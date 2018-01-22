Olay sözler! Beşiktaş'ta golcüye gerek yok, Halis Özkahya var!
Eski hakem ve Beyaz TV spor yorumcusu Ahmet Çakar, Beşiktaş'ın deplasmanda 2-1 kazandığı Antalyaspor mücadelesi sonrası şok açıklamalar yaptı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Geride kalan haftayı ve bugünkü Kayserispor-Galatasaray mücadelesini de değerlendiren deneyimli yorumcu, sarı kırmızılıların kongresiyle ilgili de şunları söyledi...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Galatasaray, gibi büyük bir camianın başkanı Mustafa Cengiz'i kimse tanımıyorsa büyük bir sıkıntı vardır. Bu Galatasaray için büyük bir problem diyebilirim. Ben bugün kendisini internetten öğrenebildim.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Dursun Özbek denine aklıma pisuvar geliyor, ben zamanında bu kişiden Galatasaray'a başkan olmaz demiştim. Mustafa Cengiz'in kim olduğunu bilmiyorum, derin Galatasaray sırf Dursun Özbek gitsin diye Mustafa Cengiz'e oy verdi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Dursun Özbek ava giderken avlanmıştır. Dursun Özbek fiziken ölmemiştir ama ruhen ölmüştür bu sebeple gelecek sezonun adı ''Dursun Özbek Sezonu'' olmalıdır! Dursun Özbek için kötü laflar ettik ve Galatasaray camiası da snob yaklaştı kendine böyle bir başkanı yakıştırmadı. Derin Galatasaray onu gönderdi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- VAR sistemi yani video hakem sistemi olsaydı Beşiktaş bu mücadeleyi kazanamayabilirdi. Beşiktaş'ın golcüye falan ihtiyacı yok. Her maç Halis Özkahya gibi bir hakem bulsun şampiyon olur.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Ivan Bebek Fenerbahçe'yi doğradığına ben ''Ivan Bebek Fener'i doğradı diyen adamım, bu maç içinde Beşiktaş hakemle kazandı diyebiliyorum. Bu akşam Beşiktaş'ın galibiyetinde başrolde Halis Özkahya vardı. Beşiktaş bence bu gece joker hakkını kullandı ve hakemle kazandı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Son 20 yıl içinde hakemlerden en çok zarar gören kulüp Beşiktaş'tır ama son 2 yıl içinde ise hakemlerden en çok nemalanan kulüp Beşiktaş'tır!
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Gazete yazımda Halis Özkahya'yı haklı buldum lakin, tekrar pozisyonu izleyince, hata yaptığını anladım okuyucumlarımdan özür dilerim. Medel, eliyle oynadı ya onu görmedi ama VAR olsaydı 15 saniye sonra maçı durduracaktı ve penaltı verilecekti ve skor 2-2 olacaktı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Euroleague maçlarını takip ediyorum ve Panathinaikos başkanı Dimitris Giannakoupolos tuhaf bir çocuk kendisin de bir kırıklık var. Bu çocuk kırılmış diyeyim siz anlayın. Bu çocuğun yaptıkları büyük terbiyesizlik, bizim Abdulkerim ile bir evimiz var madem Türkler'in evlerine gelmek istiyor Maltepe'de ki evimize bekliyoruz. (Ajansspor)