Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Olay sözler! 'Fatih hocayı anlayamıyorum, nasıl dayanıyor...'
Galatasaray, Gençlerlerbirliği'ne yenildi eleştiri okları Fatih Terim'e çevrildi...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Sarı kırmızılıların hocasını eleştirenler arasında eski oyuncusu Tugay Kerimoğlu da vardı... Galatasaray efsanesi maçla ilgili yaptığı yorumlarda şu ifadeleri kullanırken, yıldız futbolcuyu da hedef aldı...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Senelerdir Başakşehir'i kontratağı iyi oynayan takım demedik mi bu ülkede? Aynı şeyleri yine yaşayacak demek ki. Bu sıkıntılar önümüzdeki hafta sonu da aynı şekilde yansıyacak diye düşünüyorum. Geçmiş olsun diliyorum. Bunlar olağan şeylerdir şampiyonluk yolunda. Ama buradan bir ders çıkarıp, tabii ki kendi aralarında oynayacakları maçlar var o maçların sonçları nereye yansıyacaktır hepsini bekleyip göeceğiz.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Bir artı parantez de Fatih hocaya. Eğer bu kadar tecrübeli bir teknik direktörseniz Belhanda'ya 60 dakika nasıl dayanıyorsunuz ben burada hayret ediyorum. Anlayamıyorum hocayı. Adam sahada yok! Bilmiyorum yani seyredenlerde benle aynı fikirdedir. Oyun içinde çok fazla etkili olamayan herkesin beklentisi olan bir oyuncudan çıkarken bile üzülür, kendine bir tepki verir. O da yok.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Beklentisi yok demek ki bu ülkede kendinden. Olmadığı zamandan 60 dakika size burada sabrediliyor. Bu sabrın karşılığında siz hiçbir şey yapmıyorsunuz, etkili değilsiniz. Galatasaray takımına baktığında biz her zaman ne diyoruz? Ayağa pası iyi oynayan, çabuk oynayan, hareketli oyunu iyi seçen.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Sinirleniyorum. Şundan dolayı sinirleniyorum; Hizmet ettiğim bir kulüpte bir insanların bu kadar duygusuzca olmalarını kabullenemiyorum. Böyle bir düşünce olan futbolcu yani bana açıklayın. Size bir değer veriliyor, bu ülkeye geliyorsunuz, bir isminiz var, bir markanız var siz? 60 dakika sahada yoksunuz!
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Biz hep şunu diyoruz; düşen takım geri çekilir, topun arkasında bekler, atarsa bir tane atar ve bir bakarsın sezon sonunda ligde kalmış. Bunu büyük takım yaptığı zaman niye eleştiriyoruz o zaman? Buna da ugün yapması lazım Galatasaray'ın. Ümit hoca ne demiş? Dörtlü başlamış, demiş ki kanat oyuncularına gel burayı beşleyelim. 5-4-1'e dönmüş ve bunda da başarılı olmuş. Doğruyu da hakkı olanı da hakkına verelim yani. Bu insan bir hafta boyunca çalışmış. Ümit hocanın ne hakkı varsın onu da verin. (Ajansspor)
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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"Liderliği kaybettik, şampiyonluğu değil!" Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, maçın ardından taraftarlardan özür diledi. İzlemek için videoya tıklayınız...