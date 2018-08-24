Olay sözler! "İkisi de gamsız, ciddiyetsiz..."

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Yazarımız Uğur MELEKE, futbol gündemine dair sorularımızı yanıtladı. İşte Meleke'nin yorumuyla önemli başlıklar...
Haber: Görkem ÇOKSEZEN , Foto: Hürriyet
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Haber: Görkem ÇOKSEZEN , Foto: Hürriyet
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-Gomis'in Galatasaray'dan ayrılışını nasıl yorumlarsınız? 6 milyon Euro'ya gerçekleşen satış sizce Gomis için makul mu?
Asla değil. Son 2 yılda Fransa ve Türkiye gibi iki saygıdeğer ligde 50 gol atmış bir adamı 6 milyona satıyorsanız çok yazık. Sadece Galatasaray'ın değil, ligin de kaybı.
Haber: Görkem ÇOKSEZEN , Foto: Hürriyet
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-Gomis'in ardından Maicon da gidiyordu. Sarı-kırmızılıların stoper ararken Maicon'u elden çıkarmak istemesini nasıl yorumlamalı?
Terim kendisi stoper olduğu için kolay kolay stoper beğenmez. Çabuk stoper sever, Fatih Akyel gibi mesela. Ağır olduğu için Maicon'u zaten tutmuyor.
Haber: Görkem ÇOKSEZEN , Foto: Hürriyet
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Feghouli ve Belhanda Galatasaray'da bekleneni veremeyen, maliyetli oyuncular arasında. Feghouli'nin Arabistan'a gitmesi gündemdeydi ama Belhanda'nın ismi transferde neredeyse hiç zikredilmedi. Bu oyuncular kazanılabilir mi?
İkisi de son derece gamsız. Gomis yerine ikisi birlikte 6'ya satılsaydı Galatasaray büyük iş başardı derdim. Onların kazanılıp kazanılmaması tamamen kendi keyiflerine bağlı. Futbolu tekrar sevmeleri ve ciddiye almaları gerek.
Haber: Görkem ÇOKSEZEN , Foto: Hürriyet
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Fenerbahçe Giuliano ve Josef de Souza'nın satışından epey karlı çıktı. Fenerbahçe bu oyuncuların yerini doldurabilir mi?
Giuliano zaten sezona çok kötü başlamıştı. Gidişi doğal. Yerine o bütçeyle çok da iyi alternatif alınabilir. Souza'nın arkasında zaten Eljif bekliyordu. Cocu oraya iki yönlü bir adam daha alacaktır. Çok doğru iki satış.
Haber: Görkem ÇOKSEZEN , Foto: Hürriyet
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Josef ve Giuliano'nun ayrılmasının ardından Nuri Şahin'in transfer için adı ön plana çıktı. Sizce Nuri Şahin Fenerbahçe'ye faydalı olur mu, gelirse neler katar?
Nuri'nin fiziksel seviyesinin eski ayarında olmadığını görüyorum. Yoksa çok zeki oyuncu.
Haber: Görkem ÇOKSEZEN , Foto: Hürriyet
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Karius herkesin aklında Şampiyonlar Ligi finalindeki kötü performansıyla yer etti. Sizce Alman kaleci Beşiktaş'a faydalı olur mu?
Kesinlikle. On numara bir transfer. Ben Mainz performansını iyi biliyorum, çok maçında yorumculuk yaptım. Ayağı da çok iyidir.
Haber: Görkem ÇOKSEZEN , Foto: Hürriyet
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Negredo kritik anlarda attığı gollerle ön plana çıktı. Negredo'nun satılmasını olumlu buluyor musunuz?
Eldeki santrforlar içinde en iyisi Negredo... Eğer Cenk kalsaydı, elbette satılabilirdi ama şu rotasyonda rolü var.
Haber: Görkem ÇOKSEZEN , Foto: Hürriyet
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Geçen sezon Negredo ve Vagner Love'ın arkasında üçüncü santrfor olan Larin Şenol Güneş'in bir numarası oldu. Sizce santrfor olarak Larin tercihi doğru karar mı?
Negredo-Larin ikilisi bu yıl formayı paylaşırlar. Larin kuvvetli, Negredo zeki. İyi de bir ikili olabilirler.