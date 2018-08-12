YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.
1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.
O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.
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Spor yazarlarÄ± ve yorumcularÄ± ise sarÄ± lacivertlilerin galibiyetini deÄŸerlendirdirken, FenerbahÃ§e'yi de masaya yatÄ±rdÄ±. Taraftarlar Ã¶vgÃ¼ alÄ±rken, bakÄ±n hangi yÄ±ldÄ±z iÃ§in Ã§ok tartÄ±ÅŸÄ±lacak bir yorum yapÄ±ldÄ±...
GÃœRCAN BÄ°LGÄ°Ã‡ (SABAH) - F.BahÃ§e 11'i aÃ§Ä±klandÄ±ÄŸÄ±nda, Mehmet Topal-Souza ikilisinin gÃ¶bekte, Valbuena'nÄ±n da yedekte olduÄŸu ortaya Ã§Ä±ktÄ±. GeÃ§en sezonu, bu tercihler nedeniyle hÄ±rsla eleÅŸtirenlerin karÅŸÄ±sÄ±na yine "futbolun doÄŸrularÄ±" Ã§Ä±ktÄ±. Cocu direkt ve hÄ±zlÄ± oynamak istiyor. Bunun iÃ§in ikinci toplara Ã§ok Ã¶nem veriyor ve top rakibe geÃ§tiÄŸinde baskÄ± ile hemen kapmanÄ±n peÅŸine dÃ¼ÅŸÃ¼yor. Bunu orta sahasÄ± ve tempolu Ã¶n oyuncularÄ± ile yapabilir. Fizik gÃ¼cÃ¼ yerinde olacak, yardÄ±mlaÅŸmayÄ± bilecek ve bu aklÄ± maÃ§ sÃ¼resince koruyacak oyuncular gerekiyor. GenÃ§ BarÄ±ÅŸ AlÄ±cÄ±'nÄ±n ayaÄŸÄ±na topu yakÄ±ÅŸtÄ±rmasÄ±, seyirci ÅŸokundan Ã§abuk kurtulmasÄ±, bu tarz oyuncularÄ± Ã¶zleyenler iÃ§in de ilaÃ§ gibiydi.
ALÄ° ECE (FANATÄ°K) - Slimani hazÄ±r olduktan sonra Soldadoâ€™nun iÅŸi zor Ã§Ã¼nkÃ¼ FenerbahÃ§e Ã¶n tarafta yeterince top tutamÄ±yor, bunun sebeplerinden birisi de Soldadoâ€™nun fizik kondisyon aÃ§Ä±sÄ±ndan yÃ¼zde 100 hazÄ±r olmamasÄ±. Benfica rÃ¶vanÅŸÄ±nda daha iyi olmasÄ± gerekiyor. Ayew de yÃ¼zde 100 hazÄ±r olmasa da adaptasyon sÃ¼recini atlatÄ±nca FenerbahÃ§eâ€™nin anahtar oyuncularÄ±ndan olmaya aday bir kumaÅŸa sahip.
EDÄ°Z SIRAPINAR (MÄ°LLÄ°YET) - FenerbahÃ§e adÄ±na dÃ¼n gecenin en bÃ¼yÃ¼k artÄ±sÄ± genÃ§ BarÄ±ÅŸâ€™tÄ±... Kesinlikle Ã§ok iyi bir kumaÅŸ... OynadÄ±kÃ§a, kendine gÃ¼veni arttÄ±kÃ§a TÃ¼rk Futboluâ€™nun gelecekteki en bÃ¼yÃ¼k yÄ±ldÄ±zlarÄ±ndan biri olacaÄŸÄ± kesin... UmarÄ±z bÃ¶yle devam eder, hep Ã¼stÃ¼ne koyarak hakettiÄŸi yerlere gelir... Yeni sezona kayÄ±psÄ±z giren FenerbahÃ§eâ€™nin hÃ¢lÃ¢ ciddi ÅŸekilde takviyeye ihtiyacÄ± var... Bir de iki Ã¶n libero hastalÄ±ÄŸÄ±ndan kurtulmaya... Onun dÄ±ÅŸÄ±nda daha heyecan verici, daha mÃ¼cadeleci kÄ±sacasÄ± felsefesi deÄŸiÅŸmiÅŸ bir takÄ±m seyredeceÄŸiz... GÃ¶rÃ¼ntÃ¼ o...
ERMAN TOROÄžLU (SABAH) - 20 yÄ±llÄ±k Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m dÃ¶neminden sonra Ali KoÃ§'un gelmesiyle Ã¶nce tribÃ¼nlerde hava deÄŸiÅŸmiÅŸ. BÃ¼yÃ¼k ihtimalle de kulÃ¼bÃ¼n idari yapÄ±sÄ± da deÄŸiÅŸmeye baÅŸladÄ±. Sahaya gelince; bazÄ± ÅŸeyler hemen olmaz. SarÄ±-lacivertlilerde teknik adam da deÄŸiÅŸti ama bu deÄŸiÅŸikliÄŸin meyvelerini 9-10 maÃ§tan Ã¶nce alamazsÄ±nÄ±z. Zaten FenerbahÃ§e'de daha kafadan BarÄ±ÅŸ gibi futbolcularÄ± oynatmak ileride nelerin olacaÄŸÄ±nÄ±n belirtisidir.
SERKAN AKCAN (FANATÄ°K) - FenerbahÃ§e, Bursaâ€™yÄ± pozisyona boÄŸmadÄ±, futboluyla silip sÃ¼pÃ¼rmedi ama yÄ±llardÄ±r hasret kaldÄ±ÄŸÄ± bambaÅŸka bir sezon baÅŸlangÄ±cÄ± yaptÄ±. Slogan Ã§ok net; camiada barÄ±ÅŸ, herkesle barÄ±ÅŸ ve elbette sahada BarÄ±ÅŸ! Ali KoÃ§â€™un ortaya koyduÄŸu vizyon, centilmen tavÄ±r ve naif Ã¼slup sadece KadÄ±kÃ¶yâ€™Ã¼n deÄŸil futbol dÃ¼nyasÄ±nÄ±n iklimini deÄŸiÅŸtirdi. Saha dÄ±ÅŸÄ±ndaki barÄ±ÅŸ Ã§ok deÄŸerli ama en az onun kadar deÄŸerli olan FenerbahÃ§eâ€™nin saha iÃ§inde de harika bir BarÄ±ÅŸâ€™a kavuÅŸmasÄ±.
RIDVAN DÄ°LMEN (SABAH) - FenerbahÃ§e'nin 2 yeni transferi Ayew ve BarÄ±ÅŸ dÃ¼n Bursaspor'a karÅŸÄ± sahadaydÄ± ama asÄ±l transfer ekstra 20 bin kiÅŸi. SahasÄ±nda 20 bine oynuyordu, ÅŸimdi ise tamamen dolu... Slimani transferine gelecek olursak... FenerbahÃ§e'nin bir santrfora ihtiyacÄ± vardÄ±. Soldado artÄ±k kariyerinin sonlarÄ±na geldi. Avrupa ile birlikte 40 maÃ§ gÃ¶tÃ¼rebilecek bir oyuncu deÄŸil. Rotasyonda kullanÄ±lacak bir isim. Transfer kesinlikle gerekiyordu. Sezon baÅŸÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nÄ± nasÄ±l geÃ§irdi bilmiyorum ama yapÄ±lmasÄ± gereken bir takviyeydi.
TAYFUN BAYINDIR (MÄ°LLÄ°YET) - DÃ¼n de Ã§ok net gÃ¶rÃ¼ndÃ¼, belki ligin ilk maÃ§Ä± ama son iki yÄ±lda olduÄŸu gibi FenerbahÃ§eâ€™nin temel sorunu bireysel savunma hatalarÄ±... TakÄ±m savunmasÄ±nda sorun yok... HÃ¼cuma Ã§Ä±kmada hiÃ§ sorun yok... Hele topun arkasÄ±nda kalmada neredeyse kusur hiÃ§ yok... Ama o anlaÅŸÄ±lmaz kiÅŸisel hatalar tÃ¼m olumlu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri bir anda ortadan kaldÄ±rÄ±yor... ÃœstÃ¼ne Ã¼stlÃ¼k uzun sÃ¼reli paniklere neden oluyor... SanÄ±rÄ±m Cocu bunun farkÄ±ndadÄ±r. Ve VAR... Bu sistem iyiki VAR... Kavga, kÃ¼fÃ¼r tartÄ±ÅŸma yok, adil bir yapÄ± var...
GÃ–KHAN DÄ°NÃ‡ (VATAN) - Yeni transfer Ayewâ€™in hem hÃ¼cum hem de savunmayÄ±, santrfor oynayana kadar Ã§ok iyi yaptÄ±. TakÄ±m iÃ§inde kendisine yer edinmiÅŸ ve beklentinin farkÄ±nda bir gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ Ã§izdi, katkÄ±sÄ±nÄ±n sezon boyunca bÃ¼yÃ¼k olacaÄŸÄ±nÄ± gÃ¶sterdi. AyrÄ±ca genÃ§ BarÄ±ÅŸâ€™a da deÄŸinmek lazÄ±m. Ä°steÄŸi, azmi ve kendisine olan gÃ¼veni, taraftarÄ±nda desteÄŸi ile bÃ¶yle devam ederse bu BarÄ±ÅŸ, Valbuenaâ€™yÄ± kulÃ¼beye gÃ¶mer. Top ayaÄŸÄ±na Ã§ok yakÄ±ÅŸÄ±yor, kolay kolay top kaybetmiyor ve Ã§ok yÃ¼ksek yÃ¼zdeyle olumlu kullanÄ±yor. GenÃ§ ve tecrÃ¼beli transferleri ile bu F.BahÃ§eâ€™nin lige damgasÄ±nÄ± vuracaÄŸÄ± kesin.
OKTAY DERELÄ°OÄžLU (TAKVÄ°M) - EÄŸer FenerbahÃ§e sezonun geri kalanÄ±nÄ± da sahasÄ±nda bÃ¶yle coÅŸkulu bir taraftar grubunun Ã¶nÃ¼nde oynarsa bÃ¼yÃ¼k fark yaratÄ±r. FenerbahÃ§e'de yeni transfer Ayew dÃ¼n gece ilk maÃ§Ä± olmasÄ±na raÄŸmen etkili bir oyun ortaya koydu. Ancak GanalÄ± son vuruÅŸlarda ise ÅŸanssÄ±zdÄ±.GenÃ§ BarÄ±ÅŸ'Ä± da Ã§ok beÄŸendim.
ERSÄ°N DÃœZEN (VATAN) - Ã–NE geÃ§en F.BahÃ§eâ€™nin, daha coÅŸkulu oynamasÄ±nÄ± bekleyenler olabilir ancak bunu zamana bÄ±rakmak gerekir. Her ne kadar Aykut Kocaman dÃ¶neminden oyun alÄ±ÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± olsa da, kenarlardaki Ayew ve BarÄ±ÅŸ yeni transferler. AyrÄ±ca ikisi de boÅŸ alanda daha fazla hÃ¼nerlerini gÃ¶sterebilecek isimler. Bursaspor, iyi savunma yapÄ±nca ilk yarÄ±da fark yaratamadÄ±lar. Giuliano ve Soldado da etkili olmayÄ±nca, top da o bÃ¶lgede kalmadÄ±. Bu yÃ¼zden F.BahÃ§e, maÃ§a aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nÄ± koyamadÄ±.
Ä°LKER YAÄžCIOÄžLU (TAKVÄ°M) - DÃœN geceki maÃ§Ä± anlatmaya taraftardan baÅŸlamak gerek. Uzun zamandÄ±r futbol takÄ±mÄ±na kÃ¼stÃ¼n olan FenerbahÃ§e taraftarÄ± sezonun ilk maÃ§Ä±nda tribÃ¼nleri doldurarak bu sezon sonuna kadar takÄ±mlarÄ±na destek olacaklarÄ±nÄ± gÃ¶sterdiler.Zaten bu durum da FenerbahÃ§e'nin bu sezonki en bÃ¼yÃ¼k kazancÄ± olacak gibi gÃ¶zÃ¼kÃ¼yor. DÃ¼n akÅŸam hazÄ±rlÄ±k maÃ§larÄ± ve Åžampiyonlar Ligi Ã¶n elemesinde gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z oyunlarÄ±n bir benzerini oynadÄ± ve FenerbahÃ§e. Bu maÃ§lardaki oyunun aynÄ±sÄ± dÃ¼n de sahada vardÄ±. Ã–nde basan, Ã§abuk oynamaya Ã§alÄ±ÅŸan ve dikine oynayan bir FenerbahÃ§e izledik.Â Â