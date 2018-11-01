Olay sözler... 'Hani Türk hocalar başarılıydı!'

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Spor yazarı ve yorumcusu Mehmet Demirkol'dan yine çok tartışılacak sözler geldi...
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Ünlü spor adamı, beIN SPORTS Haber'de yayınlanan programında Fenerbahçe'nin teknik direktör arayışlarıyla ilgili şu tespitlerde bulundu...
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- Benim burada olmamasını istediğim ve bunu da sürekli olarak söylüyorum zaman zaman, bu yapay kıtlık denen şeyi oluşturmamak lazım. Yani üç kişinin üzerine dönüyor ya her şey, dünyada başka teknik direktör yokmuş, dünyada başka santrfor yokmuş, dünyada başka kaleci yokmuş gibi...
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- Bütün takımlar aynı adamların üzerinde konuşulup duruyor. Bu doğru değil. Kapalı devre bir sistem dönüyor. Aynı hocalar, aynı teknik direktörler, aynı oyuncular dönüp duruyorlar. Bu birilerinin işine yarıyor, birilerinin yaramıyor. Dolayısıyla dışardan yabancı dediğin zamanda yine bir yeri daraltman lazım. 3 tane teknik direktör arasında döndürmen lazım ki, orada bir fiyat yükselsin.
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- Jardim üzerinden gidecek olursak çok başarılı bir dönem geçirdi Monaco'da. Hızlı hızlı takımı toparlayabilen bilen pratik bir teknik direktör. Bu konuda bir itirazım olmaz. Ama şu gün itibariyle Türkiye'yi bilecek, Türkiye'yi tanıyacak tuzağı var ya, 3 tane isim geliyor akla.
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- Aynı tuzağa girmiş oluyorsunuz yine. Türkiye'nin neyini tanıyacak? Türkiye'de Türk teknik direktörler başarılı oluyora geliyoruz bu sefer. Ne yapıyorlar da başarılı oluyorlar? Peki Avrupa şampiyonu olan kaç tane var? Final oynayan kaç tane var? Yarı final oynayan kaç tane var? 1,2,3.. Mustafa hoca, Aykut hoca, Fatih hoca...
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- Çeyrek final oynayan kaç tane var? Yine o kadar. E hani Türk teknik direktörler başarılıydı? Hani başarılıydı yok öyle bir şey. Avrupa'nın en başarısız teknik direktörleri Türk teknik direktörler. Türkiye'de Türkler başarılı olur. Allah Allah... E başka kimse yok mu? Gürcüler gelsin hepsi Gürcü olsun o zaman onlar başarılı olur. Eşit şartlar mı var? Yani Cocu'ya verilen destekle Aykut hocaya veya Ersun hocaya verilen destek aynı mı? Değil... Cocu'nun lobisi var mıydı? Yok. Medyada sıfır. Aynı olur mu hiç? Bir kere eşit değilsin.
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- Fenerbahçe'de kısa ve uzun vadeli bir planlama yapıyor belliki. Koeman ve ekibine kısa sürede başarılı ol görevi verildi. Bu kısa vade ne kadar? Belki cuma gecesine kadar, belki milli takım arasına kadar, belki Trabzon maçına kadar, belki devre arasına kadar, belki yıl sonuna kadar. Öyle geliyor bana. Galatasaray'a yenildi, Alanya'ya yenildi, Trabzonspor'a yenildi. Tutamazsın ki! Ama Galatasaray'ı yendi, Alanya'yı yendi, Trabzon'u yendi.
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- Niye yollayasın ki! Zaten Koeman'ın ekibi kısa vadede şu anda, uzun vadede yoklar. Bu kısa vadede maksimum yıl sonuna kadar diye görüyorum ben. Ali Koç bugün bir şeyler söyler diye bekledim ama çıkmadı. Çünkü soru sponsorluk açıklamalarının dışına çıkacaktı ve bambaşka şeyler konuşulacaktı.
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- Orta vadede ve uzun vadede bir kişiyle birlikte yapacak. Bu Koeman değil. Bu kim? Bu Ersun Yanal ve Aykut Kocaman'da değil. Burada dün ortaya atılan ve daha doğrusu 3 hafta önce ortaya atılan ama dün medyaya yansıyan adaylardan biri Abdullah Avcı olarak gözüküyor. Ya da Comolli'nin çalışmalarında kim gelecek kim gidecek. (Ajansspor)
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Premier Lig'de haftanın asisti Sterling'den!
Manchester City'nin liderliğiyle tamamlanan 10. haftada, haftanın en güzel asisti, Tottenham maçında Riyad Mahrez'e müthiş bir gol pası veren Raheem Sterling'den geldi.