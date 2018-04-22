Olay sözler! 'Eğer kumpas ortaya çıkarsa...'

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray maçı hakkında ünlü yorumcu Erman Toroğlu, A Spor ekranlarında yorumlarda bulundu... Ancak, en ses getirecek açıklamaları olaylı derbi içindi...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Eski hakem ve yorumcu Erman Toroğlu, olaylı derbiyle ilgili polisin bulgularının çok önemli olduğunu ve bunların karara etki edeceğini ifade ederek hem tartışmaları süren derbi hem de Galatasaray-Alanyaspor maçı için şöyle konuştu...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Maçın adamları Muslera, Sinan Gümüş, 1 numaralı yardımcı hakem. Bana göre ofsayt değil pozisyon hem kırmızı kart hem de penaltı. Yanlarım ağrıyo. İnşallah doğru karar vermişti. Hem alt sıraları hem üst sıraları etkiliyor. Muslera kırmızı kart görür. Çok basit ama o bayraklar çok önemli.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Galatasaray çok enteresan bir maç aldı. Bu maçı alamasa Fatih havluyu atardı. Beşiktaş maçı da farklı olurdu. Serdar Aziz'in penaltıya sebep olduğu pozisyonda savunma anlayışı yanlış. Mariano'nun hatası var tamam ama Serdar Aziz adamla omuz omuza devam etse sorun olmayacak. Serdar ayağını kaldırana kadar vakit kaybediyor ve oyuncu araya giriyor.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Gölgeye baktığınız zaman çok büyük fark yok. Yakın olduğu için size kopya verebilir. Yardımcı hakem tam doğru yerde ise bunu çözer. Ben bunu ilk gördüğüm zaman ofsayt değil dedim. Şimdi de buradan ofsayt değil dedim, Hakem ofsayt bayrağını kaldıramasa Muslera'nın yaptığı kırmızı kart ve penaltı olacaktı. Maçın kaderini aynı zamanda ligin kaderini değiştirecek pozisyon.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Olaylı derbide hakem üzerine düşen vazifeleri doğru işletti. Çağırdı kojuştu bir kez daha konuştu ve bir hak kaldı. Karşı köşede bir kez daha atıldı gitti geldi Mete Kalkavan ama olmadı. Burada hakemin imdadına kale arkasında çıkan olaylar yardım etti. Oradan sıçrayınca Şenol hoca yere düştü böyle maçın dedi soyunma odasına giderken yine düştü ve hakemin ekmeğine yağ sürdü.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Olay burada hakemin hatta TFF elinden çıktı adli bir vaka oldu. Akşam bir yere gittim. Fenerbahçe formalı bir grup vardı. Biz her stada girişte hep aranırdı bu maçta hiç aranmadık. Bunu söyleyen maça giden seyirci. Burası tuhaf. Bu işin içinde kumpas varsa bunların cep telefonları, kendi aralarında konuşmaları çok rahat ortaya çıkar. Nasıl bir karar alır o zaman TFF. 1-Maçı yeniden oynatır. Seyircisiz oynatır. 2-Tatil olduğu ve 0-0'dan devam eder. Maç yeniden başlarsa kartlar geçerli olmaz. Maçın geri kalan kısmı oynar. Eğer polis bu işi çıkarırsa diğer iki şık kalır. (Ajansspor)