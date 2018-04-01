Olay sözler: Beşiktaş tir tir titredi!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ligin 27. haftasında Beşiktaş ile Alanyaspor kozlarını paylaştı. Siyah-Beyazlı ekip sahadan 1-0 galip ayrıldı. Bu maç sonrası spor yazarlarından önemli değerlendirmeler geldi.
Foto: SÜLEYMAN ARAT, EMRE OKTAY
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Foto: SÜLEYMAN ARAT, EMRE OKTAY
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İşte spor yazarlarının değerlendirmeleri:
Foto: SÜLEYMAN ARAT, EMRE OKTAY
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Metin Tekin - Sabah
İlk yarının senaryosu tahmin edilen gibiydi. Topun da oyunun da hakimi Beşiktaş'tı ama pozisyon üretmede santrforsuz Beşiktaş'ın etkinliği istenilen seviyede değildi. Oyunu çözen de bir hücum organizasyonu değil, Talisca'nın vuruş becerisi oldu. Gerçekten bu anlamda çok önemli bir oyuncu Talisca... Belki dün akşam çok iyi oynadı diyemeyiz, top kayıplarından söz edebiliriz ama skoru alan, oyunu koparan bir yetenek vardı. Acayip bir vuruş yeteneğine sahip. Özellikle Şenol Güneş'in iki kenarda iki ters ayaklı oyuncu Babel ve Talisca'yla oynaması kenar ortaları açısından yetersizliğe yol açtı. Negredo oyundan çıkarken yüzünde biraz bunun şikayetini de okuyabildik. Fakat şu da var, belki bir santrfor olarak istediği topları alamasa da Negredo'nun oyunun içinde kalması, orta sahayla bütünleşmesi gerekirdi ama bu açıdan çok yetersizdi. Benim anlamadığım Negredo çıkarken Love yerine Talisca'nın santrfora geçişiydi. Bu tercihte 1-0'ı koruma mantığı olduğunu da söyleyebiliriz. İkinci yarı tahmin edilenin dışında bir bölüm izledik ki ilk yarı oyunu tamamen Beşiktaş'a bırakan Alanya, oyunu eline aldı. Onlar da çok üretken değildi belki ama oyun 1-0 kaldığı müddetçe hep bir tehdit oluşturdular. Günün sonunda kazandım diyor Beşiktaş ama Beşiktaş'ın şampiyonluğu hedeflerken daha güçlü oyunlarından, 90 dakikanın daha büyük bölümündeki hakimiyetinden konuşabiliyor olmalıydık. Beşiktaş son 7 haftada şampiyon olmak istiyorsa çok daha etkin olmalı. Önemli eksikler de vardı ama kabul edelim ki sahadaki 11 de önemli. Oyunun bütünündeki etkinliğinin çok daha farklı olması gerekiyor.
Foto: SÜLEYMAN ARAT, EMRE OKTAY
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Turgay Demir - Fotomaç
Lig ateşi tüm hızıyla yanıyor; geride kalan haftalarda hiç kimse için kolay maç yok.Beşiktaş gibi, kendi sahasında rekor üzerine rekor kıran bir takım Alanyaspor karşısında deyim yerindeyse tir tir titredi. Kağıt üzerinde kolay maç olarak görülüyordu belki Alanyaspor karşılaşması ancak çim üzerinde öyle kolay olmadı. Medel, Quaresma, Adriano gibi üç önemli oyuncusundan yoksun kadro yapan Şenol hoca, Lens'e de önemli bir ders verdi; gerekirse Talisca'yı ya da başka birini oynatırım, Quaresma'nın yokluğunda asla sana mecbur olduğumu düşünme! Lens mesajı aldı mı bilmem ama Güneş ikinci yarıda da "Gir kendini göster" dedi. Peki Lens gösterebildi mi? Hayır! Maçın ilk yarısında topun tek sahibi olan Beşiktaş iyi bir oyun sergiledi. Önündeki Talisca'yla iyi anlaşan Gökhan sık sık öne çıktı, rakibin durumunu bozdu, aklını karıştırdı. Nitekim Gökhan'ın son çizgiye koşu yapıp savunmayı şaşırttığı bir pozisyonda Talisca kendisi için yeterli bir açı bulup harika bir gol attı.
Foto: SÜLEYMAN ARAT, EMRE OKTAY
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Rıdvan Dilmen
Beşiktaş'ın bu kadrosu hiç lider olmamış, 27 hafta boyunca son iki yılın şampiyonunun hiç lider olmaması ilginç. Artık kredisinin limitlerindeler. 21 puan bile alsalar 7 maçta 71 puan yapıyor. Üstelik bunun içinde Galatasaray deplasmanı şartı var. Şenol Güneş ve takımdan bunu görebiliriz. Oyunun başlangıcından anlayabiliriz, değişikliklerden anlayabiliriz, 4 orta saha oyuncusunun sarı kart görmesinden de anlayabiliriz. Bunun temel sebebi skora oynamaya çalışan bir takım görmemiz... Beşiktaş geçen yılki durumunda olsa bu maç 3'e, 4'e giderdi, 4 puan farklı önde olsa böyle olurdu.Quaresma takımın açılmasını sağlıyordu. İki pas yapıp sonra Quaresma'ya uzun oynayabiliyorlardı.Babel daha gezici bir oyuncuydu. Quaresma'nın yerine Lens'le başlamayıp Oğuzhan'ı kullandı orada. Daha sonra da Talisca'yla onu değiştirdi. İkisi de merkez oyuncusu gibiydi hemen hemen. Skor da gelince sonra Talisca'yı santrfora alıp Lens'i kanada attı. Hocanın şunu bilmesi lazım: Talisca sırtı dönük 25 milyon Euro etmez. Talisca ancak rakibi karşısına alacak, çekecek ya da sürpriz koşuyla kafa vuruşu yapacak. Doğrudan santrfor oynatmak Talisca'yı yok etmektir. Babel'i oynatabilirsiniz, eyvallah ama Talisca'nın silahı elinden gitmiş oluyor. Quaresma çizgiye inince rakip de açılıyor. O olmayınca rakip daha dar alanda iyi savundu. Rakibin işine geldi.Bence Lens doğrudan 11 oynamalıydı bunun için. Lens'in antrenman performansını bilmiyorum açıkçası. Milli takım arasına da gitmedi. Lens'in Q7'nin yokluğunu değerlendiremediğini de düşünüyorum açıkçası. Şenol hoca sistemden şaşma pahasına da oynatmıyorsa demek ki idman performansı da kötü.
Foto: SÜLEYMAN ARAT, EMRE OKTAY
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Cem Dizdar
Yeteneği kadar vurdumduymazlığıyla da tanınan Quaresma nedeniyle maça ‘tek kanatlı’ çıkmak zorunda kalan Beşiktaş, oyunu ilk 20 dakika kısık ateşte tuttu. Ardından Şenol Güneş, Talisca’yı sağa göndererek yemeğin altını açtı ve peş peşe tehlikelerle birlikte gol de geldi. Yine de ilk devre, elbette Alanya’nın geri kümelenerek ‘bekleme oyunu’ oynaması nedeniyle de, o bildik etkisinin uzağında kaldı. Beşiktaş başarıyla icra ettiği önde baskı sayesinde topu hep ön alanda oynasa da maç, mücadelesi yüksek ancak kalitesi düşük kaldı. 70’e doğru Alanya’nın tehditleri ciddiyet kazanırken tedirginliği artan Beşiktaş, ‘düzen oyun’ndan kontraya döndü ama örneğin Lens’in mecalsiz hali maçı yükseltmeye yetmedi. Beşiktaş maçı kazansa da bu oyun şampiyonluk için tedirgin edici nitelikte.