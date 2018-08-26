Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Olay sözler... 'F.Bahçe futbolcusu buysa çok acı!'
Sarı lacivertliler ikinci yenilgisini Göztepe'den aldı.
Fotoğraflar: Süleyman ARAT / A.A. / DHA / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Fotoğraflar: Süleyman ARAT / A.A. / DHA / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Benfica'ya elenip Şampiyonlar Ligi'ne veda eden ve Malatyaspor mağlubiyetinin ardından Göztepe deplasmanından da eli boş dönen Fenerbahçe ağır sözlerle eleştirildi. Hedefte ise birkaç futbolcu vardı. Spor yazarları ise şu değerlendirmeleri yaptı...
Fotoğraflar: Süleyman ARAT / A.A. / DHA / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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UĞUR MELEKE (HÜRRİYET) - Fenerbahçe’de Giuliano satıldı, Valbuena ilk 11’deki yerini kaybetti. Mehmet Ekici forma istikrarı bulamadı. Farkında mısınız bilemiyorum, hemen hemen bütün duran toplar Hasan Ali Kaldırım’a kaldı. Hasan Ali’nin iyi niyetli çabasını takdir ediyor, saygı duyuyorum. Ancak bir büyük takım şampiyonluğa oynuyorsa duran toplardan daha fazla üretim almalı. Bunu da duran topun başına geçecek kaliteli ayaklarla sağlayabilirsiniz. Korner oluyor, Hasan gidiyor. Çaprazdan frikik kazanılıyor, Hasan gidiyor. Karşıdan pozisyonlarda bile Hasan orada! Mehmet Ekici sırf duran top kalitesinin artması için bile ilk 11’e kazandırılmaya çalışılmalı. Eljif Elmas da idmanlarda özellikle duran top çalışmalı.
Fotoğraflar: Süleyman ARAT / A.A. / DHA / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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EDİZ SIRAPINAR (MİLLİYET) - Belki köprünün altından daha çok sular geçecek ama görüntü hiç de iç acıcı değil... Eksikleri gidermek, taraftarın yeniden gözüne girmek, futbolun gereklerini yerine getirmek ne kadar zaman alacak göreceğiz. Ama trenin kaçtığı da unutulmamalı... Şu bir gerçek ki solist detone, sazlar da akortsuz olunca Fenerbahçe’nin tatsız görüntüsü hiç değişmiyor... Takım bir türlü ritim tutturamıyor... Onca çabaya, koşuya rağmen organizasyon sıfır. Durum böyle olunca uyumsuz, kararsız, etkisiz ve verimsiz bir Fenerbahçe çıkıyor karşımıza...Göztepe önünde bir kez daha gördük ki, bireysel beceriler de yetersiz, takımın toplam oyun kalitesi de...
Fotoğraflar: Süleyman ARAT / A.A. / DHA / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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İLKER YAĞCIOĞLU (TAKVİM) - Hala F.Bahçe'nin zamana ihtiyacı olduğunu söyleyebiliriz. Geçen seneye baktığımız zaman Fenerbahçe takım savunmasına öncelik veriyordu. Ve Geçen sene takım savunmasına önem verdiğini görüyorduk ve ne oynadığını anlayabiliyorduk. Bu sene ise ne defansif ne de ofansif yönü ağır basıyor diyemiyorum. Üst üste iki deplasman ve alınan iki mağlubuiyet ve kaybedilen 6 puan… Bu da daha sezon başında eleştirileri ve soru işaretlerini beraberinde getirecektir.Israrla aynı şeyi söyleyeceğim. Reyes, Frey'in oynayacağını, bunun yanında Marco Fabian'ın transfer edileceğini düşünürsek ilerleyen haftalarda çok daha iyi bir F.Bahçe izleyebiliriz. Tabi o zamana kadar puan farkı iyice açılıp iş işten geçmezse.
Fotoğraflar: Süleyman ARAT / A.A. / DHA / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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ERSİN DÜZEN (VATAN) - Cocu’nun zamana ihtiyacı var. Ancak, 11’ler ve hamlelerinde sorun olduğu kesin. Takımın iyi oynamadığını gördüğü halde değişiklikleri geç yaptı. Özellikle M.Ekici hamlesi! Kadıköy'de F.Bahçe taraftar katkısıyla maç kazanabilir ancak son 2 deplasman performansı gelecek için umut vermiyor. Sadece bireysel performanslar değil, takım bütününe bakıldığında bu kadar geniş alanda rakiplerinize asla “büyük takım” olduğunuzu kabullendiremezsiniz!
Fotoğraflar: Süleyman ARAT / A.A. / DHA / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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RÜŞTÜ REÇBER (HÜRRİYET) - Slimani her geçen hafta iyiye gidiyor. Eljif Elmas’ın güveni oynadıkça yerine geliyor. Genç oyuncu dün akşam bir hayli iyiydi. Alper Potuk çok zorladı kendini.. Hasan Ali beklentilerin altında. Dirar çok koşuyor mücadele ediyor ama gelen iki toptan birini rakibe veriyor. Ayew’den hala bir şeyler bekliyorum. Dün Cocu o kadar süre nasıl dayanabildi çözemedim. Oyun olarak hızlı hücum yapamıyor, yapsa bile eksik kalıyor. Fenerbahçe, ikinci topları almada da sorun yaşıyor. Topa sahipken de topsuz oyunda da rakibi etkisiz bırakamıyorlar. Rakip pres yaptığında pasla cevap verip rakibin oyununu bozamıyorlar. Ayrıca pozisyonları değerlendirmede sıkıntı yaşıyorlar. Bu sorunlara Cocu hızlıca çözüm bulmalı. Tabii oyuncu değişiminin yaşandığı bu sürecin zaman alacağı da kesin..
Fotoğraflar: Süleyman ARAT / A.A. / DHA / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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OKTAY DERELİOĞLU (TAKVİM) - Fenerbahçe mevcut görüntüsü ile Aykut Kocaman'ın takımından bir hayli geride. Göztepe karşısında sahada bir amacı olmayan bir takım vardı. Kondisyon olarak da oldukça zayıf bir Fenerbahçe gördüm. Geriye dönüşlerde oldukça zorlandılar. Yeni transferlerden Slimani bir şeyler yapmaya çabalasa da istediği pasları alamayınca gerekli katkıyı yapamadı.Fenerbahçe ilk 3 haftadaki oyunu ile taraftarına umut vermedi. Transferin son günlerinde bu takıma çok kaliteli 3 oyuncu transfer edilmezse Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışındaki rakipleri Galatasaray, Beşiktaş ve Başakşehir'le rekabet etmekte zorlanacağını düşünüyorum.
Fotoğraflar: Süleyman ARAT / A.A. / DHA / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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ERCAN GÜVEN (MİLLİYET) - İşte size “yeni” Fener!.. Sahi, eskisinden ne farkı var? Kadıköy’de dolan tribünleri mi? Dikkat... Başarılı olamayan takımlar için dolu tribünler avantaj değil sorun haline gelir bir süre sonra. Başarı da topun üç direk arasından geçmesidir. Gelenler, gidenler, ümitler, hikayeler değil. Kimi, neyi eleştirmek mümkün bu koşullarda. Ne takım belli, ne sistem. Bırakın maç kazanmayı, maçı neden ve nasıl kaybettiğini anlamak, kaybetmesini eleştirmek için bile takımın ortaya çıkmasını beklemek zorundayız hepimiz. Buluşma yeri Kadıköy Fenerbahçe durağı!
Fotoğraflar: Süleyman ARAT / A.A. / DHA / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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RIDVAN DİLMEN (SABAH) - Göztepe'nin oyununda geçen haftaki Galatasaray maçından eser yoktu. Bu Fenerbahçe için acı bir şey… Vasat Göztepe, Fenerbahçe'yi yendi. İyi oynamamasına rağmen iyi mücadele ederek önemli bir 3 puan aldılar. Fenerbahçe'nin asıl sorunu şu; oyun içinde dünyanın en zor bulmacaları var! Her an her şeyi yapabilir. Topla giderken düşebilir, topla giderken acayip gol atabilir.. Alper, Isla, Dirar ve Ayew gibi… Oyuna konsantrasyonları son derece düşük oyuncular. Geçen yılki deplasman performansı geleneğin dışında çok fazlaydı. Kadıköy'deki performans ise yine geleneğin dışında son derece düşüktü. Yetenekli oyuncuyu kazanmak yeteneksiz oyuncuyu kazanmaktan daha iyidir. Valbuena çok yetenekli ama temposu düşüktür. Bazı oyuncular yeteneksizdir ama çok koşuyordur. Her ikisini birden Fenerbahçe'de bulmak çor zordur. Valbuena kolay bir oyuncu değildir. Ancak Alper ve Dirar'la kaybedeceğine Valbuena ile kaybet.. Valbuena'yı kazan çünkü problem çözen bir oyuncu…
Fotoğraflar: Süleyman ARAT / A.A. / DHA / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Göztepe-Fenerbahçe maçından çarpıcı kareler...
Fotoğraflar: Süleyman ARAT / A.A. / DHA / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Fotoğraflar: Süleyman ARAT / A.A. / DHA / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Fotoğraflar: Süleyman ARAT / A.A. / DHA / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Fotoğraflar: Süleyman ARAT / A.A. / DHA / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Fotoğraflar: Süleyman ARAT / A.A. / DHA / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Fotoğraflar: Süleyman ARAT / A.A. / DHA / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Fotoğraflar: Süleyman ARAT / A.A. / DHA / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Fotoğraflar: Süleyman ARAT / A.A. / DHA / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Fotoğraflar: Süleyman ARAT / A.A. / DHA / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Fotoğraflar: Süleyman ARAT / A.A. / DHA / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Fotoğraflar: Süleyman ARAT / A.A. / DHA / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Fotoğraflar: Süleyman ARAT / A.A. / DHA / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Fotoğraflar: Süleyman ARAT / A.A. / DHA / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Fotoğraflar: Süleyman ARAT / A.A. / DHA / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Fotoğraflar: Süleyman ARAT / A.A. / DHA / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Fotoğraflar: Süleyman ARAT / A.A. / DHA / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Fotoğraflar: Süleyman ARAT / A.A. / DHA / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Fotoğraflar: Süleyman ARAT / A.A. / DHA / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Fotoğraflar: Süleyman ARAT / A.A. / DHA / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Fotoğraflar: Süleyman ARAT / A.A. / DHA / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Fotoğraflar: Süleyman ARAT / A.A. / DHA / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Fotoğraflar: Süleyman ARAT / A.A. / DHA / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Fotoğraflar: Süleyman ARAT / A.A. / DHA / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Fotoğraflar: Süleyman ARAT / A.A. / DHA / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Fotoğraflar: Süleyman ARAT / A.A. / DHA / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Fotoğraflar: Süleyman ARAT / A.A. / DHA / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Fotoğraflar: Süleyman ARAT / A.A. / DHA / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Fotoğraflar: Süleyman ARAT / A.A. / DHA / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Fotoğraflar: Süleyman ARAT / A.A. / DHA / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Fotoğraflar: Süleyman ARAT / A.A. / DHA / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Fotoğraflar: Süleyman ARAT / A.A. / DHA / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Fotoğraflar: Süleyman ARAT / A.A. / DHA / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Fotoğraflar: Süleyman ARAT / A.A. / DHA / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Fotoğraflar: Süleyman ARAT / A.A. / DHA / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Fotoğraflar: Süleyman ARAT / A.A. / DHA / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Fotoğraflar: Süleyman ARAT / A.A. / DHA / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Fotoğraflar: Süleyman ARAT / A.A. / DHA / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Fotoğraflar: Süleyman ARAT / A.A. / DHA / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Fotoğraflar: Süleyman ARAT / A.A. / DHA / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Fotoğraflar: Süleyman ARAT / A.A. / DHA / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Fotoğraflar: Süleyman ARAT / A.A. / DHA / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Fotoğraflar: Süleyman ARAT / A.A. / DHA / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Fotoğraflar: Süleyman ARAT / A.A. / DHA / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Fotoğraflar: Süleyman ARAT / A.A. / DHA / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Fotoğraflar: Süleyman ARAT / A.A. / DHA / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Fotoğraflar: Süleyman ARAT / A.A. / DHA / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Fotoğraflar: Süleyman ARAT / A.A. / DHA / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Fotoğraflar: Süleyman ARAT / A.A. / DHA / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Fotoğraflar: Süleyman ARAT / A.A. / DHA / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Fotoğraflar: Süleyman ARAT / A.A. / DHA / Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Fotoğraflar: Süleyman ARAT / A.A. / DHA / Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Fotoğraflar: Süleyman ARAT / A.A. / DHA / Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Fotoğraflar: Süleyman ARAT / A.A. / DHA / Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Fotoğraflar: Süleyman ARAT / A.A. / DHA / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Fotoğraflar: Süleyman ARAT / A.A. / DHA / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Fotoğraflar: Süleyman ARAT / A.A. / DHA / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Fotoğraflar: Süleyman ARAT / A.A. / DHA / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Fotoğraflar: Süleyman ARAT / A.A. / DHA / Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Fotoğraflar: Süleyman ARAT / A.A. / DHA / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Fotoğraflar: Süleyman ARAT / A.A. / DHA / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Fotoğraflar: Süleyman ARAT / A.A. / DHA / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Fotoğraflar: Süleyman ARAT / A.A. / DHA / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Fotoğraflar: Süleyman ARAT / A.A. / DHA / Kaynak: Hürriyet Arşiv