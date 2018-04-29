Olay sözler: Çakır eyyam dolu bir maç yönetti

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ligin bitimine çok az bir süre kala Fenerbahçe, Kasımpaşa deplasmanından 4-1'lik skorla galip ayrıldı. Bu maçın ardından spor yazarları müsabaka hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Foto: AJANSLAR, HÜRRİYET
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Foto: AJANSLAR, HÜRRİYET
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İşte yazarların kaleme aldıkları yazıları:
Foto: AJANSLAR, HÜRRİYET
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Mehmet Demirkol - Fanatik
Fenerbahçe’yi yarışta tutan bu galibiyetin tabelaya yansıyan pırıltısı bir yana, oyun sezon başındaki sıkıntılarla doluydu. Dirar’ın yokluğunda özellikle Alper’in çıkarken yaptığı top kayıpları Sarı-Lacivertliler’i kompakt oyundan kopardı. Savunma ve hücum olarak 6’ya 4 bölündüler neredeyse. Şansları Kasımpaşa’nın da benzer bir krizle uğraşmasıydı.Aslında Souza’yla bulunan ilk gol bu durumu daha net anlatıyor. Top, sol kanatta Giuliano’da karşısındaki Popov sadece bekliyor. 20 metre geriden Hasan Ali önce yavaş yavaş geliyor. Brezilyalı onu bekliyor. Popov’a yardım eden yok. Sonra Hasan Ali hızlanıyor. İlhan Depe, Hasan’ı takip etmiyor. Bir ara pas Hasan Ali boşta arkaya sarkarken onu yine Popov takip ediyor. Bir yardım yok. İki takım da böyle kopuk oynadığında genelde kazanan önde iş bitiricileri fazla ve şanslı olan oluyor.
Foto: AJANSLAR, HÜRRİYET
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Rıdvan Dilmen - Fotomaç
Fiziksel olarak ligin en iyisi tartışmasız Fenerbahçe... İlk yarıda Fenerbahçe lehine verilmeyen bir penaltı var. İkinci yarıda da itiraz edilen var ama ben vermem. Diagne'nin Kasımpaşa'nın itiraz ettiği bir pozisyon var. Benim gördüğüm açıdan üçüncü gol öncesi Giuliano'nun topu dışarıda, Tarık Ongun da kötü bir açıdaydı. Önde oynamak isteyen bir Fenerbahçe vardı ilk yarıda ama Kasımpaşa oynatmadı Fenerbahçe'yi. Onlar da üzerinize Trezeguet ve Diagne'yle yıprattılar. İlhan da yıprattı. Aykut hoca baktı ki durum iyi değil, gerekirse yenileyim diyeyim 4-4-2'ye döndü, kanatlar Valbuena ve Giuliano oldu. Bu riske rağmen savunma zaafı yaşanmadı, üzerine goller geldi. Mehmet Ekici de girince gardı düşmüş rakibe karşı pozisyonlar geldi. Pas yüzdesi arttı, çok rahat geldiler, uzatmanın son saniyesi de averaj farkı için çok kritik bir gol atarak maçı bitirdiler. İkinci golden sonraki performansı Kasımpaşa'nın gardının düşmesi kadar Fenerbahçe'nin vites artırması önemliydi. Valbuena girdikten sonra olağanüstü oynadı. Maçın en iyisi Şener'di. Şener insanüstü bir iş yaptı bindirmeleriyle. Gerçekten Kocaman ligin ikinci yarısındaki deplasmanlarında büyük iş yaptı..
Foto: AJANSLAR, HÜRRİYET
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Serdar Ali Çelikler - Habertürk
İkinci yarıya Kasımpaşa yine istekli başladı. Fenerbahçe savunmada bekliyor vaziyetteyken bir karambolde beraberlik golü geldi. Bundan sonraki 10 dakikada Kasımpaşa’nın ikinci golü bulamamasının tek açıklaması yine kalite farkıdır. Şener imkânsız bir golle takımını yeniden öne geçirdi. Skor olarak yine öne geçip takım moral bulsa dahi oyun üstünlüğü Sarı-Lacivertli takımda değildi. “Tehlike anında camı kırınız” oyuncusu Valbuena’nın golü ile maç bitti. Fenerbahçe kalan 4 haftadaki görece en zor maçını 3 puanla geçti. Muhtemelen ligi 72 puanla bitirecekler. Sonra ne olacağını göreceğiz. Keyifli ve güzel bir maçtı, seyir zevki aldık. Ancak çok ilginç ve çok şaşırtıcı bir şey de oldu. Skrtel’in kafası yarıldı ve kan aktı... Halbuki biz kafa yarıldıktan sonra kanamadığını zannediyorduk!!! Cüneyt Çakır ise her zamanki gibi eyyam dolu bir maç yönetti.
Foto: AJANSLAR, HÜRRİYET
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Erman Toroğlu - Fotomaç
Dün gece Fenerbahçe'de şu net gözüktü. Valbuena oynamadığı zamanlarda topun Fenerbahçe'de nasıl dolaştığı, rakibe ne kadar etkili olduğu... Valbuena girdikten sonra aynı topun nerelerde dolaştığı ve ne kadar etkili olduğu. Bu Valbuena'nın oyun görüşü de farklı, topu oyuna soktuğu yerler de farklı. Daha da önemlisi topu ayağına aldıktan sonra kolay kolay vermiyor... Rakibi sinirlendiriyor, ceza alanı civarında faul yaptırıyor. Attığı toplarda da rakip defanstan birkaç kişiyi eksiltiyor. Bazı oyuncular vardır, bunlardan çok fazla markaj bekleyemezsiniz. Ama oynadıkları zamanda da rakip takımlar onu markaj etmek mecburitendedirler. Yani otomatik olarak sen bu oyuncuyla rakipten birkaç futbolcuyu eksiltirsin. Futbol makine işi değildir. Bilgisayarla da oynuyorsun ama bir de o topun ruhu var, canı var. Ve o topla sevişerek de oynayan futbolcu tipi var. Ve o topa işkence ederek oynayan futbolcu tipi de var. Teknik adam bunlardan hangisini seçer, onun sorunu. Ama şu bir gerçek Valbuena girdikten sonra Fenerbahçe'nin oyunu güzelleşiyor, seyir zevki artıyor. Peki hangisi doğru, kim haklı? Kazandığın zaman haklısın. Gerisi hikaye...