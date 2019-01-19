Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Olay sözler... 'Katmerli ayıp, bu kavga Beşiktaş'ı vurur!'
Beşiktaş sezonun ikinci yarısına Akhisar galibiyetiyle başladı.
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Beşiktaş'ın galibiyetinden çok maçta bakın ne konuşuyup, tartışıldı... İşte o flaş yorumlar ve sözler...
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GÜNTEKİN ONAY (HÜRRİYET) - Akhisar, Regattin, Serginho, Manu, Josue, Güray ve Cikalellshi ile son derece ofansif bir kadroyla oynadı. Özellikle de Caner’in oynadığı kanattan çok tehlikeli hücumlar yaptılar. Beşiktaş gibi bir takım kalesine 15 şut attırmamalı. Karius gününde olmasa, Akhisarlılar biraz daha becerikli olsa farklı bir skorla karşılaşabilirdik.
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ERMAN ÖZGÜR (FANATİK) - Zaman içerisinde, ceza sahası içerisine Dorukhan ve Ljajiç gibi göbekten, Caner, Quaresma ve Gökhan gibi kenardan top getiren oyuncular varken, Burak Yılmaz’ın uzun zamandır özlenen santrfor profilini sergileyecek bir potansiyeli var. Bunu baltalayabilecek en önemli detay Beşiktaş taraftarı. Eğer Beşiktaş taraftarı, Burak Yılmaz’ın maçın son 10 dakikasında gösterdiği tepki gibi oynadığı ya da oynayacağı oyuna sürekli tepki gösterirse transferi bitmiş bir oyuncu üzerinden takımlarına zarar verebilir.
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MURAT ÖZBOSTAN (SABAH) - Hoca ne dedi: "Ben Burak Yılmaz'a kefilim siz de sahip çıkın. Taraftar Burak'a destek olsun." Bu sözlerden sonra dün gece yapılan protestoların kimseye faydası olmaz. Hele de Beşiktaş'a... Burak'a düşen; sahada gollerini atması ve Beşiktaş'ı hedeflerine ulaştırması... Bu iş dallanıp budaklanırsa zararı Burak değil Beşiktaş görür. Yapılan yuhalamalar sadece Burak'a mı acaba! Ona sahip çıkan hocasını da yuhalıyorsunuz. Ayıp oluyor.
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ZEKİ UZUNDURUKAN (FOTOMAÇ) - Sonunda klasını gösterdi Karius. Dün kalesinde güven verdi, etkili kurtarışlar yaptı. Galibiyette önemli pay sahibi oldu. Adem Ljajic de tam bir 10 numara gibi oynadı Akhisar deplasmanında. Takımı bir maestro gibi yönetti...
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ATİLLA GÖKÇE (MİLLİYET) - Beşiktaş’ın dünkü oyununda maçı kazanma istek ve ihtirası ile birlikte “ısırgan” bir takım kimliği de dikkatimizi çekti. Dorukhan ve Larin’in gollerinde Llajic’in , Gökhan Gönül’ün attığı golde de Quaresma’nın asistleri çok kıymetliydi. Merkezde genç Dorukhan’ın yanı sıra Mirin ve Vida savunma göbeğinde, Q7 ve Lens kanatlarda çok istekli, etkiliydiler. Ancak baskılı oyuna karşılık özellikle ikinci yarıda Akhisarspor’un baskılı oyununda zorlandılar. Karius’un en az 3 golü kurtardığını unutmamak gerekir. Yine de Beşiktaş adına tatil dönüşü çok başarılı bir işbaşıyla neşeliydi.
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OKTAY DERELİOĞLU (TAKVİM) - Skor 1-0'ken Akhisar'ın kontradan yakaladığı pozisyonlarda kalesinde devleşen Loris Karius da Beşiktaş adına dün gecenin ön plana çıkan isimlerindendi. Alman file bekçisi, bir kalecinin takıma verebileceği her şeyi yaptı. Gökhan'ın golüyle farkı iki yapan Kartal, Larin'le fişi çekmeyi bildi.. Beşiktaş, Akhisar'dan 3 puanla dönerek çok önemli bir virajı kayıpsız döndü ve sezonun ikinci yarısı için moral depoladı.
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ALİ ECE (FANATİK) - Mirin bireysel açıdan hiç fena oynamadı ama savunmanın en yenisi de zaman zaman savunmanın eski kolektif hastalıklarından muzdarip oldu. İkinci yarıda Karius’un üç kritik kurtarışının yanı sıra, Adem Ljajiç’in pasörlük kalitesi üç puanı getirdi.
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FATİH DOĞAN (SABAH) - Burak Yılmaz henüz hazır değil. Ancak başlamak istedi. İyi niyetli çalıştı. Beşiktaş'ta Burak'ın sevdiği ara pasları daha çok görmeye başladık. Artarak devam edecek ve Ljajic bu oyunda daha ön plana çıkacak. Beşiktaş çok iyi başladı. Ancak orta sahada boşluk ve dengesizlik var. Rakip topu aldığında çok kolay geçiyor. Burası Beşiktaş'ın üzerinde çalışması gereken zayıf noktası... Ne diyelim 1'i gitti kaldı 16...
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TURGAY DEMİR (FOTOMAÇ) - İlginç bir maçtı, tarihe özel notlar düşüleceği kesin. Kendi oyuncusunu ilk dakikadan ıslıklayanlar, yanlış esame listesi yapanlar v.s. Sonuç olarak Beşiktaş ligin ikinci periyoduna harika bir başlangıç yaptı. Zafere gölge düşüren tek şey, Beşiktaş'ın yatırımını mundar etmeye çalışan bir grup sözde taraftardı!. Yuh!
11/15
KENAN BAŞARAN (HÜRRİYET) - Burak Yılmaz, 11 yıl aradan sonra Beşiktaş formasını yeniden giydi. Maç öncesi tribüne şahsen çağrılmadı. Hatta bazı taraflarca ıslıklandı. Buna rağmen sahaya çıktı ve 64 dakika sahada kaldı. Zaten tüm tepkileri göze alarak imzayı attı. Açıkçası bir meydan okuma. Beşiktaş taraftarının şapkasını önüne koyup düşünmesi lazım. Burak Yılmaz’a tepki dönüp dolaşıp sahadaki takımı vurur. Bence taraftar “Her türlü tepki hakkımız saklıdır” diyerek, protesto haklarını saklı tutmalılar.
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Beşiktaş, Akhisar deplasmanından 3 puanla döndü.
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Siyah beyazlılar sezonun ikinci yarısına moralli başladı.
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Burak Yılmaz, Beşiktaş formasıyla bu sezon ilk maçında 90 dakika sahada kalamadı.
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'Maç başlamadan hatayı biliyorduk!'
Karşılaşmanın ardından konuşan Şenol Güneş, Akhisarspor'un fazla yabancı ile sahaya çıktığını fark ettiklerini dile getirdi.