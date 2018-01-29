Eski hakem ve Beyaz TV yorumcusu Ahmet Ã‡akar Ã§arpÄ±cÄ± aÃ§Ä±klamalar yaptÄ±.
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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HaftanÄ±n karÅŸÄ±laÅŸmasÄ± olan Trabzonspor, FenerbahÃ§e maÃ§Ä± ve SÃ¼per Lig'de geride kalan haftayla ilgili flaÅŸ yorumlarda bulunan Ahmet Ã‡akar ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi...
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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- Bu Aykut Kocaman denen sÃ¶zde antrenÃ¶r, sÃ¶zde teknik direktÃ¶r futbol sekreteri, Ä°smail KÃ¶ybaÅŸÄ± ve Hasan Ali KaldÄ±rÄ±m'Ä± sahaya koyuyor, kulÃ¼bede ise Valbuena ve Soldado var. Sen hoca falan deÄŸilsin, FenerbahÃ§e dÃ¼ÅŸmanÄ±sÄ±n ve IQ seviyen de Ã§ok dÃ¼ÅŸÃ¼k. Sen kÄ±skanÃ§sÄ±n, sen Ã§ekemiyorsun, sen nasÄ±l Valbuena'yÄ± bu ÅŸekilde eleÅŸtirirsin.Â Alex efsanesini sÃ¶ndÃ¼ren sensin, Valbuena'yÄ± Ã§ekemeyen sensin, sen habissin, sen FenerbahÃ§e'ye layÄ±k deÄŸilsin. Aykut Kocaman'Ä± Milli TakÄ±m hocasÄ± yapÄ±n, Cenk Tosun, Burak YÄ±lmaz'Ä± falan Ã§aÄŸÄ±rmaz. Bu isimleri Ã§aÄŸÄ±rmama sebebi futbolla ilgili olmaz Ã§ocuklukta yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bir takÄ±m rahatsÄ±zlÄ±klar kompleksler nedeniyle yÄ±ldÄ±z oyuncularÄ± oynatmÄ±yor.Â
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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- Aykut Kocaman, Veliefendi'de yarÄ±ÅŸlara hazÄ±rlansÄ±n, en asil atÄ± koÅŸturmaz eÅŸÅŸek at ile yarÄ±ÅŸ kazanmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±r. At antrenÃ¶rÃ¼ seyisleri sakÄ±n yabana atmayÄ±n, zor bir iÅŸtir her zaman iÃ§in. AtlarÄ±n her ÅŸeyiyle ilgilenirler, ne yedi ne iÃ§ti, nasÄ±l koÅŸtu, hepsine bakarlar.Â Buradan Aykut Kocaman'a geliyorum, sen teknik direktÃ¶r deÄŸil, sen futbol sekreteri falan deÄŸilsin sen seyissin! Eski baÅŸkan Dursun Ã–zbek'e Rasim Ozan KÃ¼tahyalÄ±'ya penguen dediÄŸinde Ertem Åžener gÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼, ÅŸimdi Aykut Kocaman'a seyis dedim diye, Ertem Åžener mÃ¼dahale ediyor rahatsÄ±z oluyor.
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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- Aykut Kocaman, yÄ±llar Ã¶nce Ã§ok Ã¶nemli dÃ¼nya yÄ±ldÄ±zÄ± bir oyuncu geldi, adÄ± Hleb ve bu Aykut Kocaman yine bu ismi de oynatmadÄ±. Ruhi bir sÄ±kÄ±ntÄ± ve travmaya baÄŸlÄ± bir kÄ±skanÃ§lÄ±k yaÅŸÄ±yor diyebliriz. Fatih Terim yÄ±ldÄ±z oyuncularÄ± yÄ±llarca idare etmiÅŸtir, Åženol GÃ¼neÅŸ'te aynÄ± ÅŸeyi yapmÄ±ÅŸtÄ±r ama Aykut Kocaman yapamÄ±yor.
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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- Ali PalabÄ±yÄ±k, Ã§ok bÃ¼yÃ¼k hatalar yaptÄ±, Alper'e yapÄ±lan hareket kÄ±rmÄ±zÄ±, Fernandao'nun pozisyonu yine kÄ±rmÄ±zÄ± bunlarÄ±n hiÃ§birini Ã§alamadÄ±. Alper'in pozisyonuna kÄ±rmÄ±zÄ± kart Ã§Ä±kartamadÄ±ÄŸÄ±n iÃ§in 2. yarÄ± Fernandao'nun hareketlerine de kÄ±rmÄ±zÄ± kart Ã§Ä±kartamadÄ±n. Ali PalabÄ±yÄ±k, sen bÃ¶yle her ÅŸeyden etkilenirsen, futbolcularÄ±n yÃ¶neticilerin kucaÄŸÄ±nda hakemlik yaparsÄ±n.
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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- Vagner Love iyi futbolcu ona hiÃ§ lafÄ±m yok ama yaptÄ±ÄŸÄ± profesyonel hÄ±rsÄ±zlÄ±ktÄ±r. Hasan Ã‡avuÅŸoÄŸlu da bunu sÃ¶ylÃ¼yor sÃ¶ylediÄŸi her ÅŸey yalan diyor. Vagner Love, geÃ§miÅŸte ekmek yediÄŸi yere neden ihanet ediyor? Neden Alanyaspor'u twitterdan satÄ±yorsun? AlacaklarÄ±n varsa FIFA'ya gidersin, neden buradan yazÄ±yorsun? Vagner Love, bence biraz paragÃ¶z bir futbolcu, kendisine bu konuda Ã§ok fazla gÃ¼venmiyorum.