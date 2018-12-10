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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
Fotoğraflar: Süleyman ARAT / Kaynak: Hürriyet Arşiv
10 Aralık 2018 - 10:58,

Olay sözler... 'Comolli'yi muavin yaptın!'

Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe'nin Akhisar yenilgisini ağır sözlerle değerlendirdi.

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Süper Lig 15. haftasında deplasmanda Akhisarspor’a 3-0 mağlup oldu. CNN Türk yorumcusu Serdar Ali Çelikler, Başkan Ali Koç’un kararlarını eleştirdi.

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un, Akhhisarspor yenilgisi sonrasında futbolcuların otobüsle İstanbul’a dönme kararını eleştiren Serdar Ali Çelikler, şu flaş açıklamaları yaptı.

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- Aziz Yıldırım’ı o kadar eleştiriyorduk. O zaman sen niye geldin Aziz Yıldırım niye gitti? Bunun sonraki aşaması Rüştü Reçber’e taraftarların saldırması mı olacak? Ali Koç böyle şeyler yapamaz.

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- 16 Ağustos’tan beri Comolli’den bir şey olmaz diyorum. Fenerbahçe 1-0 mağlup durumdayken İsmail Köybaşı oyuna giriyor ve takımın en iyisi Hasan Ali Kaldırım. Bu kadroyu Comolli kurdu.

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- Comolli’yi çok seviyorsun madem. Sportif Direktör olan Comolli’yi muavinliğe düşürdün. Ali Koç’un artık aklını başına devşirmesi lazım.

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- Yoksa bu hafta Fenerbahçe - Erzurumspor maçında Ali Koç istifa sesleri duyulacak. Fenerbahçe taraftarını iyi tanıyorum.

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- Vizyon buysa Ali Koç gitsin. Böyle vizyon olmaz. Bunun adı halüsinasyondur.

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İstanbul’a hava yolu yerine takım otobüsüyle dönen Fenerbahçe için, Bursa, Yalova ve Samandıra'da yoğun güvenlik önlemleri alındı.

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