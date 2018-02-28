Olay sözler... 'Git Almanya'da çalış o zaman!'

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Ünlü spor yazarı ve yorumcusu Mehmet Demirkol, NTV Spor'daki Spor Servisi programında gündemi değerlendirdi.
Fotoğraflar: Arşiv
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Fotoğraflar: Arşiv
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Demirkol, NTV Spor'daki Spor Servisi programında gündeme dair düşüncelerini paylaştı. Demirkol, Türkiye'deki teknik direktör sirkülasyonuna yönelik çok çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. İşte Demirkol'un açıklamalarından öne çıkanlar...
Fotoğraflar: Arşiv
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"Galatasaray'da teknik direktör değişikliğinin temel sebeplerinden biri de yeterli kadro derinliğinin olmayışı. Hoca bazı oyunculardan verim almaya çalışırken başına iş açabilir. Muslera çok kötü. Kendi standardında değil. Zaten formunda olsaydı Akhisar Belediyespor maçında o forma giymezdi. Form tutsun diye oynatıldığını düşünüyorum. Muslera'nın karşısındaki her oyuncu artık gol atabileceğini düşünüyor."
Fotoğraflar: Arşiv
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"Türkiye'de teknik direktör konusunda aşırı bir sirkülasyonun olmasının iki nedeni var. Birincisi dolap dönüyor, ikincisi ise yöneticiler maalesef işi bilmiyor. Türkiye'nin 1 numaralı başkanı İlhan Cavcav bir defasında "UEFA Kupası tamamen zarar." demişti bana. Bu insanlar şirketlerini böyle mi yönetiyor Allah aşkına?"
Fotoğraflar: Arşiv
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"Yılmaz Vural, hâlâ Türk futbolunu eleştiriyor. O zaman git Almanya'da çalış kardeşim. Bu sistemin içinde olan ben değilim ki."
Fotoğraflar: Arşiv
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"Türkiye'deki mevcut yapı içinde hakemlerin başarılı olması değil. Üstelik hakemlik müessesesi bizim toplumumuzun genetiğiyle pek uyuşmuyor. Çünkü yoruma çok açık bir alan."
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"Biz Mariano’yu neden beğendik? Çünkü hücumu kuruyordu. Biz bu hücumu kurarken savunma zaafını göremiyorduk. Mariano’nun açığını Ndiaye kapatıyordu. Şimdi arkayı toparlayacak oyuncu yok."
Fotoğraflar: Arşiv
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"Talisca’nın geldiği gün, 1 sene sonrası için Monaco ile anlaştığı söyleniyordu. Bu transfer 1 yıl daha uzadığı için Beşiktaşlılar sevinmişti. Talisca için 30 Mayıs’ta Beşiktaş 21 milyon Euro’yu yatırdı diyelim, bu neredeyse kumar… Sonra Dünya Kupası var, yapacaklarıyla birlikte 2 gün sonra 80 milyon Euro olabilir. Kötü senaryo; Beşiktaş üçüncü oldu, Dünya Kupası’na çağrılmadı, yeni bir teknik direktör geldi ve onu kulübeye gönderdi. O zaman ne olacak?"
Fotoğraflar: Arşiv
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