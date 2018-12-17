Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Fotoğraflar: Süleyman ARAT, Emre OKTAY, Adem KABAYEL, Hürriyet Arşiv
17 Aralık 2018 - 10:06,
Olay sözler... 'Bizi Şenol Güneş yaktı diyorlar!'
Eski hakem ve yorumcu Erman Toroğlu, çarpıcı açıklamalara imza attı.
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Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşmayı A Spor ekranlarında değerlendiren Erman Toroğlu, Şenol Güneş için çok tartışılacak açıklamalarda bulundu.
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- Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki maç çekişmeliydi. İki tarafta açık oynadılar. İki takım da geniş alanda çok top kaptırdılar ve çok top kaptılar. Kontrolsüz bir maçtı aslında. Bu nedenle Avrupa’da şekilli oynayan takımlar bizim takımları duman ediyor. Mücadele var ama oyun taktiği, kalite yok. Futbol böyle oynanmaz.
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- Gökhan ve Caner ileriye geldiler. Trabzonspor oraya giremedi. Necip’ten sağ bek, Medel’den stoper olmaz. Medel ve Necip orta sahanın ortasında oynar. Sosa, topu Medel’in üzerinden attı. Orada Vida olsa, daha yüksek bir top atmak zorunda kalacaktı. Bu tip maçta Quaresma’yı ben olsam çıkarmazdım.
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- Sosa çıktıktan sonra takımın kaptanlığını yapacak biri kalmadı. Yusuf bunun için daha çok toy. Beşiktaş’ın tecrübeli oyuncuları var. Trabzonspor çocuklardan, Beşiktaş ağabeylerden kurulu bir takım.
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- Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde, saha içi olayları olurken VAR bu kadar oturmuş olsa; teknik direktörler ve futbolcular saha içine giremezdi. Pozisyon sonrasında VAR hepsini ekrandan bakıp tespit etti.
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- Beşiktaşlı yöneticiler Türkiye Kupası’na katılamama konusunda ‘Bizi yakan Şenol Güneş’ diyorlar. Bu çok net. Beşiktaş tarafı artık Güneş için bitti.
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- Şenol Güneş, ‘Futbolcular bana para için gelmesin dedi’. Bir yerde haklı. Beşiktaş’ın bu sene ödeyecek çok parası var ve para bitti. Topçu da bundan şikayetçi.
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Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki karşılaşma nefesleri kesti.
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2-2'lik sonuçla biten karşılaşmada heyecan üst düzeydeydi.
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Beşiktaş uzatma dakikalarında bulduğu golle beraberliği sağladı, 1 puanla yetindi.
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