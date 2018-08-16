Olay sözler! 'Hocalar telefona bakacağına...'

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Mehmet Demirkol, beinSports'ta yine çarpıcı açıklamalar yaptı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Spor yazarı ve yorumcusu Mehmet Demirkol, yayıncı kuruluşta yayınlanan beIN Manşet programında gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi ve şunları söyledi...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Beşiktaş’ın 3 kalecisi var. Kalecilerini dönüşümlü oynatanlar var. Fenerbahçe ve Barcelona da yaptı. Beşiktaş nereye kaleci arıyor? Esas soru bu.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- 1 numaraya mı, yoksa 3 numaraya mı arıyor? Utku ne zaman oynayacak? Bana göre; Utku Yuvakuran’ı 2 numaradan aşağıya düşürmemek lazım. Çünkü öyle alındı. “Utku’yu artık kullanacağız” dediğiniz bir oyuncuyu 3’e düşürmemek gerekiyor.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Harun iyi bir kaleci. Kendisi de kalecilik yaptı. Harun, Bursaspor için simge bir oyuncu. Böyle bir transfer yapmak kolay değil.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Yine Utku’ya geleceğim. Kulübün politikası nedir? Tolga’yı 3’e düşüreceğiz, Utku 2 olacak mı diyorlar? Utku’yu 3 numaraya düşüreceksen kötü yatırım. Şenol Güneş kalecilere dokunabilir, yukarıya çıkarabilir performansını.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Fenerbahçe’nin rakibi Galatasaray değil. Fenerbahçe’nin rakibi Cumartesi ya da Pazar hangi gün oynayacaksa, o hafta Kadıköy civarındaki aktivitelerdir. Konser, yayın…
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Fenerbahçe bununla mücadele etmeli. Saha dışına çıkıldığında ortaktır. Bu işin ürünü maçtır. O maçı satabilmen lazım. Tek taraflı olmuyor. Bu işin ürünü kulüplerin kendisi olsaydı kulüp televizyonları reyting rekoru kırardı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- İngilizler bu işin kralı biziz diyor. Marka açısından böyle. Kepa transferinin verdiği mesaj da bellidir. Bu İspanya’da da var. En yüksek parayı ben veririm diyor. Bu bir gösteri. Pazarlama planı. Sonra defterlere de bakmak lazım tabi ki.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Altyapı hocaları telefona bakacağına çocuklara baksın. Türkiye’de ciddi bir genç nüfus. Milli Eğitim Bakanlıkları ile Spor Bakanlığı’nın birlikte çalışması zaruri. Çocuk mesela; Fenerbahçe’de oynuyor, Kartal’a nasıl gidip gelecek?
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Bir önerim var. Altyapıda iyi hocalarımız var. Spor Bakanlığı’ndan rica ediyorum. Altyapı hocaları, cep telefonuna bakmaktan çocuklarla ilgilenmiyorlar. Çocuklara bakacaklarına telefona bakıyorlar. Klas bir hareket yapıyor, bu hareket uçtu gitti.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Beden Eğitimi dersi, spor dersi olmalı ve gerçekten spor yapılmalı. Kasanın üzerinden takla atmak değildir mevzu. Oynayabilecekleri neler var? Atletizm, basketbol, masa tenisi… Tedariki kolay sporlar. Senelerdir aynı şeyi tekrarlıyorum. İlkokullarda spor dersi olmalı. Çocukların çoğu okumayı bilerek gidiyor artık okula. İyi bir noktaya gelindi.