Olay sözler: Comolli'yi yenmeye çalışıyor!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Bu maçın ardından yazarlarımızdan Uğur Meleke ve Rüştü Reçber değerlendirmelerde bulundu.
2/16
Rüştü Reçber
Savunma hataları ile ilgili bir sunum yapılsa F.Bahçe bu konuda lider olur. Bazen şaka gibi geliyor insana bu kadar basit hatalar nasıl yapılır diye.
3/16
Fenerbahçe geçen hafta Beşiktaş karşısında, belki de 20-30 yılda bir izleyebileceğimiz bir maç oynadı. 3-0’dan geri dönüşleri ve onurlu bir duruş sergilemeleri takdire şayandı. Rakibe saygı duyulacak, iş ciddiye alınacak, motivasyon ve konsantrasyon üst seviyede olacak... Geriye kaldı hocanın dediklerini sahada uygulamak.. Fenerbahçe’nin en çok zorlandığı olay, böyle müsabakalara, büyük maçlardaki gibi hazırlanamayışı ve iyi futbol oynayamayışı. Taraftar zaten her türlü şartta destek için hazır bekliyor.
4/16
Yeter ki onların beklentilerine biraz cevap verilsin. Tıpkı geçen haftaki derbide olduğu gibi... Rizespor ligin son 6 haftasında müthiş bir çıkış yakaladı. İlk yarıda aldığı sonuçlarla düşmenin en kuvvetli adayı iken, küme düşme hattının üstüne çıkmayı başardı. Ama kendileri için tehlike hâlâ devam ediyor. Asıl önemlisi oynadıkları futbol ve sahada ortaya koydukları karakteristik duruş.
5/16
Bununla beraber devre arası yapılan nokta transferlerin takıma olan katkılarını da bu haftaya kadar net bir şekilde gördük. Tabii burada yapılan transfer planlamasının doğruluğu da ortaya çıkıyor.
6/16
HATAYA MEYİLLİ TAKIM
Coşkulu, istekli ve ateşli bir taraftarın önünde başlayan maçta daha ‘Acaba nasıl bir oyun olacak?’ diye düşünürken Rize’nin golü geldi. Gol de duran toptan oldu. Fenerbahçe ne çektiyse sezon başından beri defansif pozisyon yanlışlıklarından çekti. Tıpkı yenilen ilk goldeki gibi. İstekli olmak, agresif hareket etmek koşmak ve mücadele etmek bazen yetmez. Eğer pozisyon bilgisi eksik olursa hataya meyilli bir takım haline gelirsin. Her şey mükemmel iken maça 1-0 geride başlamak Fenerbahçeli futbolcuların iştahını hiç kesmedi, aksine daha da artırdı. Kurdukları baskılı oyunda bulmaları gereken tek şey pozisyonlardı.
7/16
HÜCUMDA GEREKSİZ TELAŞ
Fenerbahçeli futbolcular 1-0 geriye düştükten skoru lehlerine çevirmek için çok uğraştılar. Orta alandaki baskılı futbol iyiydi. Fakat hücum bölgesindeki telaşlı oyun birçok şeyin önüne geçti.. Ama golü de yine duran toptan Serdar Aziz’le buldular. Bu golden sonra kurulan baskı fazla pozisyon getirmese de, nihayetinde Soldado ile öne geçmeyi de bildiler.
8/16
RİZE ‘TAŞ GİBİ TAKIM’ OLMUŞ! TEBRİKLER
Devre biterken Rizespor’un 10 kişi kalması F.Bahçe’nin sahip olduğu avantajlara bir yenisini eksikledi. Eksik kalan rakibine karşı fazla olduğunu hissettirmenin yolu, top neredeyse orada kuracağın baskıdan geçer. Fenerbahçe ikinci devre bunu yapmaya belki çalıştı ama inanılmaz pas hataları yapmaları maçı zora soktu. Her çıkışta, her atakta topu rakibe teslim ettiler. Bu zaafın üzerine topsuz oyunda zayıf kalmaları da eklenince kalelerinde ikinci golü gördüler.
9/16
Defans hataları ile ilgili bir sunum yapılsa Fenerbahçe bu konuda sanırım lider olur. Hakikaten bazen şaka gibi geliyor insana bu kadar basit hatalar nasıl yapılır diye? F.Bahçe’deki bu dengesiz gidişat devam ederse, taraftara şartlar ne olursa olsun rahat bir maç izlettiremeyecekler gibi görünüyor. Rizespor’u tebrik ediyorum. Hani derler ya; taş gibi takım. Gerçekten de öyle olmuşlar.
Maçın adamı: Valbuena.
10/16
Uğur Meleke
İki takımın transfer tabloları çok şey anlatıyor. Dünkü maçların gidişatını, golleri, tabelayı bir yana bırakıp öncelikle şu detayın altını çizmek gerek: Dün peş peşe iki büyük takımı, iki Anadolulu’ya karşı izledik. Size bu 4 takımı güçlüden güçsüze listeleyin desem, herhalde sıralama yapmakta çok zorluk çekersiniz!
11/16
Dün öyle iki maç oynandı ki, dört takımın dördü de 3 puanı hak ettiğini söyleyebilir inanarak. Özellikle Rize’yle F.Bahçe’nin transfer tabloları çok şey anlatıyor: Rize 11’inde bu sezon transfer edilmiş 8 futbolcu oynuyor. Hemen hepsi taş gibiler. F.Bahçe’ninse yazın transfer ettiği 11 oyuncudan hiçbiri dün 11’de değil. Comolli’nin transferde başarısı 11’de 0... Hatta sadece dördü kulübedeler, yedisi ortalıkta bile yoklar! Sanırım F.Bahçe kulüp tarihinde bunun başka bir örneği görülmemiştir.
12/16
Bu başarısız transfer planlaması, F.Bahçe’nin en büyük darbeyi orta sahada almasına neden oldu. Dün ilk 11’de Topal’ın yanında 2 devre arası transferi görev alıyor ama Tolgay da, Zajc da çeşitli sebeplerle yüzde yüzle oynayamıyorlar. Tolgay kendini bir an önce tribünlere kabul ettirmek için ekstra yapmaya çalışıyor, bazen basiti de yapamıyor. Zajc da çok kaliteli işler yapıyor ama şaşkın. Her topu dikine oynamak istiyor, asist arıyor ama bu da top kaybı yapmasına neden oluyor. F.Bahçe’nin 10’a 11’ken bile orta sahasının bu kadar geçirgen olmasının sebebi bu.
13/16
Dün F.Bahçe nüanslarda öndeydi, daha fazla yetenekli oyuncusu vardı ve kazandı ama takımı 50 dakika eksik oynamasına rağmen muazzam bir taktik plan dersi veren Buruk’u tebrik etmek gerek. 2 yıl önce Lucescu’yla anlaşılma aşamasındayken “Lucescu-Buruk ikilisi neden düşünülmüyor” diye yazmıştım. Buruk o günden bugüne üzerine koyarak gidiyor.
14/16
İKİ YANLIŞ TERCİH
Maçta birçok iyi ve kötü var ama iki tecrübeli oyuncunun iki tercihini diğerlerinden ayırmak gerek: Birisi, 42’nci dakikada Ukraynalı milli sağ bek Morozyuk’un ikinci sarısı. Kaleye 80 metre mesafede rakibini çekerek bu kartı görmek akıl almaz. Diğeri de Volkan’ın 52’de ceza alanı dışına kolları havada çıkışı. Büyük şans eseri top omzuna çarptı ama çıkış tercihi çok yanlış.
15/16
60 BİN EURO’LUK SOL BEK
Rize’nin 11’inde devre arası gelen 6 oyuncu vardı. Savunma dörtlüsünün tamamı ocakta geldi ve ilk 6 maçta 2 gol yenen süper bir seriyle bu maça çıktılar. Sağ bek Morozyuk kiralık, stoperlerden Abarhoun 250 bin Euro, Awaziem kiralık, sol bek Melnjak 60 bin Euro’ya getirilmiş. Melnjak’ın hücum performansı gecenin sürprizi. İlk yarıyı geçirdiği Sloven Ligi’nde 4 gol-3 asistle oynamış. Avrupa Ligi ön elemelerinde 2 gol atmış genç adam. Ve sadece 60 bin Euro’ya Rize’ye gelmiş. Milli yıldız Marko Rog’un da kuzeni. Önemli transfer başarısı.Maçın adamı: Melnjak.