaları çok zordu. Bir örnek vereceğim. Adamın biri taksiye biner. Taksici kaza yapar ve adam gitmek istediği havaalanına yetişemez. Sonra binemediği o uçak düşer. Daha sonra Allah senden razı olsun der. Hayatta böyle şeyler var.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- 20 sene başkanlık yapmış bir insan var. Başarısızlık her sene arka arkaya geliyor. Saha içi başarısızlık, oyuncu transferi başarısızlığı, ekonomik tablo, tüküdürdüğü yalaması konusundaki başarısızlık… Fenerbahçe’de işler iyi gitmiyor. Yeni başkandan ne beklersin? Ali Koç’a bakıyorum. Türkiye’nin en zengin isimlerinden biri. Kredibilitesi yüksek, Fenerbahçe sevgisi tartışılamaz. Ben talibim diyor. Soruyorum Aziz Başkan’a. Ali Koç gibi bir adam çıkmış. Sen halen niye vermiyorsun koltuğu? Senin Ali Koç’ten neyin fazla ki beni seçin diyorsun. Aziz Yıldırım şu anda diretiyor. Senin Ali Koç’tan fazlan nedir? Para mı, tahsil mi… Ne? Aziz Yıldırım’ın onurunu yüce Türk yargısı geri verdi. Fenerbahçe’nin gösterdiği dirayeti bir tek Kurtuluş Savaşı’nda Türk halkı göstermiştir. Diğer kulüplere olsaydı işler farklıu olurdu. Düz mantıkla benim oyum Ali Koç’un olurdu. Ali Koç’a değil de Aziz Yıldırım’a oy atmam için makul sebepler sayın. Taraftarsız insanlarız. Ama oyum olsa öyle olurdu.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Malatyaspor takımında kişi başı prim 200 bin TL diyorlar. Türk Ceza kanunda teşvik olarak geçer. İnşallah gelen cümleler doğru değildir. Malatyaspor takımı küme düşmüyor ki 5 trilyon para geliyor. İyi anlaşılması açısından söylüyorum. Galatasaray başkan adayı Ali Fatinoğlu hakkında kulağıma gelen cümleler inşallah doğru değildir. (Ajansspor)
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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"İleride Allah nasip eder başka bir pozisyona geçersem..." Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Malatyaspor galibiyeti sonrası yaptığı açıklamada başkanlık sinyali verdi. Terim'in açıklamalarını izlemek için videoya tıklayınız...